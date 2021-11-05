ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Булыкин: «„Локомотив“ не будет играть в высокий прессинг против „Барсы“»

вчера, 14:17
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил стиль игры «железнодорожников» в матче группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

Нужно было обыгрывать «Галатасарай», против какой-нибудь «Барселоны» или «Вильяреалла» они вряд ли будут играть в высокий прессинг. Но то, что все играют в прессинг на чужой половине поля, и он приносит плоды, это мы видим в других матчах. Много команд, кто играет так, после потери мяча сразу же на чужой половине поля пытаются его отобрать. Так уже почти вся Европа играет.

Все новости
Смородская: «„Спартак“ — клуб расистов»
Вчера, 19:43 Комментарии90
Грозный: «Для Тихонова открыты все двери, кроме „Спартака“»
Вчера, 19:34 Комментарии15
Титов: «Отставка Тихонова – большая трагедия»
Вчера, 19:13 Комментарии14
Карпин — о Модриче: «Две руки, две ноги, одна голова»
Вчера, 16:25 Комментарии48
Наумов: «Алексей Миранчук не сможет играть в нынешнем „Локомотиве“»
Вчера, 14:28 Комментарии13
Кавазашвили: «Давно говорил, что в ворота нужно ставить Селихова»
Вчера, 13:51 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 18:57
"...против какой-нибудь «Барселоны»..."
-------------------
Вот до какой жизни скатилась Барселона. Её уже "какой-нибудь" называют...
112910415
112910415
вчера в 16:04
Хави уже насторожился )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:33
Рано ещё Локо ЛЕ играть,ЛК их уровень!
minai
minai
вчера в 15:29
Сначала подумал, что Локомотив каким то чудесным образом оказался в одной группе с Барселоной.
ДСА
ДСА
вчера в 14:40
А причем здесь Барселона?
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:23, ред.
Тебе кто докладывал,) Кто как будет играть ?) У каждого тренера своё видение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100