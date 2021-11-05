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Облак может покинуть «Атлетико»

вчера, 15:18

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может покинуть клуб.

Футболист сомневается в том, что сможет выиграть Лигу чемпионов вместе с мадридской командой, поэтому раздумывает над уходом.

Интерес к Облаку проявляют «Челси», МЮ и «Ман Сити». Контракт словенца истекает летом 2023 года.

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A.S.A
A.S.A
вчера в 20:44
Из перечисленных в новосте клубов,думаю, лишь Манчестер Юнайтед может задуматься над сменой вратаря, хотя иногда Де Хеа ловит кураж и творит чудеса в раме. А вот у Челси и МС с вратарями полный порядок.
Кто еще бы мог претендовать на 28 летнего топ вратаря,так это Бавария, Ювентус, Интер, возможно и ПСЖ, а еще может быть и Ньюкасл...сейчас постараюсь объяснить почему перечислил именно эти клубы
В Баварии крутой Нойер, но ему уже 35....да, он может спокойно играть еще года 2-3 на высоком уровне,но задуматься Мюнхенцав все же стоит
Ювентус...ворота старушки уже не один год защищает не самый топовый вратарь Щесный. Не скаду что он дно, и порой он выдает отличные матчи, но и привозит много для вратаря из топ клуба...
Интер...в раме нерадзурри играет Ханданович, летом ему будет уже 38 лет,а в составе Интеристов нет нормального сменщика для Словенскова вратаря. Облак стал бы идеальной заменой,но вот помехой может стать финансовые трудности Миланского клуба...
ПСЖ...можете сказать,для чего им Ян, когда на лавке сидит Доннарумма...выскажу свое мнение...Джиджи не показывает уверенной игры в Париже, ту, которую он показывал играя за Милан. Возможно в Париже захотят продать Итальянца(в тот же Юве к примеру) и тут можно взять Облака
Ну и Ньюкасл....сейчас там будет тотальная перестройка. Игроки такого класса будут востребованны и такой вратарь как Облак или тер Штеген могут стать основой, фундаментом новой команды...
Как то так
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:36
Облак хочет переместиться в облако)))
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 18:23
В Юве или в Милан его.
У англ клубов вроде нет проблем с вратарями. Сменщиком Нойера? Вряд ли. Нойер сам его сменит.
Милану не помешает хороший новый вратарь.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:36
Лигу Чемпионов он точно не выиграет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:33, ред.
Когда на этой неделе «Ливерпуль» и «Атлетико Мадрид» встретились на «Энфилде», все взгляды были прикованы к сторонним линиям.

Юрген Клопп и Диего Симеоне, 2 из самых харизматичных и узнаваемых фигур в футболе, естественно, привлекали внимание, но игра в среду вечером также дал шанс увидеть двух более сдержанных персонажей, действующих на пике своих возможностей.

Алиссон Беккер и Ян Облак сейчас могут быть двумя лучшими вратарями в мире. Спокойные, собранные и, прежде всего, последовательные, они являются знаменосцами на позиции, которая сейчас, с опозданием, признается крайне важной для надежд и амбиций любой футбольной команды.

Они сыграли ключевую роль в успехе своих команд: Алиссон помог превратить Ливерпуль в чемпионов Европы, мира и Англии после его перевода в размере 65 миллионов фунтов стерлингов (89 миллионов долларов) из Ромы в 2018 году, а Облак не менее важен для команды Атлетико, который обошел «Реала Мадрида» и «Барселону», и выиграл Ла Лигу в прошлом сезоне.

В последний раз, когда Атлетико посещал Энфилд в марте 2020 года, Симеоне сравнил Облака с Лионелем Месси. «Он решает игры», - сказал он. Облак снова и снова отбивал удары «Ливерпуля» в том драматическом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Алиссон, конечно, не играл в тот вечер, и многие считают, что если бы он играл, то в четвертьфинал вышел бы «Ливерпуль». Теперь они снова в форме, но защита Атлетико в последнее время не хороша, Облак пропускает не по своей вине, например гол Жоты. И это не единственный гол в этом сезоне, но не думаю, что он из-за этих выступлений захочет покидать Мадрид.
buzzila
buzzila
вчера в 16:59
Из вышеназванных команд проблемы с первым номером только у МЮ. Но тут вопрос с кем он больше титулов выиграет.
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:47
Засиделся он там пора и титулы выйграть
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:35
Облак понял,что у Диего фейковые фаберже.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:10
До лета 2023 года ещё много времени...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:34
В том, что Атлетико не может выиграть ЛЧ есть и доля вины самого Облака.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:31
"Футболист сомневается в том, что сможет выиграть Лигу чемпионов вместе с мадридской командой, поэтому раздумывает над уходом"

Ах какие страсти! Ну вот откуда им знать над чем он там раздумывает и в чем сомневается? По такой логике там вся команда должна раздумывать над уходом из "Атлетико". Как будто без победы в ЛЧ вот прямо ну никак)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:20
Зря будет если не подпишут
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