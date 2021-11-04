Лофтус-Чик может перейти в «Рому»

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вчера, 22:37

Полузащитник «Челси» попал в сферу интересов «Ромы».

В подписании 26-летнего хавбека лично заинтересован главным тренер римского клуба Жозе Моуриньо. Именно под руководством португальца Лофтус-Чик дебютировал за «Челси» в сезоне 2014/15. В качестве альтернативы «Рома» рассматривает из «Тоттенхэма», с которым Моуриньо работал в прошлом и позапрошлом сезоне.

В нынешней кампании Лофтус-Чик провёл 9 матчей за «Челси», записав на свой счёт 2 результативные передачи. Уинкс сыграл 6 матчей за «Тоттенхэм», отметившись одним ассистом.