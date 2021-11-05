Колыванов: «У „Спартака“ есть все шансы выйти из группы в Лиге Европы»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком» (1:1).

«Спартак» в игре против «Лестера» выглядел достойно. Наверное, многие скептики говорили, что в Англии результат будет отрицательным. Команда перестроилась, проявила характер. У болельщиков сейчас немного от сердца отлегло. У «Спартака» же есть все шансы, чтобы выйти из группы.

Селихов — молодец, но не надо перехваливать его. Он сделал свою работу, долго ждал шанса, восстанавливался после травмы. Вчера и пенальти отбил, и выручил в некоторых моментах. Пожелаю ему набирать уверенность и продолжать дальше. Селихова в «Спартак» брали основным вратарём, потом травмы, выбыл надолго. Матч против «Лестера» пойдёт в зачёт: спас команду, забили бы, «Спартаку» было бы тяжело.