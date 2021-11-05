Булыкин: «„Локомотив“ не будет играть в высокий прессинг против „Барсы“»

Бывший футболист «Локомотива» оценил стиль игры «железнодорожников» в матче группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

Нужно было обыгрывать «Галатасарай», против какой-нибудь «Барселоны» или «Вильяреалла» они вряд ли будут играть в высокий прессинг. Но то, что все играют в прессинг на чужой половине поля, и он приносит плоды, это мы видим в других матчах. Много команд, кто играет так, после потери мяча сразу же на чужой половине поля пытаются его отобрать. Так уже почти вся Европа играет.