Рианчо: «Игра с „Лестером“ показала, что „Спартак“ жив!»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1).
Ничья с «Лестером» в гостях — неплохой результат. Этого пока недостаточно для достижения высоких целей, но эта игра показала, что «Спартак» жив! Теперь им нужно обыграть «Наполи» дома, чтобы остаться в игре. В гостях им удалось это сделать, поэтому будем надеяться на такой же результат во второй игре.
Что касается игры Селихова, то вратарь зависит от коллективной защиты команды. Сегодня команда лучше была организована на поле, поэтому при совместной защите вратарская зона выглядела более защищенной.
Но результат есть. Я про очко. Может оказаться той соломинкой на спине верблюда. Я про итоговую таблицу в группе. Хотя в победу над Наполи не верю. А вот Легию могут и в гостях забороть, она сейчас тоже ни какая. Насчет жизни Спартака большие сомнения. Скорее агония, буду рад если выкарабкаются, несколько ближайших хороших результатов, успокоятся, стабилизируются, начнут и игру показывать.
Но результат есть. Я про очко. Может оказаться той соломинкой на спине верблюда. Я про итоговую таблицу в группе. Хотя в победу над Наполи не верю. А вот Легию могут и в гостях забороть, она сейчас тоже ни какая. Насчет жизни Спартака большие сомнения. Скорее агония, буду рад если выкарабкаются, несколько ближайших хороших результатов, успокоятся, стабилизируются, начнут и игру показывать.