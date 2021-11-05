«Ньюкасл» готов предложить «Барселоне» 47 млн фунтов за тер Штегена

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вчера, 11:20

Голкипер может покинуть «Барселону».

В подписании вратаря заинтересован «Ньюкасл», который готов заплатить за трансфер немца 47 млн фунтов стерлингов. Каталонский клуб согласится продать тер Штегена, потому что испытывает финансовые трудности. Однако сам голкипер не хочет покидать «Барселону». Кроме того, тер Штеген вряд ли согласится перейти в «Ньюкасл», ведь ранее вратарь заявлял, что если уйдёт из «Барселоны», то только ради возвращения в Германию.

В нынешнем сезоне тер Штеген провёл 13 игр за «сине-гранатовых», пропустив 15 голов. На счету немца 4 сухих матча.