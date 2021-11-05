ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Наумов: «Такого авантюрного „Локомотива“ я ещё не видел»

вчера, 11:08
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничью московского клуба в матче группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

«Локомотив» действительно показал игру нового тренера, теперь я увидел, что хочет Гисдоль. Может, у него благие намерения, но на сегодня, когда нет взаимопонимания между футболистами и нет хорошей функциональной подготовки, такой авантюрный футбол мог привести и к пяти пропущенным голам. Конечно, игра была очень интересна, особенно во втором тайме — такого авантюрного «Локомотива» я еще не видел. Но не думаю, что такая тактика может быть оправдана всегда. Должна быть какая-то вариативность. Счет, видимо, по делу, все справедливо. Я бы сказал, что это была смешная игра, какая-то латиноамериканская.

Работает ли высокий прессинг? Да. Но любая потеря или любой полупрессинг вместо прессинга приводит к тому, что пятеро выходят на двоих защитников и забивают. «Галатасарай» все-таки не очень классная команда, а с классной можно получить много, когда такие дыры в защите.

Симпатичнее ли футбол Гисдоля, чем футбол Николича? Еще не знаю. Но то, что сегодня показал «Локомотив», мне интересно. Это какой-то взрыв. Вопрос в том, как события дальше будут развиваться. Сильный соперник может наказать, но в рамках нашей лиги это может и пройти, средние команды РПЛ будут проигрывать.

Все новости
Смородская: «„Спартак“ — клуб расистов»
Вчера, 19:43 Комментарии90
Грозный: «Для Тихонова открыты все двери, кроме „Спартака“»
Вчера, 19:34 Комментарии15
Титов: «Отставка Тихонова – большая трагедия»
Вчера, 19:13 Комментарии14
Карпин — о Модриче: «Две руки, две ноги, одна голова»
Вчера, 16:25 Комментарии48
Наумов: «Алексей Миранчук не сможет играть в нынешнем „Локомотиве“»
Вчера, 14:28 Комментарии13
Булыкин: «„Локомотив“ не будет играть в высокий прессинг против „Барсы“»
Вчера, 14:17 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:12
атаковать интереснее стали
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:21
Очень вчера понравился Локо в атаке, блин, у них столько креативных ребят впереди а у нас и вообще нет, практически
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:07
Гисдолю надо дать шанс. Смелая организация игры, попытка увеличить интенсивность "Локомотива", высоко поднятая линия обороны, прессинг, готовность к позиционной атаке. "Локомотив" еще достаточно сырая команда и чтобы оценить правильность назначения Гисдоля надо посмотреть на игру "Локомотива" после зимней паузу, то есть дать ему провести предсезонку. И если окажется, что Гисдоль приближает "Локомотив" к европейским стандартам футбола, то это скажется положительно на шансы российских клубов в еврокубках и что "Локомотив" встал на верные рельсы.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 12:05
Я вчера посмотрел первый тайм. Пришел к тем же выводам. В РПЛ с новым тренером, место в призовой тройке.
А вот с Европой будут вопросы.
Со своей дилетантской колокольни в Европе за последние 5 лет, сначала нарастили скорости, что потребовало нарастить выносливость. После этого стали вводить новые тактические схемы. И сейчас скоростные, выносливые европейцы, возят наших. А наши живут по европейским лекалам, которые в Европе уже предания. Про тренировки через день, состоящие из разминки и двухсторонки. Про клубные ужины команды с бокалом вина.
Новый тренер в Локо, пытается вывести Локо на европейскую колею.
Скорости добавили, теперь выносливость надо поднимать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:46
Играли действительно неплохо.
particular
particular
вчера в 11:24
Эмоции накрыли Колю... Как будто кипятком обделался :))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:17
Всё нормально. А Гисдолю Удачи с Локо !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:11
Может использоваться начали
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100