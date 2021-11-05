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Клопп хочет подписать Азара в «Ливерпуль»

вчера, 11:35

«Реал» готов рассмотреть вариант с продажей нападающего Эдена Азара.

Бельгиец может продолжить карьеру в «Ливерпуле». В трансфере Эдена лично заинтересован главный тренер «красных» Юрген Клопп. Немецкий специалист считает, что проблема Азара заключается не в спаде игровой формы, а в психологии. По мнению Клоппа, бельгиец ментально не готов быть лидером «Реала», а его стиль игры больше подходит для выступлений в Английской Премьер-Лиге, чем в Ла Лиге. Препятствием данного перехода может стать зарплата Азара. Эден всё так же хочет получать высокую заработную плату, даже если уровень его игры снизился.

В нынешнем сезоне Азар провёл 10 матчей за «Реал», записав на свой счёт 1 результативную передачу.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:08
полнейшая бредятина!!! азар это пешеход, лентяй и интриган, а это чудо никак не подходит под интенсивный футбол Юргена
ДАРОМ НЕ НУЖЕН Красным!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:53
Выглядит как утка. И даже если это правда, то кто ему даст такую же зарплату?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:31
Очень странное желание. Тем более, если бельгиец хочет сохранить нынешний уровень з/п.
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:03
Клопп может сделать из любого парня топ футболист это доказано Салахом и Манье
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 16:40
Азмуна Дзюба не отпустит,он же ведь его Муза.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:39
Такое впечатление,что немецкий Юра,то ли решил поддержать бельгийца(хотя из каких соображений),то ли вообще чисто для троллинга и подогрева интереса. Довольно уже Тьяго.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:21
Что?

Согласно последним слухам из Испании, нападающий «Реала» Эден Азар - «цель» для тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Сообщается, что Клопп считает, что борьба Азара в испанской столице не сводится к его качеству игрока и что он может «вернуться к своей лучшей версии» на Энфилде.

30-летний футболист испытывает трудности с тех пор, как покинул «Челси» в 2019 году, но говорится, что любому потенциальному переводу могут помешать требования Азара по заработной плате. Еще можно добавить, что у нас есть Жота, который легкий игрок, и хитрый. Не говорю про Салаха. Да, иногда нам не хватает глубины, но Азар не тот кто нужен. Вот в Челси я его вижу. Там он сможет найти мотивацию, а на Энфилде думаю нет. В любом случае желаю удачи!
lobsterdam
lobsterdam ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 16:09
Клопп знает, что делает, ему ведомо то, что не лежит на поверхности, как у других. На замену подойдет.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:06
Азар это уже сбитый летчик. Никуда он из Реала не пойдет, а будет сидеть там еще 3 года на лавке и получать огромную зарплату. Жизнь у бельгийца удалась и футбол его больше не интересует. В Мадриде он обеспечит себя и свою семью на всю жизнь.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:47
Это просто слух...
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 14:28
Если Азара то лучше уж его брата. Ещё вдобавок верните Коутиньо для смеха
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:19
Желание Клоппа было бы логично и понятно если бы это желание возникло тогда, когда Азар играл за "Челси" и был лидером, лучшим игроком в составе "Челси"...
Но сейчас, когда Азар длительное время не играл, а лечился, и заиграв в десяти матчах сделал всего лишь одну результативную передачу, то возникает вопрос, зачем Клоппу Азар с таким КПД...

Уверенность Клоппа в том, что сменив "Реал" на "Ливерпуль", Азар заиграет как играл прежде в том же "Челси", может не оправдаться... Так зачем же рисковать покупая игрока, который так и не заиграв на ожидаемом уровне в "Реале", теперь этим же "Реалом" и продаётся...
Ведь К.Анчелотти очень хороший и опытный тренер, неужели Клоппа не настораживает тот факт, что Азар не нужен К.Анчелотти, тренеру, который возглавил в июне 2021 года и не видит перспективы в Азаре...
112910415
112910415
вчера в 13:16
кто-то ещё верит в возрождение Азара ?!
particular
particular
вчера в 12:28
У Азара вся медкнижка исписана травмами, далёкими от психологии...
Непонятны оптимизм и желание Юргена...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:21
Байки с больничной койки или агентская агония !!!)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:12
А почему не Азмуна ?
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 12:00
Хоть кто-то ещё упоминает Азара
ДСА
ДСА
вчера в 11:42
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