Клопп хочет подписать Азара в «Ливерпуль»

«Реал» готов рассмотреть вариант с продажей нападающего Эдена Азара.
Бельгиец может продолжить карьеру в «Ливерпуле». В трансфере Эдена лично заинтересован главный тренер «красных» Юрген Клопп. Немецкий специалист считает, что проблема Азара заключается не в спаде игровой формы, а в психологии. По мнению Клоппа, бельгиец ментально не готов быть лидером «Реала», а его стиль игры больше подходит для выступлений в Английской Премьер-Лиге, чем в Ла Лиге. Препятствием данного перехода может стать зарплата Азара. Эден всё так же хочет получать высокую заработную плату, даже если уровень его игры снизился.
В нынешнем сезоне Азар провёл 10 матчей за «Реал», записав на свой счёт 1 результативную передачу.
Но сейчас, когда Азар длительное время не играл, а лечился, и заиграв в десяти матчах сделал всего лишь одну результативную передачу, то возникает вопрос, зачем Клоппу Азар с таким КПД...
Уверенность Клоппа в том, что сменив "Реал" на "Ливерпуль", Азар заиграет как играл прежде в том же "Челси", может не оправдаться... Так зачем же рисковать покупая игрока, который так и не заиграв на ожидаемом уровне в "Реале", теперь этим же "Реалом" и продаётся...
Ведь К.Анчелотти очень хороший и опытный тренер, неужели Клоппа не настораживает тот факт, что Азар не нужен К.Анчелотти, тренеру, который возглавил в июне 2021 года и не видит перспективы в Азаре...
Но сейчас, когда Азар длительное время не играл, а лечился, и заиграв в десяти матчах сделал всего лишь одну результативную передачу, то возникает вопрос, зачем Клоппу Азар с таким КПД...
Уверенность Клоппа в том, что сменив "Реал" на "Ливерпуль", Азар заиграет как играл прежде в том же "Челси", может не оправдаться... Так зачем же рисковать покупая игрока, который так и не заиграв на ожидаемом уровне в "Реале", теперь этим же "Реалом" и продаётся...
Ведь К.Анчелотти очень хороший и опытный тренер, неужели Клоппа не настораживает тот факт, что Азар не нужен К.Анчелотти, тренеру, который возглавил в июне 2021 года и не видит перспективы в Азаре...