Наумов: «Такого авантюрного „Локомотива“ я ещё не видел»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничью московского клуба в матче группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

«Локомотив» действительно показал игру нового тренера, теперь я увидел, что хочет Гисдоль. Может, у него благие намерения, но на сегодня, когда нет взаимопонимания между футболистами и нет хорошей функциональной подготовки, такой авантюрный футбол мог привести и к пяти пропущенным голам. Конечно, игра была очень интересна, особенно во втором тайме — такого авантюрного «Локомотива» я еще не видел. Но не думаю, что такая тактика может быть оправдана всегда. Должна быть какая-то вариативность. Счет, видимо, по делу, все справедливо. Я бы сказал, что это была смешная игра, какая-то латиноамериканская.

Работает ли высокий прессинг? Да. Но любая потеря или любой полупрессинг вместо прессинга приводит к тому, что пятеро выходят на двоих защитников и забивают. «Галатасарай» все-таки не очень классная команда, а с классной можно получить много, когда такие дыры в защите.