Грозный: «Для Тихонова открыты все двери, кроме „Спартака“»

Экс-тренер «Спартака» Вячеслав Грозный поделился мнением касательно отставки Андрея Тихонова из «Астаны»:
Работа в Казахстане — это хороший опыт. Андрей отыщет себе новый клуб и будет у него всё замечательно. Для Тихонова открыты все двери, кроме «Спартака». Там решают все Федун и Зарема. Забудьте об этом навсегда. Там выбирают наставников сквозь сито своего видения. Им нужен топовый специалист с именем. При всем уважении к Андрею, из свободных спартаковцев больше шансов оказаться в «Спартаке» у Черчесова.
Для Тихонова идеальный вариант – «Химки».
Тихонов тренировал «Астану» с октября 2020 года. Под его руководством клуб завоевал бронзу по итогам минувшего сезона, а в нынешнем сезоне смог выиграть серебряные медали.