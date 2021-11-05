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Колыванов: «У „Спартака“ есть все шансы выйти из группы в Лиге Европы»

вчера, 13:27
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком» (1:1).

«Спартак» в игре против «Лестера» выглядел достойно. Наверное, многие скептики говорили, что в Англии результат будет отрицательным. Команда перестроилась, проявила характер. У болельщиков сейчас немного от сердца отлегло. У «Спартака» же есть все шансы, чтобы выйти из группы.

Селихов — молодец, но не надо перехваливать его. Он сделал свою работу, долго ждал шанса, восстанавливался после травмы. Вчера и пенальти отбил, и выручил в некоторых моментах. Пожелаю ему набирать уверенность и продолжать дальше. Селихова в «Спартак» брали основным вратарём, потом травмы, выбыл надолго. Матч против «Лестера» пойдёт в зачёт: спас команду, забили бы, «Спартаку» было бы тяжело.

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Все комментарии
shht7eks3rp6
shht7eks3rp6
вчера в 17:29
Не так и много этих шансов
Бруталтразз
Бруталтразз
вчера в 17:12
Легия с Наполи могла вообще-то вести два мяча в начале второго тайма, чуть не повезло полякам,
А затем в игру вмешался свистун🤡, тут вот Наполи и поперло😉
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:51, ред.
Наверное, многие скептики говорили, что в Англии результат будет отрицательным.

Так отскочили чудом....забей пенальти Лестер и все баранка

Любопытно, что есть расклад, при котором спартак может выйти в плей-офф Лиги Европы, даже проиграв Наполи в следующем туре. Правда, тогда должны сойтись еще три события:

— победа спартака над Легией;

— победа Наполи над Лестером;

— ничья Лестера с Легией.

Правда в такое верится с трудом.
протон
протон
вчера в 14:50
Спартак конечно молодец что сыграл вничью, но игры конечно не какой, нам очень повезли Лестер нас возил 80 % против 20 владение. Никто не отдать не принять не может, больше двух пасов сделать не получается, все подборы мяча за игроками Лестера, 2 раза во втором тайме перешли центр поля. Но Селихов молодец выручил. Счёт остаётся, а игра забывается
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:38
В Лигу Конференций хотя бы попасть.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:08
Что бы выйти куда-то необходимо играть!!! Как вчера хотя бы!!!
beefs
beefs
вчера в 13:56
размечтался, завтра будешь говорить обратное...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:41
С поляками в Польше играть, а они их дома не осилили.
Впрочем, на выезде Спартак не проигрывает...
112910415
112910415
вчера в 13:32
это смотря куда выйти ...
да и то не бесспорно
странный прогноз, короче
drug01
drug01
вчера в 13:28
Шутит просто
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:28
Шансы есть,надо побеждать Наполи!
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