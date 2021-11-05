ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Рианчо: «Игра с „Лестером“ показала, что „Спартак“ жив!»

вчера, 10:40
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

Ничья с «Лестером» в гостях — неплохой результат. Этого пока недостаточно для достижения высоких целей, но эта игра показала, что «Спартак» жив! Теперь им нужно обыграть «Наполи» дома, чтобы остаться в игре. В гостях им удалось это сделать, поэтому будем надеяться на такой же результат во второй игре.

Что касается игры Селихова, то вратарь зависит от коллективной защиты команды. Сегодня команда лучше была организована на поле, поэтому при совместной защите вратарская зона выглядела более защищенной.

Все новости
Смородская: «„Спартак“ — клуб расистов»
Вчера, 19:43 Комментарии90
Грозный: «Для Тихонова открыты все двери, кроме „Спартака“»
Вчера, 19:34 Комментарии15
Титов: «Отставка Тихонова – большая трагедия»
Вчера, 19:13 Комментарии14
Карпин — о Модриче: «Две руки, две ноги, одна голова»
Вчера, 16:25 Комментарии48
Наумов: «Алексей Миранчук не сможет играть в нынешнем „Локомотиве“»
Вчера, 14:28 Комментарии13
Булыкин: «„Локомотив“ не будет играть в высокий прессинг против „Барсы“»
Вчера, 14:17 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ FERIS (раскрыть)
вчера в 16:28
Откуда информация про "ложили болт"?)...прямая речь кого то из руководителей английских клубов или сам придумал?)...
Futurista
Futurista ответ FERIS (раскрыть)
вчера в 16:26
Я и не сравниваю...только уровень команд в группах)...
FERIS
FERIS ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:47, ред.
Не сравнивай ЛЧ и ЛЕ,эти турниры не сопоставимы.
FERIS
FERIS ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:46
А тебе случайно не приходило в голову,что большинство английских и итальянских клубов ложили болт на ЛЕ и не особо на ней заморачиваются,в данном случае в групповом этапе?
Вот ЛЧ другое дело.
Так что если бы спартак играл с такими соперниками как у Зенита в ЛЧ,результат был бы гораздо плачевнее....
протон
протон
вчера в 14:55
Максименко не может взять не одного пенальти. Селихов выходит в важном матче, безошибочная игра и взятый пеналь.
Красавелла.Как бы это парадоксально не звучало,но в чемпионате Спартак возит тачку, а в Европе бьётся до последних секунд.
Пик
Пик
вчера в 13:47
Бакаеву нужно было решать судьбу эпизода самостоятельно и мяч был под левой и не отвлекаться на защитника жиго его дело защита .
112910415
112910415
вчера в 13:06
жив ... но доказывать это нужно в каждом матче
Futurista
Futurista ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 12:48
Понимание чего-либо иногда приходит не сразу...бывает не приходит вовсе...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:42
Я не ставил целью своего поста сравнение результатов и игры, Зенита и Спартака, поэтому не понимаю к чему Ваше замечание в этой теме.
Futurista
Futurista ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 12:33
Спартак в ЕК набрал очков больше чем Зенит в не менее сложной группе по силе команд...автобус был у Зенита в Турине...от разгрома Зенит спас автогол и гол забитый в конце матча после того как Юве заменил основных игроков и доигрывал при комфортном счете)...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:26
А мне показалось, что "Лестер" играл в пол-силы, особо не напрягаясь. Движения футболистов были какие-то неторопливые, уверенные, как будто команда не сомневалась в конечном успехе. И если бы не Селихов, так бы всё и произошло. Видимо, последние "успехи" москвичей в чемпионате России так повлияли на игру англичан.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 12:23
Матч смотрел не полностью, видел только автобус и судорожный отбой лишь бы подальше.
Но результат есть. Я про очко. Может оказаться той соломинкой на спине верблюда. Я про итоговую таблицу в группе. Хотя в победу над Наполи не верю. А вот Легию могут и в гостях забороть, она сейчас тоже ни какая. Насчет жизни Спартака большие сомнения. Скорее агония, буду рад если выкарабкаются, несколько ближайших хороших результатов, успокоятся, стабилизируются, начнут и игру показывать.
Prichal
Prichal
вчера в 12:10
Лучше умереть, чем так жить.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 12:03
Прямо в точку ! )))
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
вчера в 11:55
Спартак не только жив, он показал в матче с никакущим Лестером, что вполне может завоевать кубок Лиги Европы, Наполи вообще не соперник, его спартак просто убил в Неаполе, а Легия случайная команда в еврокубках. Спартак своей грамотной игрой в обороне и в середине поля покал, что является сильнейшей командой Европы.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:45
Просто разок вздохнул.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:44
Ближайшие игры с Локомотивом и Наполи покажут насколько Спартак жив.
Futurista
Futurista ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 11:12
Просто прыгать с моста, да никто не прыгает)...
drug01
drug01
вчера в 11:09
Рано петь хвалебные песни
Cat01
Cat01
вчера в 11:08
Просто Лестер был плохой
cska1948
cska1948
вчера в 10:57
Насколько СпаМ жив покажет ближайшая игра с Локо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:56
Это получается, что "Спартак" набрал уже очков больше в еврокубковой группе, чем праймовый "Зенит", громящий всех конкурентов в РПЛ. Думаю, что группа "Спартака" по силе сопоставима с группой Лиги Чемпионов "Зенита". С "Челси" точно играть не намного тяжелее, чем с лидером серии А, "Лестер" и "Ювентус" команды соответственно из центра таблицы АПЛ и серии А, а "Легия" на мой взгляд сейчас точно выглядит повнушительнее "Мальме", ну или примерно одинаково. Семак похоже точно тренер внутреннего пользования для зарабатывания картонных звезд в чемпионате РПЛ.
beefs
beefs
вчера в 10:48
скорее всего оживает, будем на это надеяться...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:48
Удачи "Спартаку" в РПЛ И ЛЕ!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100