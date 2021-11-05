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Белоус: «Нельзя говорить, что мы довольны результатом матча „Локомотива“»

вчера, 09:40
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы между «Галатасараем» и «Локомотивом» (1:1).

Тяжелейшая и очень напряженная игра с большим количеством единоборств. Надо отметить, что в конце обоих таймов турки играли достаточно грязно при полной поддержке стадиона. «Локомотиву» надо отдать должное, команда играла хорошо. Необходимо реализовывать свои моменты. Повезло, что турки не забили свои моменты.

Блестяще на вратарской линии сыграл Гильерме, хотя у него тоже были ошибки. Видимо, тренер сказал, чтобы он играл дальше от ворот, как Нойер, и чуть из-за этого «Локомотиву» не прилетело. Очень неплохо начал Керк, потом ему пару раз дали по ногам, и он подсдулся. То, что «Локомотив» не прижался к своим воротам и старался играть в атакующий футбол, неплохо. Меня смутило то, что в последние минут 10 нашей команде победа была куда важнее, а мы отдаем инициативу «Галатасараю». Очень много наши в конце тянули время. Удивительно, откуда такая стратегия.

«Локомотиву» нужна была победа для того, чтобы бороться дальше за выход в плей-офф. Говорить о том, что мы довольны результатом, нельзя. Честно говоря, нет большого удовлетворения от такой игры и результата.

В принципе, с приходом нового главного тренера надо надеяться, что команда от игры к игре будет прибавлять. Это не регулярный чемпионат, а еврокубки, где уровень совсем другой. Тот сезон, в котором команда не вышла в еврокубки, провальный. Появились новые лица, новые люди, хорошие трансферы и молодежь. У «Локомотива» точно есть хорошее будущее.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:47
не расслабляться, успехи будут
ОПС
ОПС
вчера в 10:47
Работать надо.
beefs
beefs
вчера в 09:46
ну в общем то правильно, сдвиги в лучшую сторону есть, но этого мало...
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