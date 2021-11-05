Смородская: «„Спартак“ — клуб расистов»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость о том, что игроки «Спартака» перед поединком 4-го тура группового раунда Лиги Европы против «Лестера» не преклонили колено, не поддержав акцию в поддержку движения BLM:

«Спартак» — клуб расистов. Они открыто отказываются поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу унижения в том, чтобы встать на одно колено на 30 секунд. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам.

Это движение в широком смысле поясняет, что жизнь любого человека важна в равной степени. В российском футболе подрастает поколение скрытых расистов, это факт.