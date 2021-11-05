Карпин — о Модриче: «Две руки, две ноги, одна голова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о предстоящем матче против команды Хорватии.
Нужно готовить игроков к игре, а не к давлению. Именно поэтому вызваны опытные футболисты, которые играли в разных ситуациях и на разных стадионах. Кто-то психологически более устойчив, кто-то — менее. Это нормально, мы говорим о людях. И, конечно, мы учитывали фактор выездного матча и давления при выборе состава.
Как игроки справятся с Модричем? Это как раз задача тренерского штаба. Зачем я вам буду рассказывать, как мы будем пытаться ее решить? Решим или не решим — другой вопрос. Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: «Зидан и Зидан. И что?» Ровно то же самое. «Модрич и Модрич. И что?» Две руки, две ноги, одна голова.
Можно подумать что у хорватов некому игру с нами сделать, ещё как есть, Карпин
сказочник!!!
Можно подумать что у хорватов некому игру с нами сделать, ещё как есть, Карпин
сказочник!!!
Вышла рожица кривая,
Ручка, ниже "огуречик" -
Вышел Дзюба-человечек.
Вышла рожица кривая,
Ручка, ниже "огуречик" -
Вышел Дзюба-человечек.
рука и ….
рука и ….
Как бы этим гвоздиком он не вбил в крышку деревянного макентоша сборной).
Как бы этим гвоздиком он не вбил в крышку деревянного макентоша сборной).