Мусонда решил уйти из «Челси»

Полузащитник «Челси» Шарли Мусонда объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом.
В июне 2022 года я стану свободным агентом. Сейчас же я наслаждаюсь финальным путешествием в «Челси», тренируюсь с верой и оптимизмом.
Полузащитник «Челси» Шарли Мусонда объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом.
В июне 2022 года я стану свободным агентом. Сейчас же я наслаждаюсь финальным путешествием в «Челси», тренируюсь с верой и оптимизмом.
Последнее, что фанаты «Синих» слышали от Мусонды, - он прокомментировал свое будущее в «Челси», когда он боролся за восстановление после травмы.
«В футболе такое случается редко. Обычно игроки разрывают переднюю крестообразную связку и готовы к использованию снова через шесть месяцев после операции. Врачи сказали мне, что мне придется реабилитироваться в течение года».
«Поскольку я отсутствовал более года, они дали мне 20% -ный шанс когда-либо снова сыграть на высшем уровне. Они буквально сказали: на эту гору будет невозможно подняться».
«Это была борьба, - сказал он. В течение трех лет я скучал по тому, что люблю больше всего: по футболу. Мне было больно, и иногда я не спал, но возвращение бывает героическим только тогда, когда никто не думает, что это возможно».
«Я на правильном пути. Я действительно верю, что когда вернусь, у меня будет еще десять прекрасных лет в ногах. Я чувствую себя боксером, готовящимся к своему решающему бою».
— Удачи тебе!
Последнее, что фанаты «Синих» слышали от Мусонды, - он прокомментировал свое будущее в «Челси», когда он боролся за восстановление после травмы.
«В футболе такое случается редко. Обычно игроки разрывают переднюю крестообразную связку и готовы к использованию снова через шесть месяцев после операции. Врачи сказали мне, что мне придется реабилитироваться в течение года».
«Поскольку я отсутствовал более года, они дали мне 20% -ный шанс когда-либо снова сыграть на высшем уровне. Они буквально сказали: на эту гору будет невозможно подняться».
«Это была борьба, - сказал он. В течение трех лет я скучал по тому, что люблю больше всего: по футболу. Мне было больно, и иногда я не спал, но возвращение бывает героическим только тогда, когда никто не думает, что это возможно».
«Я на правильном пути. Я действительно верю, что когда вернусь, у меня будет еще десять прекрасных лет в ногах. Я чувствую себя боксером, готовящимся к своему решающему бою».
— Удачи тебе!