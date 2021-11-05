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«Ньюкасл» готов предложить «Барселоне» 47 млн фунтов за тер Штегена

вчера, 11:20

Голкипер Марк-Андре тер Штеген может покинуть «Барселону».

В подписании вратаря заинтересован «Ньюкасл», который готов заплатить за трансфер немца 47 млн фунтов стерлингов. Каталонский клуб согласится продать тер Штегена, потому что испытывает финансовые трудности. Однако сам голкипер не хочет покидать «Барселону». Кроме того, тер Штеген вряд ли согласится перейти в «Ньюкасл», ведь ранее вратарь заявлял, что если уйдёт из «Барселоны», то только ради возвращения в Германию.

В нынешнем сезоне тер Штеген провёл 13 игр за «сине-гранатовых», пропустив 15 голов. На счету немца 4 сухих матча.

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протон
протон
вчера в 19:51
Давайте 47 млн за Коутиньо, 50 млн за Дембеле)
Но Тер Штегена не трогайте:))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:42
они что вообще сбредили? ведь два вполне нормальных кипера,Дубравка и Карл Дарлоу,ещё и немца? Лучше бы другие линии укрепляли.да и тренера подписали.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:02
Сообщается, что «Ньюкасл Юнайтед» готов выложить 55 миллионов евро за подписание вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Согласно сообщению, «Ньюкасл Юнайтед» нацеливается на летний переезд вратаря «Барселоны» и Германии Марка-Андре тер Штегена.

Тер Штеген играет за «Барселону» с 2014 года, когда он перешел из «Боруссии Менхенгладбах». Разделив игровое время с Клаудио Браво в первые пару сезонов, 29-летний футболист стал бесспорным победителем после отъезда чилийца в «Манчестер Сити».

Постоянно присутствующий в составе, тер Штеген провел 291 матч за каталонских гигантов, сохранив при этом 118 чистых матчей. Он также сыграл 26 матчей за сборную Германии. Хотя в последние сезоны он был одним из лучших футболистов «Барселоны», в последнее время задавались вопросы о его форме, особенно после того, как он вернулся после травмы колена, которая потребовала операции.

Несмотря на то, что он по-прежнему пользуется большим уважением в клубе, президент Барселоны Лапорта не возражал бы против идеи обналичить Тер Штегена, поскольку он один из немногих игроков в команде, которые могут приносить огромную прибыль. Плата за перевод при снятии его зарплаты также могла бы помочь каталонцам.

Теперь «Ньюкасл Юнайтед» стал потенциальным претендентом на 29-летнего голкипера.Такие имена, как Адриен Рабьо и Мауро Икарди, недавно были связаны с ними, а Тер Штеген теперь также становится потенциальной целью для команды «Тайнсайд». В настоящее время у «Ньюкасла» есть выбор между Мартином Дубравкой, Карлом Дарлоу и Фредди Вудманом, и у каждого из них есть свои возможности.

Тем не менее, Тер Штеген, без сомнения, был бы серьезным обновлением, с его проверенной родословной на высшем уровне, лидерством и менталитетом победителя. С этой целью «Ньюкасл» намерен подписать его в конце сезона и готовы выложить огромную плату в размере 55 миллионов евро.

Такая цифра обязательно соблазнит «Барсу», учитывая их финансовое положение. Однако убедить Тер Штегена переключиться - это совсем другое дело. Немецкий игрок счастлив на «Камп Ноу»

Кроме того, 29-летний футболист хотел бы играть в футбол в Лиге чемпионов, что невозможно в Сент-Джеймс Парк, по крайней мере, в течение еще одного года. Таким образом, даже если Ньюкасл захочет взять чековую книжку и предложить ему огромную заработную плату, этот шаг маловероятен, говорится в отчете.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:05
Тер Штеген конечно хороший кипер и точно усилит любой клуб,а для клуба который будет перестраиваться практически с нуля это будет отличный трансфер, хотя и Вудман и Дубравка не сказать прям что плохие вратари, но уровень у Марка-Андре явно выше.
Закроют этим трансфером вратарскую позицию года на три-четыре
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 14:36
Надо сплавлять. Через год-два за этого очконавта и 15 не дадут.
112910415
112910415
вчера в 13:35
живые деньги !
сильный соблазн
Doping87
Doping87
вчера в 13:07
Ньюкасл с новым спонсором будет мощнее Барселоны. Можно сказать на повышение.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:27
надо отдавать
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:28
В Ньюкасл скоро строем пойдут.
Makao
Makao
вчера в 11:23
Разве Тер Штегену не интересно попробовать в Англии? Ньюкасл укомплектуют гораздо лучше нынешней Барсы, судя по всему.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:22
Вполне норм цена !
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