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Мусонда решил уйти из «Челси»

вчера, 16:37

Полузащитник «Челси» Шарли Мусонда объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом.

В июне 2022 года я стану свободным агентом. Сейчас же я наслаждаюсь финальным путешествием в «Челси», тренируюсь с верой и оптимизмом.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:52
Игрок «Челси» Чарли Мусонда, похоже, подтвердил свой уход из клуба в конце сезона. Бельгиец не играл в соревновательный футбол в течение двух сезонов, так как восстанавливается после травмы.

Последнее, что фанаты «Синих» слышали от Мусонды, - он прокомментировал свое будущее в «Челси», когда он боролся за восстановление после травмы.

«В футболе такое случается редко. Обычно игроки разрывают переднюю крестообразную связку и готовы к использованию снова через шесть месяцев после операции. Врачи сказали мне, что мне придется реабилитироваться в течение года».

«Поскольку я отсутствовал более года, они дали мне 20% -ный шанс когда-либо снова сыграть на высшем уровне. Они буквально сказали: на эту гору будет невозможно подняться».

«Это была борьба, - сказал он. В течение трех лет я скучал по тому, что люблю больше всего: по футболу. Мне было больно, и иногда я не спал, но возвращение бывает героическим только тогда, когда никто не думает, что это возможно».

«Я на правильном пути. Я действительно верю, что когда вернусь, у меня будет еще десять прекрасных лет в ногах. Я чувствую себя боксером, готовящимся к своему решающему бою».

— Удачи тебе!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:36
Сидеть в запасе не каждый хочет!
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 18:11
Обидно, потенциал был большой (в принципе как и у многих), но после травмы так и не смог оправиться
Cat01
Cat01
вчера в 17:56
Устал играть
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:30
Ну а что ему ещё делать. Полировщиком быть не хочет, тогда надо уходить и искать другой вариант.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:46
Ну и пойдет в Борнмут.
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