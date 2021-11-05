Грозный: «Для Тихонова открыты все двери, кроме „Спартака“»

Экс-тренер «Спартака» поделился мнением касательно отставки из «Астаны»:

Работа в Казахстане — это хороший опыт. Андрей отыщет себе новый клуб и будет у него всё замечательно. Для Тихонова открыты все двери, кроме «Спартака». Там решают все Федун и Зарема. Забудьте об этом навсегда. Там выбирают наставников сквозь сито своего видения. Им нужен топовый специалист с именем. При всем уважении к Андрею, из свободных спартаковцев больше шансов оказаться в «Спартаке» у Черчесова.

Для Тихонова идеальный вариант – «Химки».