Мостовой: «У „Спартака“ ещё есть шансы выйти из группы в Лиге Европы»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

Ничья с «Лестером» — достойный результат, исходя из того, как шла игра: большую часть времени «Спартак» стоял в обороне и отбивался. Безусловно, присутствовал фарт, который присущ «Спартаку» в Лиге Европы. И гол Мозеса, и незабытый пенальти Варди — это чудо. Никто бы не поверил, что Мозес, находясь в окружении защитников «Лестера», забьет гол, или что Варди не реализует пенальти. Позиция Мозеса — очень правильный выбор, он отлично отыграл и был одним из лучших в этом матче. Правильно, что не вышел Рассказов — он бы все испортил, уверен. Он бы обязательно привез какой-нибудь гол, как и в первом матче, и все бы закончилось печально.

Что касается шансов выйти из группы, то они еще есть. «Наполи» приедет озлобленный после домашнего поражения, но эта ничья взбодрила «Спартак», теперь гостям будет труднее. Также эта ничья с «Лестером» избавила Виторию от накопившегося напряжения. Был бы он уволен при поражении? Не думаю, увольнять его до зимней паузы нет смысла. Но забей Варди пенальти, все бы могло закончиться решением уволить Виторию во время зимней паузы.