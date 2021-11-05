Рианчо: «Игра с „Лестером“ показала, что „Спартак“ жив!»

Бывший тренер «Спартака» поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

Ничья с «Лестером» в гостях — неплохой результат. Этого пока недостаточно для достижения высоких целей, но эта игра показала, что «Спартак» жив! Теперь им нужно обыграть «Наполи» дома, чтобы остаться в игре. В гостях им удалось это сделать, поэтому будем надеяться на такой же результат во второй игре.

Что касается игры Селихова, то вратарь зависит от коллективной защиты команды. Сегодня команда лучше была организована на поле, поэтому при совместной защите вратарская зона выглядела более защищенной.