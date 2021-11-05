Клопп хочет подписать Азара в «Ливерпуль»

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вчера, 11:35

«Реал» готов рассмотреть вариант с продажей нападающего .

Бельгиец может продолжить карьеру в «Ливерпуле». В трансфере Эдена лично заинтересован главный тренер «красных» . Немецкий специалист считает, что проблема Азара заключается не в спаде игровой формы, а в психологии. По мнению Клоппа, бельгиец ментально не готов быть лидером «Реала», а его стиль игры больше подходит для выступлений в Английской Премьер-Лиге, чем в Ла Лиге. Препятствием данного перехода может стать зарплата Азара. Эден всё так же хочет получать высокую заработную плату, даже если уровень его игры снизился.

В нынешнем сезоне Азар провёл 10 матчей за «Реал», записав на свой счёт 1 результативную передачу.