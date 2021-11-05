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Наумов: «Алексей Миранчук не сможет играть в нынешнем „Локомотиве“»

вчера, 14:28

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался относительно возможного возвращения полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.

В ту игру, которую сейчас проповедует «Локомотив», вряд ли Алексей Миранчук сможет играть. Он несколько другого плана игрок. Мне кажется, что Алексею не надо торопиться в Россию, ему нужно попробовать себя в каком-то другом клубе, или в итальянском чемпионате, или в испанском. Но нужно, я думаю, попробовать в Европе зацепиться.

«Аталанта» очень своеобразный клуб, ну, не получилось там, но я думаю, что попробовать в Европе ещё надо. А в Россию всегда успеет вернуться.

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Все комментарии
RTS-25
RTS-25
вчера в 21:59
Или деньги, или игра. Чем-то напомнил "чипсоеда".
cska1948
cska1948 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:52
Найти и перепрятать!
cska1948
cska1948
вчера в 18:51
А я бы посоветовал Алексею, да и всем остальным нашим футболистам послать подальше всех советчиков и думать о своей карьере, а значит и о своей жизни СОБСТВЕННОЙ головой!
112910415
112910415
вчера в 17:24
бороться и искать !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:11
А ему и не надо
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:07
То что А.Миранчуку не надо торопиться возвращаться в РПЛ, то с этим можно согласиться с Наумовым...
По поводу того, что в нынешнем "Локомотиве" не сможет играть, то вопрос спорный...
протон
протон
вчера в 15:03
Миранчук сидя на лавке думаю свои кондиции потерял , в Локо бы он сел на лавку сейчас
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:59
Наумов: «Алексей Миранчук не сможет играть в нынешнем „Локомотиве“».
Очень большой вопрос, о том сможет или нет Алексей заиграть в нынешней стратегической модели нового главного тренера Локомотива Маркуса Гисдоля. И нужен ему или нет Алексей, это тоже вопрос к тренеру . А ещё захочет ли сам Алексей вернуться в Локо . Так что это всё разговоры ни о чём. А вот то что игра не задалась у Алексея в Аталанте, это уж точно. И этот переход в Аталанту скорее был просчёт агента Алексей, который должен был прекрасно осведомлён о том что Аталанта играет в физически затратный футбол, а у Алексея как раз этих физических данных никогда и не было. И только из-за этого он не смог закрепиться в основе Аталанты , проигрывая в этом своим конкурентам Иличичу и Малиновскому на порядок. Ему уже нужно срочно менять клуб и искать команду которая играет с другой тактической схемой и скорее всего остаться в Италии или действительно найти клуб в Испании. Ну а о Англии и Германии можно даже и не заикаться, в этих чемпионатах со своими данными он точно не сможет заиграть. Очень хочется надеяться на то что Алексей сможет найти свой клуб и заиграть. Он ещё очень может пригодится в играх за сборную, так что терять такого игрока нельзя. Пожелаем ему Удачи и больших Успехов и что самое главное без травм.
Всем Добра !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:51
Возможно поторопился с уходом в Аталанту.
Izmar
Izmar
вчера в 14:34
Тот случай, когда в загранице деградируют.
Cat01
Cat01
вчера в 14:32
Всё пока плохо
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:31
В общем зря ушел.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:31
Алёшка уже негде не сможет играть,разучился!
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