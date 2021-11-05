Колыванов: «У „Спартака“ есть все шансы выйти из группы в Лиге Европы»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком» (1:1).
«Спартак» в игре против «Лестера» выглядел достойно. Наверное, многие скептики говорили, что в Англии результат будет отрицательным. Команда перестроилась, проявила характер. У болельщиков сейчас немного от сердца отлегло. У «Спартака» же есть все шансы, чтобы выйти из группы.
Селихов — молодец, но не надо перехваливать его. Он сделал свою работу, долго ждал шанса, восстанавливался после травмы. Вчера и пенальти отбил, и выручил в некоторых моментах. Пожелаю ему набирать уверенность и продолжать дальше. Селихова в «Спартак» брали основным вратарём, потом травмы, выбыл надолго. Матч против «Лестера» пойдёт в зачёт: спас команду, забили бы, «Спартаку» было бы тяжело.
А затем в игру вмешался свистун🤡, тут вот Наполи и поперло😉
А затем в игру вмешался свистун🤡, тут вот Наполи и поперло😉
Так отскочили чудом....забей пенальти Лестер и все баранка
Любопытно, что есть расклад, при котором спартак может выйти в плей-офф Лиги Европы, даже проиграв Наполи в следующем туре. Правда, тогда должны сойтись еще три события:
— победа спартака над Легией;
— победа Наполи над Лестером;
— ничья Лестера с Легией.
Правда в такое верится с трудом.
Так отскочили чудом....забей пенальти Лестер и все баранка
Любопытно, что есть расклад, при котором спартак может выйти в плей-офф Лиги Европы, даже проиграв Наполи в следующем туре. Правда, тогда должны сойтись еще три события:
— победа спартака над Легией;
— победа Наполи над Лестером;
— ничья Лестера с Легией.
Правда в такое верится с трудом.
Впрочем, на выезде Спартак не проигрывает...
Впрочем, на выезде Спартак не проигрывает...
да и то не бесспорно
странный прогноз, короче
да и то не бесспорно
странный прогноз, короче