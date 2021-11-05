Наумов: «Алексей Миранчук не сможет играть в нынешнем „Локомотиве“».

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался относительно возможного возвращения полузащитника «Аталанты» в московский клуб.

В ту игру, которую сейчас проповедует «Локомотив», вряд ли Алексей Миранчук сможет играть. Он несколько другого плана игрок. Мне кажется, что Алексею не надо торопиться в Россию, ему нужно попробовать себя в каком-то другом клубе, или в итальянском чемпионате, или в испанском. Но нужно, я думаю, попробовать в Европе зацепиться.

«Аталанта» очень своеобразный клуб, ну, не получилось там, но я думаю, что попробовать в Европе ещё надо. А в Россию всегда успеет вернуться.