Карпин — о Модриче: «Две руки, две ноги, одна голова»

Главный тренер сборной России порассуждал о предстоящем матче против команды Хорватии.

Нужно готовить игроков к игре, а не к давлению. Именно поэтому вызваны опытные футболисты, которые играли в разных ситуациях и на разных стадионах. Кто-то психологически более устойчив, кто-то — менее. Это нормально, мы говорим о людях. И, конечно, мы учитывали фактор выездного матча и давления при выборе состава.

Как игроки справятся с Модричем? Это как раз задача тренерского штаба. Зачем я вам буду рассказывать, как мы будем пытаться ее решить? Решим или не решим — другой вопрос. Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: «Зидан и Зидан. И что?» Ровно то же самое. «Модрич и Модрич. И что?» Две руки, две ноги, одна голова.