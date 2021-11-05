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Грозный: «Для Тихонова открыты все двери, кроме „Спартака“»

вчера, 19:34

Экс-тренер «Спартака» Вячеслав Грозный поделился мнением касательно отставки Андрея Тихонова из «Астаны»:

Работа в Казахстане — это хороший опыт. Андрей отыщет себе новый клуб и будет у него всё замечательно. Для Тихонова открыты все двери, кроме «Спартака». Там решают все Федун и Зарема. Забудьте об этом навсегда. Там выбирают наставников сквозь сито своего видения. Им нужен топовый специалист с именем. При всем уважении к Андрею, из свободных спартаковцев больше шансов оказаться в «Спартаке» у Черчесова.

Для Тихонова идеальный вариант – «Химки».

Тихонов тренировал «Астану» с октября 2020 года. Под его руководством клуб завоевал бронзу по итогам минувшего сезона, а в нынешнем сезоне смог выиграть серебряные медали.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:35
Химки его дом
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:31
Может быть - «Для Тихонова идеальный вариант – «Химки»».
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:38
Посмотрим в какие "двери войдёт" Андрей Тихонов...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:27
Средний тренер, ничего особенного
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:34
Такой тренер как Тихонов без работы не останется.
ABir
ABir
вчера в 21:14
Андрей очень хороший игрок, наверное талантливый аналитик, но для главного в Спартаке харизматичности не достаёт
Сп62
Сп62 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 20:52
Почему же не пошла? Посмотри на прежние результаты его работы в Астане.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:48
По любому он лучше многих нынешних тренеров премьер лиги.
Zak11
Zak11
вчера в 20:47
Тихонов возможно мягок как тренер. Как и Аленичев к примеру. В командах уровня Астаны или Енисея им вполне можно работать и даже чего то добиваться. В Спартак двери не закрыты, но не в качестве главного тренера. Либо ассистент, либо Спартак-2 или молодежка.
drug01
drug01
вчера в 20:08
Опыт уже есть пожелания найти работу
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 20:08
Возвращение в кресло супер-пупер эксперта на матч тв ждёт
Cat01
Cat01
вчера в 20:07
Работа не пошла жаль
протон
протон
вчера в 19:46
Андрей Тихонов, пожалуй, - главный человек (среди игроков), кто олицетворяет великий "Спартак" Романцева 90-х. У Олега Иваныча разные команды за время его тренерства в "Спартаке" были (в том смысле, что на разных этапах разные игроки определяли игру команды), но Тихонов объединяет все эти команды, наверное, как никто другой.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:37
Как главный тренер − так себе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:35
В Казахстане чтото не сраслось!
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