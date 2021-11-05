Облак может покинуть «Атлетико»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может покинуть клуб.
Футболист сомневается в том, что сможет выиграть Лигу чемпионов вместе с мадридской командой, поэтому раздумывает над уходом.
Интерес к Облаку проявляют «Челси», МЮ и «Ман Сити». Контракт словенца истекает летом 2023 года.
Юрген Клопп и Диего Симеоне, 2 из самых харизматичных и узнаваемых фигур в футболе, естественно, привлекали внимание, но игра в среду вечером также дал шанс увидеть двух более сдержанных персонажей, действующих на пике своих возможностей.
Алиссон Беккер и Ян Облак сейчас могут быть двумя лучшими вратарями в мире. Спокойные, собранные и, прежде всего, последовательные, они являются знаменосцами на позиции, которая сейчас, с опозданием, признается крайне важной для надежд и амбиций любой футбольной команды.
Они сыграли ключевую роль в успехе своих команд: Алиссон помог превратить Ливерпуль в чемпионов Европы, мира и Англии после его перевода в размере 65 миллионов фунтов стерлингов (89 миллионов долларов) из Ромы в 2018 году, а Облак не менее важен для команды Атлетико, который обошел «Реала Мадрида» и «Барселону», и выиграл Ла Лигу в прошлом сезоне.
В последний раз, когда Атлетико посещал Энфилд в марте 2020 года, Симеоне сравнил Облака с Лионелем Месси. «Он решает игры», - сказал он. Облак снова и снова отбивал удары «Ливерпуля» в том драматическом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Алиссон, конечно, не играл в тот вечер, и многие считают, что если бы он играл, то в четвертьфинал вышел бы «Ливерпуль». Теперь они снова в форме, но защита Атлетико в последнее время не хороша, Облак пропускает не по своей вине, например гол Жоты. И это не единственный гол в этом сезоне, но не думаю, что он из-за этих выступлений захочет покидать Мадрид.
Юрген Клопп и Диего Симеоне, 2 из самых харизматичных и узнаваемых фигур в футболе, естественно, привлекали внимание, но игра в среду вечером также дал шанс увидеть двух более сдержанных персонажей, действующих на пике своих возможностей.
Алиссон Беккер и Ян Облак сейчас могут быть двумя лучшими вратарями в мире. Спокойные, собранные и, прежде всего, последовательные, они являются знаменосцами на позиции, которая сейчас, с опозданием, признается крайне важной для надежд и амбиций любой футбольной команды.
Они сыграли ключевую роль в успехе своих команд: Алиссон помог превратить Ливерпуль в чемпионов Европы, мира и Англии после его перевода в размере 65 миллионов фунтов стерлингов (89 миллионов долларов) из Ромы в 2018 году, а Облак не менее важен для команды Атлетико, который обошел «Реала Мадрида» и «Барселону», и выиграл Ла Лигу в прошлом сезоне.
В последний раз, когда Атлетико посещал Энфилд в марте 2020 года, Симеоне сравнил Облака с Лионелем Месси. «Он решает игры», - сказал он. Облак снова и снова отбивал удары «Ливерпуля» в том драматическом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Алиссон, конечно, не играл в тот вечер, и многие считают, что если бы он играл, то в четвертьфинал вышел бы «Ливерпуль». Теперь они снова в форме, но защита Атлетико в последнее время не хороша, Облак пропускает не по своей вине, например гол Жоты. И это не единственный гол в этом сезоне, но не думаю, что он из-за этих выступлений захочет покидать Мадрид.