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Смородская: «„Спартак“ — клуб расистов»

вчера, 19:43

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость о том, что игроки «Спартака» перед поединком 4-го тура группового раунда Лиги Европы против «Лестера» не преклонили колено, не поддержав акцию в поддержку движения BLM:

«Спартак» — клуб расистов. Они открыто отказываются поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу унижения в том, чтобы встать на одно колено на 30 секунд. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам.

Это движение в широком смысле поясняет, что жизнь любого человека важна в равной степени. В российском футболе подрастает поколение скрытых расистов, это факт.

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Все комментарии
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 07:08
Наверное, Смородская часто перед чёрными на колени вставала. И, вероятно, это было ещё в далёкой молодости.
comebacktostay
comebacktostay
сегодня в 06:54
Надо асю игру на коленках ползать, тогда простят. А вообще бабушка сбрендила на всю крышу
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:34
Перед неграми надо не на колено вставать а на диван садиться
ermak6848
ermak6848
сегодня в 02:04
устроить ей бы " круглый " стол с Заремой...
чья возьмём..!?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 01:44
ЛОЛ Уже даже некоторые английские фанаты освистывают эту якобы акцию, понимая, что это все бред. А командам из России тем более нет резона поддерживать это движение.
Бруталтразз
Бруталтразз
сегодня в 00:56
Все, привет
В следующих двух матчах евро федунятник будет уничтожен свистунамм😉💯🤪
Роман313
Роман313
сегодня в 00:23
Сама становись, дура. Нам то, русским, за что перед кем-то на колени вставать?? Идиотина.
Tostao
Tostao
сегодня в 00:17
У меня нет приличных слов, чтобы оценить эту... особу.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:17
Ну и вставай хоть на минуту.У всех есть право выбора,хочет встает,хочет не встает.
Robinson
Robinson
вчера в 23:58
Давно идёт расизм в отношении белых, и глупо это не признавать. Вставая на колено перед BLM мы создаём расизм в отношение к себе белым.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:46
На кого работаешь, старая крыса?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:28
Какого х.... перед неграми должны на колено встать? Я вообще презираю эти движения.
Смородская умом тронулась!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:23
— Они тоже бывают черными, но они также вкусные, дорогая моя - Ольга Смородская. Но не всем это нравится.

П. С. Это просто аналог.
Торвин
Торвин
вчера в 23:14
Згинь Смородина, россиянам не за что стоять на коленях перед неграми, у нас не было колоний и плантаций, и негров в рабстве мы не держали. Вот англосаксы пускай за свои грехи сами отвечают.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 23:08
Смордская забыла,какой геноцид она устроила по отношеню к Локо,чуть не угробила клуб...(((
Ей,не то что на колено встать,ей и на двух не отмолить все грехи..
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ Правдин Семён (раскрыть)
вчера в 23:00
Вот Гольштейн-Готторпы и должны становиться на колено перед россиянами.))
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:59
Тот случай, когда твой ник говорит сам за себя.
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER
вчера в 22:57
Большой респект Спартаку за то, что не встали на колено перед этими левыми маргиналами.
Tolik33387
Tolik33387
вчера в 22:48
Перед мамой надо на колено вставать и когда предложение делаешь любимой. А в остальных случаях стоять, уронили, поднялся и снова стоять!!!
pomor45
pomor45
вчера в 22:48
Дело движется в ту сторону, когда значение будет иметь жизнь Белого. Тогда, что же, вставать раком?
pomor45
pomor45
вчера в 22:43
Готова ли Смородская поцеловать ботинок, как это демонстрируют ярые апологеты БЛМ.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 22:43
Давно она не мелькала в прессе. Решила напомнить о себе, и снова мимо!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:38
Англия, Португалия, США, Франция, Испания, Голландия уничтожили каждая миллионы арабов и негров в Африке, Южной Америке и т.п. и превращали их в своих рабов. Они извиняются за свои ошибки, Восточной Европе не за что извиняться перед вышеупомянутыми товарищами.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:36
А за что надо было вставать? СССР поддерживала африканские страны, и у нас были студенты по обмену, тот же университет Патриса Лумумбы хотя бы. Китайцев мы опять же не угнетали.)

Больше похоже на простой пиар от Оли.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:35, ред.
Вот тут я Смородскую совсем не поддерживаю, а спартаку за это уважение. При чём тут расизм и преклонение колена? Кто-то решил, что перед неграми нужно вставать на колени, но это не значит, что это правильно и так и должно быть, лично мне это не приемлемо, хотя мне побоку негры и я нормально к ним отношусь.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:33
Сморродская:И мы счастливы!
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 22:24
Логично было бы в том числе, чтобы и перед россиянами все преклоняли колено в память о нашем рабстве-крепостном праве,которое делало людей рабами независимо от цвета кожи.
mordvin60
mordvin60
вчера в 22:22
Спартак - клуб нормальных людей, а не расистов
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:22
Рабство удел просвещенной Европы, Англия,Франция, Испания, Португалия, имели колонии и возили покоренные народы по всему миру ,чувстют вину пусть кланяются и тетю Олю с собой прихватят.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 22:17
Тот случай , когда я поддерживаю спартачей целиком и полностью. Долбо......зм нам не нужен.
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