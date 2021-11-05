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«Рома» может подписать Лукаса Васкеса

вчера, 15:41

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру в Италии.

30-летним футболистом интересуется «Рома». Трансферная стоимость хавбека составляет 15 млн евро. Контракт Васкеса рассчитан до лета 2024 года.

Ранее слухи связывали игрока с испанским клубом.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:04
Если Реальрешил продать игрока, значит тут что-то не чисто.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:02
Реал Мадрид может появиться на рынке для нового трансферного окна летом 2022 года. Хотя у них есть один из лучших правых защитников в мире - Дани Карвахаль, из-за повторяющихся травм в этом году, на игрока сборной Испании сложно полагаться. Учитывая, что их запасным вариантом является правый нападающий Лукас Васкес, «Мадрид» нуждался в другом решении на этой позиции. Так и было в начале сезона.

Карвахаль снова изо всех сил пытается выйти на поле и выглядеть в хорошей форме, когда он доступен. Васкес был полезен на правом фланге, но проблемы с защитой всегда будут присутствовать, когда он будет на правом фланге. Просто это не его лучшая позиция.

Пока мадридцы обдумывают решения, доступные в предстоящих трансферных окнах, выделяется один молодой человек. И он из клуба, известного своими молодыми талантами - это Нуссаир Мазрауи из «Аякса».

Им нужен кто-то, кто может обеспечить атакующую огневую мощь и может развиться во что-то большее. Им также нужен кто-то, кто знает оборонительную позицию лучше, чем Васкес. Мазрауи ставит эти галочки.

Васкес тоже универсальный игрок, и возможно именно это стала причиной интереса со стороны «Ромы», и Жозе Моуринью знает этого игрока. Почему нет? Просто сейчас это невозможно, потом посмотрим.
beefs
beefs
вчера в 15:43
все может быть...
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