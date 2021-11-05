«Ньюкасл» готов предложить «Барселоне» 47 млн фунтов за тер Штегена

Голкипер Марк-Андре тер Штеген может покинуть «Барселону».
В подписании вратаря заинтересован «Ньюкасл», который готов заплатить за трансфер немца 47 млн фунтов стерлингов. Каталонский клуб согласится продать тер Штегена, потому что испытывает финансовые трудности. Однако сам голкипер не хочет покидать «Барселону». Кроме того, тер Штеген вряд ли согласится перейти в «Ньюкасл», ведь ранее вратарь заявлял, что если уйдёт из «Барселоны», то только ради возвращения в Германию.
В нынешнем сезоне тер Штеген провёл 13 игр за «сине-гранатовых», пропустив 15 голов. На счету немца 4 сухих матча.
Тер Штеген играет за «Барселону» с 2014 года, когда он перешел из «Боруссии Менхенгладбах». Разделив игровое время с Клаудио Браво в первые пару сезонов, 29-летний футболист стал бесспорным победителем после отъезда чилийца в «Манчестер Сити».
Постоянно присутствующий в составе, тер Штеген провел 291 матч за каталонских гигантов, сохранив при этом 118 чистых матчей. Он также сыграл 26 матчей за сборную Германии. Хотя в последние сезоны он был одним из лучших футболистов «Барселоны», в последнее время задавались вопросы о его форме, особенно после того, как он вернулся после травмы колена, которая потребовала операции.
Несмотря на то, что он по-прежнему пользуется большим уважением в клубе, президент Барселоны Лапорта не возражал бы против идеи обналичить Тер Штегена, поскольку он один из немногих игроков в команде, которые могут приносить огромную прибыль. Плата за перевод при снятии его зарплаты также могла бы помочь каталонцам.
Теперь «Ньюкасл Юнайтед» стал потенциальным претендентом на 29-летнего голкипера.Такие имена, как Адриен Рабьо и Мауро Икарди, недавно были связаны с ними, а Тер Штеген теперь также становится потенциальной целью для команды «Тайнсайд». В настоящее время у «Ньюкасла» есть выбор между Мартином Дубравкой, Карлом Дарлоу и Фредди Вудманом, и у каждого из них есть свои возможности.
Тем не менее, Тер Штеген, без сомнения, был бы серьезным обновлением, с его проверенной родословной на высшем уровне, лидерством и менталитетом победителя. С этой целью «Ньюкасл» намерен подписать его в конце сезона и готовы выложить огромную плату в размере 55 миллионов евро.
Такая цифра обязательно соблазнит «Барсу», учитывая их финансовое положение. Однако убедить Тер Штегена переключиться - это совсем другое дело. Немецкий игрок счастлив на «Камп Ноу»
Кроме того, 29-летний футболист хотел бы играть в футбол в Лиге чемпионов, что невозможно в Сент-Джеймс Парк, по крайней мере, в течение еще одного года. Таким образом, даже если Ньюкасл захочет взять чековую книжку и предложить ему огромную заработную плату, этот шаг маловероятен, говорится в отчете.
Тер Штеген играет за «Барселону» с 2014 года, когда он перешел из «Боруссии Менхенгладбах». Разделив игровое время с Клаудио Браво в первые пару сезонов, 29-летний футболист стал бесспорным победителем после отъезда чилийца в «Манчестер Сити».
Постоянно присутствующий в составе, тер Штеген провел 291 матч за каталонских гигантов, сохранив при этом 118 чистых матчей. Он также сыграл 26 матчей за сборную Германии. Хотя в последние сезоны он был одним из лучших футболистов «Барселоны», в последнее время задавались вопросы о его форме, особенно после того, как он вернулся после травмы колена, которая потребовала операции.
Несмотря на то, что он по-прежнему пользуется большим уважением в клубе, президент Барселоны Лапорта не возражал бы против идеи обналичить Тер Штегена, поскольку он один из немногих игроков в команде, которые могут приносить огромную прибыль. Плата за перевод при снятии его зарплаты также могла бы помочь каталонцам.
Теперь «Ньюкасл Юнайтед» стал потенциальным претендентом на 29-летнего голкипера.Такие имена, как Адриен Рабьо и Мауро Икарди, недавно были связаны с ними, а Тер Штеген теперь также становится потенциальной целью для команды «Тайнсайд». В настоящее время у «Ньюкасла» есть выбор между Мартином Дубравкой, Карлом Дарлоу и Фредди Вудманом, и у каждого из них есть свои возможности.
Тем не менее, Тер Штеген, без сомнения, был бы серьезным обновлением, с его проверенной родословной на высшем уровне, лидерством и менталитетом победителя. С этой целью «Ньюкасл» намерен подписать его в конце сезона и готовы выложить огромную плату в размере 55 миллионов евро.
Такая цифра обязательно соблазнит «Барсу», учитывая их финансовое положение. Однако убедить Тер Штегена переключиться - это совсем другое дело. Немецкий игрок счастлив на «Камп Ноу»
Кроме того, 29-летний футболист хотел бы играть в футбол в Лиге чемпионов, что невозможно в Сент-Джеймс Парк, по крайней мере, в течение еще одного года. Таким образом, даже если Ньюкасл захочет взять чековую книжку и предложить ему огромную заработную плату, этот шаг маловероятен, говорится в отчете.