Наумов: «Алексей Миранчук не сможет играть в нынешнем „Локомотиве“».

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался относительно возможного возвращения полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.
В ту игру, которую сейчас проповедует «Локомотив», вряд ли Алексей Миранчук сможет играть. Он несколько другого плана игрок. Мне кажется, что Алексею не надо торопиться в Россию, ему нужно попробовать себя в каком-то другом клубе, или в итальянском чемпионате, или в испанском. Но нужно, я думаю, попробовать в Европе зацепиться.
«Аталанта» очень своеобразный клуб, ну, не получилось там, но я думаю, что попробовать в Европе ещё надо. А в Россию всегда успеет вернуться.
Очень большой вопрос, о том сможет или нет Алексей заиграть в нынешней стратегической модели нового главного тренера Локомотива Маркуса Гисдоля. И нужен ему или нет Алексей, это тоже вопрос к тренеру . А ещё захочет ли сам Алексей вернуться в Локо . Так что это всё разговоры ни о чём. А вот то что игра не задалась у Алексея в Аталанте, это уж точно. И этот переход в Аталанту скорее был просчёт агента Алексей, который должен был прекрасно осведомлён о том что Аталанта играет в физически затратный футбол, а у Алексея как раз этих физических данных никогда и не было. И только из-за этого он не смог закрепиться в основе Аталанты , проигрывая в этом своим конкурентам Иличичу и Малиновскому на порядок. Ему уже нужно срочно менять клуб и искать команду которая играет с другой тактической схемой и скорее всего остаться в Италии или действительно найти клуб в Испании. Ну а о Англии и Германии можно даже и не заикаться, в этих чемпионатах со своими данными он точно не сможет заиграть. Очень хочется надеяться на то что Алексей сможет найти свой клуб и заиграть. Он ещё очень может пригодится в играх за сборную, так что терять такого игрока нельзя. Пожелаем ему Удачи и больших Успехов и что самое главное без травм.
Всем Добра !!!
Очень большой вопрос, о том сможет или нет Алексей заиграть в нынешней стратегической модели нового главного тренера Локомотива Маркуса Гисдоля. И нужен ему или нет Алексей, это тоже вопрос к тренеру . А ещё захочет ли сам Алексей вернуться в Локо . Так что это всё разговоры ни о чём. А вот то что игра не задалась у Алексея в Аталанте, это уж точно. И этот переход в Аталанту скорее был просчёт агента Алексей, который должен был прекрасно осведомлён о том что Аталанта играет в физически затратный футбол, а у Алексея как раз этих физических данных никогда и не было. И только из-за этого он не смог закрепиться в основе Аталанты , проигрывая в этом своим конкурентам Иличичу и Малиновскому на порядок. Ему уже нужно срочно менять клуб и искать команду которая играет с другой тактической схемой и скорее всего остаться в Италии или действительно найти клуб в Испании. Ну а о Англии и Германии можно даже и не заикаться, в этих чемпионатах со своими данными он точно не сможет заиграть. Очень хочется надеяться на то что Алексей сможет найти свой клуб и заиграть. Он ещё очень может пригодится в играх за сборную, так что терять такого игрока нельзя. Пожелаем ему Удачи и больших Успехов и что самое главное без травм.
Всем Добра !!!