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Карпин — о Модриче: «Две руки, две ноги, одна голова»

вчера, 16:25
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия14.11.2021 в 17:00 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о предстоящем матче против команды Хорватии.

Нужно готовить игроков к игре, а не к давлению. Именно поэтому вызваны опытные футболисты, которые играли в разных ситуациях и на разных стадионах. Кто-то психологически более устойчив, кто-то — менее. Это нормально, мы говорим о людях. И, конечно, мы учитывали фактор выездного матча и давления при выборе состава.

Как игроки справятся с Модричем? Это как раз задача тренерского штаба. Зачем я вам буду рассказывать, как мы будем пытаться ее решить? Решим или не решим — другой вопрос. Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: «Зидан и Зидан. И что?» Ровно то же самое. «Модрич и Модрич. И что?» Две руки, две ноги, одна голова.

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Все комментарии
Tolik33387
Tolik33387
вчера в 22:55
Как мне нравится Карпин своими высказываниями)) Все правильно рассуждает, в футболе всегда можно придержать лучших футболистов. хорошо держать форварда защитнику и он ничего не покажет
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:47
Эти две руки, две ноги и голова могут сделать итог этого матча. Так, реши ты эту задачку, Валера!
pomor45
pomor45
вчера в 22:34
Карпин: две ноги, две руки и неуравновешенная голова с развязным языком.
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 22:21
Правильно сказал Валера. Пессимизм и сарказм нижеотписавшихся не разделяю. Да,можем проиграть хорватам. Но волков бояться -в лес не ходить.
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:55, ред.
в том и вся суть, Волера, у Модрича есть голова, и она соображает. А еще у Модрича есть ноги, и он умеет ими пользоваться - играть.
shur
shur
вчера в 20:34
...тут принцип игры Реала, если у Модрича не идёт игра ,другие справляются...
Можно подумать что у хорватов некому игру с нами сделать, ещё как есть, Карпин
сказочник!!!
Tostao
Tostao ответ дурман (раскрыть)
вчера в 20:27, ред.
Точка, точка, запятая -
Вышла рожица кривая,
Ручка, ниже "огуречик" -
Вышел Дзюба-человечек.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:23
Голова одна зато умная. По уровню мышления и видению поля у нас нет игрока уровня Модрича. Будет сложно с ним справиться.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:18
Валера Верим !!!...)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:04
Третья нога от матушки природы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:02
Там ещё пиписька есть
дурман
дурман
вчера в 19:52
Интересно как бы Дзюбу описал бы.
рука и ….
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 19:10
Ручки, ножки, огуречик,- Получился человечек!....
Kolenok
Kolenok ответ Бруталтразз (раскрыть)
вчера в 18:34
Кьеза даже подумал,что Ловрен памятник!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:31
Забыл упомянуть про мозг в голове.
Futurista
Futurista ответ Спагетти вернулся (раскрыть)
вчера в 18:01
League1
League1
вчера в 18:01
Если бы за Хорватию играл Зидан на пике своей формы, то это для России была была бы большая проблема. Про модрича в принципе правильно сказал, и с Зиданом его сравнивать не стоит.
протон
протон
вчера в 18:01
Дзюба: две ноги, две руки. Но как наяривает.
протон
протон
вчера в 18:00
«Лукаку и Лукаку. И что? Две руки, три ноги, одна голова»
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:53
В теории – да, а в жизни есть различия 😉 наши – как дуболомы Урфина Джюса.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:51
Хорохорится мужик, хочет всем показать, что для него авторитетов нет. Напрасно. Кроме Модрича, в сб.Хорватии есть кому играть, и Лука, на мой взгляд, не основная фигура в команде.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:49, ред.
Две руки, две ноги одна голова, по средине гвоздик.
Как бы этим гвоздиком он не вбил в крышку деревянного макентоша сборной).
Спагетти вернулся
Спагетти вернулся
вчера в 17:49
Может Карпин ответит на вопрос почему наши деревяшки тоже с двумя руками, ногами и головой не играют в Реале в отличии от Модрича?
vova505
vova505
вчера в 17:48, ред.
Заносчивый человек Карпин. Не очень красиво всё это выглядит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:47
Модрич безусловно игрок высочайшего европейского уровня, у нас таких нет, да простит меня Головин. Но надо учитывать, что его форма сейчас не такая убойная, как в году, когда он завоевал главный индивидуальный футбольный трофей, а ведь в этом году наши сборники его более-менее сдерживали. Так что не надо боятся, а тем более паниковать, потому что футбол все-таки игра командная.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:44
Если бы ещё игроки наши так думали
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 17:42
Когда Валерина халява в сборной закончится и пойдут закономерные результаты, болельщики тоже начнут спрашивать "Валера и Валера, и что?".
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:36
Ну и правильно. У наших тоже руки, ноги и головы имеются...
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 17:34
Да все конечности Модрича одной правой руки Дзюбы не стоят! Сам видел.
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 17:33
Его руки и ноги там растут где должны рости, по этому он в Мадриде играет.
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