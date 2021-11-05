Титов: «Отставка Тихонова – большая трагедия»

Экс-игрок московского «Спартака» поделился мнением об отставке из «Астаны»:

Отставка Тихонова – большая трагедия. Говорю конкретно за себя. Андрей мой близкий друг, он очень популярный и очень честный человек. Я знаю, что он не уводил игроков с поля. У нас изначально имелись проблемы в Казахстане, когда мы были там футболистами в 2009 году. А сегодня грустно слушать и понимать, что произошла отставка.

Смотришь на «Спартак», «Астану», и осознаешь, что есть люди, которые умеют поставить игру, умеют показать результат. Тихонов один из тех, кто способен это сделать. Уверен, что Андрей совсем скоро будет работать в новой команде.