Бышовец: «У „Спартака“ в матче с „Лестером“ стояла задача не проиграть»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком» (1:1).

Задача в матче с «Лестером» была не проиграть. Тактика выбрана правильно, были шансы у «Спартака» в контратаке, играли вторым номером. Думаю, что стиль игры с англичанами – это вынужденная мера, потому что нужны очки, а не зрелище.

Надежность вратаря проявляется, когда центральные защитники чувствуют уверенность в голкипере. Селихову это удалось.

Соболев и Промес были вчера ограничены в атаке, потому что приходилось отрабатывать в обороне. Из-за тактики игры нападающие не показали того, что могут сделать впереди. Мозес вчера выглядел хорошо, хоть и из-за его ошибки был назначен пенальти. Гол «Лестера» — это наигранная комбинация. Английский игрок очень хорошо сыграл, переведя мяч на дальнюю штангу. Его касание дезориентировало Соболева.