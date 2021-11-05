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Мостовой: «У „Спартака“ ещё есть шансы выйти из группы в Лиге Европы»

вчера, 09:54
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

Ничья с «Лестером» — достойный результат, исходя из того, как шла игра: большую часть времени «Спартак» стоял в обороне и отбивался. Безусловно, присутствовал фарт, который присущ «Спартаку» в Лиге Европы. И гол Мозеса, и незабытый пенальти Варди — это чудо. Никто бы не поверил, что Мозес, находясь в окружении защитников «Лестера», забьет гол, или что Варди не реализует пенальти. Позиция Мозеса — очень правильный выбор, он отлично отыграл и был одним из лучших в этом матче. Правильно, что не вышел Рассказов — он бы все испортил, уверен. Он бы обязательно привез какой-нибудь гол, как и в первом матче, и все бы закончилось печально.

Что касается шансов выйти из группы, то они еще есть. «Наполи» приедет озлобленный после домашнего поражения, но эта ничья взбодрила «Спартак», теперь гостям будет труднее. Также эта ничья с «Лестером» избавила Виторию от накопившегося напряжения. Был бы он уволен при поражении? Не думаю, увольнять его до зимней паузы нет смысла. Но забей Варди пенальти, все бы могло закончиться решением уволить Виторию во время зимней паузы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:52
вне зависимости от того что будет дальше.спасибо ЛОКОМОТИВ!спасибо СПАРТАК!сегодня вы показали что у вас есть воля,спортивная злость и самое главное показали характер!сегодня вы своей игрой не оставили равнодушным ни одного болельщика.одним словом сегодня вы МУЖИКИ!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:21
Думаю спартак в четвёрке точно будет.
112910415
112910415
вчера в 12:50
ма-а-а-а-ленькие такие шансы
njc 595
njc 595 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 12:43
Серьёзно?!?
Один раз случайно отскочили и всё началось: уже и ЛЧ выиграли и из группы вышли......
Prichal
Prichal
вчера в 12:03
Мостовой ничего не понимает, нужно слушать Ловчева, Спартак опять возродился и способен разгромить многие клубы Европы, не то, что какой-то Наполи, который хоть и возглавляет чемпионат Италии, но уже позорно проиграл первый матч Спартаку. Гениальные идеи Руя и отменная игра Спартака показали в матче с Лестером реальную силу и возможности великого клуба.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:40
надо пробовать выйти из группы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:11
Главный матч будет с Легией...
berda2003
berda2003
вчера в 11:10
мостовой поиздевался над карпиным - теперь взялся за спартак...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:39
Но очень маленькие, хотя...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:36
Как же теперь говорить зенитосам,что только они спасают российский футбол,принося очки в копилку? Это,оказывается,"Спартак"...
Futurista
Futurista
вчера в 10:26
Ничего удивительного в голе Мозеса нет...это класс...Мозес игрок из АПЛ и уровень у него соответствующий + огромный опыт...
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:18
Только чисто теоритические
санек002
санек002 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 10:09
верим и надеемся!
Cat01
Cat01
вчера в 10:06
Кто в это верит????
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:01
Если выеграет все матчи!
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