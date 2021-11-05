Наумов: «Такого авантюрного „Локомотива“ я ещё не видел»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничью московского клуба в матче группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).
«Локомотив» действительно показал игру нового тренера, теперь я увидел, что хочет Гисдоль. Может, у него благие намерения, но на сегодня, когда нет взаимопонимания между футболистами и нет хорошей функциональной подготовки, такой авантюрный футбол мог привести и к пяти пропущенным голам. Конечно, игра была очень интересна, особенно во втором тайме — такого авантюрного «Локомотива» я еще не видел. Но не думаю, что такая тактика может быть оправдана всегда. Должна быть какая-то вариативность. Счет, видимо, по делу, все справедливо. Я бы сказал, что это была смешная игра, какая-то латиноамериканская.
Работает ли высокий прессинг? Да. Но любая потеря или любой полупрессинг вместо прессинга приводит к тому, что пятеро выходят на двоих защитников и забивают. «Галатасарай» все-таки не очень классная команда, а с классной можно получить много, когда такие дыры в защите.
Симпатичнее ли футбол Гисдоля, чем футбол Николича? Еще не знаю. Но то, что сегодня показал «Локомотив», мне интересно. Это какой-то взрыв. Вопрос в том, как события дальше будут развиваться. Сильный соперник может наказать, но в рамках нашей лиги это может и пройти, средние команды РПЛ будут проигрывать.
А вот с Европой будут вопросы.
Со своей дилетантской колокольни в Европе за последние 5 лет, сначала нарастили скорости, что потребовало нарастить выносливость. После этого стали вводить новые тактические схемы. И сейчас скоростные, выносливые европейцы, возят наших. А наши живут по европейским лекалам, которые в Европе уже предания. Про тренировки через день, состоящие из разминки и двухсторонки. Про клубные ужины команды с бокалом вина.
Новый тренер в Локо, пытается вывести Локо на европейскую колею.
Скорости добавили, теперь выносливость надо поднимать.
А вот с Европой будут вопросы.
Со своей дилетантской колокольни в Европе за последние 5 лет, сначала нарастили скорости, что потребовало нарастить выносливость. После этого стали вводить новые тактические схемы. И сейчас скоростные, выносливые европейцы, возят наших. А наши живут по европейским лекалам, которые в Европе уже предания. Про тренировки через день, состоящие из разминки и двухсторонки. Про клубные ужины команды с бокалом вина.
Новый тренер в Локо, пытается вывести Локо на европейскую колею.
Скорости добавили, теперь выносливость надо поднимать.