«Рома» может подписать Лукаса Васкеса

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру в Италии.
30-летним футболистом интересуется «Рома». Трансферная стоимость хавбека составляет 15 млн евро. Контракт Васкеса рассчитан до лета 2024 года.
Ранее слухи связывали игрока с испанским клубом.
Карвахаль снова изо всех сил пытается выйти на поле и выглядеть в хорошей форме, когда он доступен. Васкес был полезен на правом фланге, но проблемы с защитой всегда будут присутствовать, когда он будет на правом фланге. Просто это не его лучшая позиция.
Пока мадридцы обдумывают решения, доступные в предстоящих трансферных окнах, выделяется один молодой человек. И он из клуба, известного своими молодыми талантами - это Нуссаир Мазрауи из «Аякса».
Им нужен кто-то, кто может обеспечить атакующую огневую мощь и может развиться во что-то большее. Им также нужен кто-то, кто знает оборонительную позицию лучше, чем Васкес. Мазрауи ставит эти галочки.
Васкес тоже универсальный игрок, и возможно именно это стала причиной интереса со стороны «Ромы», и Жозе Моуринью знает этого игрока. Почему нет? Просто сейчас это невозможно, потом посмотрим.
Карвахаль снова изо всех сил пытается выйти на поле и выглядеть в хорошей форме, когда он доступен. Васкес был полезен на правом фланге, но проблемы с защитой всегда будут присутствовать, когда он будет на правом фланге. Просто это не его лучшая позиция.
Пока мадридцы обдумывают решения, доступные в предстоящих трансферных окнах, выделяется один молодой человек. И он из клуба, известного своими молодыми талантами - это Нуссаир Мазрауи из «Аякса».
Им нужен кто-то, кто может обеспечить атакующую огневую мощь и может развиться во что-то большее. Им также нужен кто-то, кто знает оборонительную позицию лучше, чем Васкес. Мазрауи ставит эти галочки.
Васкес тоже универсальный игрок, и возможно именно это стала причиной интереса со стороны «Ромы», и Жозе Моуринью знает этого игрока. Почему нет? Просто сейчас это невозможно, потом посмотрим.