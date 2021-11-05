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Бышовец: «У „Спартака“ в матче с „Лестером“ стояла задача не проиграть»

вчера, 13:03
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком» (1:1).

Задача в матче с «Лестером» была не проиграть. Тактика выбрана правильно, были шансы у «Спартака» в контратаке, играли вторым номером. Думаю, что стиль игры с англичанами – это вынужденная мера, потому что нужны очки, а не зрелище.

Надежность вратаря проявляется, когда центральные защитники чувствуют уверенность в голкипере. Селихову это удалось.

Соболев и Промес были вчера ограничены в атаке, потому что приходилось отрабатывать в обороне. Из-за тактики игры нападающие не показали того, что могут сделать впереди. Мозес вчера выглядел хорошо, хоть и из-за его ошибки был назначен пенальти. Гол «Лестера» — это наигранная комбинация. Английский игрок очень хорошо сыграл, переведя мяч на дальнюю штангу. Его касание дезориентировало Соболева.

Выйдет ли «Спартак» в плей-офф ЛЕ? Многое решить матч с «Наполи». Итальянцы захотят взять реванш и будут играть только на победу.

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Все комментарии
Бруталтразз
Бруталтразз
вчера в 17:20
К сожалению, такая задача стоит у всех российских команд, особенно если игра в гостях, и соперник чуть посильнее Ювентуса, Челси или Баварии 😉
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:00
А что бы говорил Бышовец забей Лестер пенальти?
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:05
Три четверти матча играли на отбой и вынос и это правильная тактика?
протон
протон
вчера в 14:51
Сыграть четко в позиционной обороне тоже надо уметь - Аллегри не даст соврать. Другое дело, что в атаку выходили редко и очень часто неэффективно, но это во многом из-за того, что Промес откровенно провалил матч.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:19
Какая разница, что за задача ставилась главное не обос....лись, молодцы!
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 13:24, ред.
Спартак выживал из последних сил. Да и с пенальти подфартило. Но так везти постоянно не будет. Сидеть постоянно в автобусе не выход. Везения штука переменчивая. Одно понравилось хоть не растерялись и проблески хорошей игры были.
112910415
112910415
вчера в 13:23
ну да, выполнили задачу
YVG
YVG
вчера в 13:09
Владея мячом в три раза меньше, чем соперник, другой тактики не бывает, только жесткий автобус и надежда на удачу.
Futurista
Futurista
вчера в 13:06
Итальянцы захотят взять реванш и будут играть только на победу...спасибо КЭП)...
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