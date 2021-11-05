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Титов: «Отставка Тихонова – большая трагедия»

вчера, 19:13

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением об отставке Андрея Тихонова из «Астаны»:

Отставка Тихонова – большая трагедия. Говорю конкретно за себя. Андрей мой близкий друг, он очень популярный и очень честный человек. Я знаю, что он не уводил игроков с поля. У нас изначально имелись проблемы в Казахстане, когда мы были там футболистами в 2009 году. А сегодня грустно слушать и понимать, что произошла отставка.

Смотришь на «Спартак», «Астану», и осознаешь, что есть люди, которые умеют поставить игру, умеют показать результат. Тихонов один из тех, кто способен это сделать. Уверен, что Андрей совсем скоро будет работать в новой команде.

Тихонов возглавлял «Астану» с октября 2020 года. Под его руководством клуб завоевал бронзу по итогам прошлого сезона, а в нынешнем сезоне смог выиграть серебряные медали.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
сегодня в 00:35
Трагедия это когда человек умер.В чём трагедия увольнения?Поговорите с любым топ-тренером об этом..)Что говорить о пионэрах цеха...)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:23
Странная история, надо спросить у Бердыева возможно он правду скажет.
RTS-25
RTS-25
вчера в 21:57
Карабаху нельзя было проигрывать.
d_fincher
d_fincher ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:42
Он показал результат - бронза и серебро. Чего вы от него требуете лигу чемпионов выиграть? Умерьте свои требования.
За адекватность
За адекватность ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:33
Я Вас приветствую! Позабыл просто, что у Тихонова, как и у Жозе выигранные ЛЧ за плечами, просто с "Астаной" не очень получилось в плане результата . А если серьезнее, то где в моем посте я написал, что Тихонов не тренер? Просто на мой взгляд не считаю, что занять третье, а потом второе место с "Астаной" в чемпионате Казахстана это "умение показать результат" о котором говорит Е.Титов и для этого нужен недюжий тренерский талант ( возможно ошибаюсь, так как не слежу пристально за чемпионатом Казахстана). Повторюсь, ничего не имею против А. Тихонова и не считаю его ни плохим тренером, ни хорошим. Более того, могу только пожелать ему успехов в тренерской деятельности, потому как футболист был классный, как по мне. В общем как-то так.
Сп62
Сп62 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 20:59
Если так судить, то и Жозе мало чего добился за последние годы в топовых клубах. Он тоже для нас не тренер?
Gahi
Gahi
вчера в 20:43
За каждым человеком стоит его работа и результат, нужно всегда помнить об этом, а в футболе тем более. Егор Титов как друг Андрея Тихонова защищая его старается таким образом поддержать и вселить надежду и уверенность, говоря о Тихонове который является одним из тех кто способен показать результат как тренер. Это прекрасно тогда с таким талантам тренера и возможностью Тихонову вместе с Титовом нужно опуститься в ФНЛ, взять команду и вывести её в РПЛ и показать всем что они способны сделать это. Прекрасный пример бывшего игрока Спартака, Динамо, Порту, Бенфики и других клубов Сергея Юрана который возглавил в ФНЛ Химки после ухода в начале 2020 года Талалаева из клуба. За полгода Юран вывел команду в РПЛ а также в финал Кубка России, где его команда в упорной борьбе утупила Чемпиону РПЛ Зениту со счётом 0-1. С Юраном так же поступили не справедливо по непонятным причинам с ним расстались в августе 2020 года, но уже в октябре он возглавил СКА Хабаровск из ФНЛ команда находилась в нижней части турнирной таблицы, а теперь бороться за выход в РПЛ пока на шестом месте и от одной победы чтобы подняться в зону переходных матчей. Так что не стоит огорчаться Егору Титову и переживать так сильно Андрею Тихонову а вместе взять команду из ФНЛ, пуд соли съесть и вывести в РПЛ. После чего уверен, доверить могут им и народную команду. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:43
Жизнь на этом не заканчивается. И ничего в этом нет трагичного . Судьба тренерская !!!
ДСА
ДСА
вчера в 20:10
Тихонов пострадал за свою несдержанность.
протон
протон
вчера в 19:45
поднимать казахстанское судейство приехал испанец Хуан Фернандес Марин. Он сразу обозначил, что слово «проблема» неверное – правильнее говорить «задача»
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:39
Похоже, трагедия только для Егорки 😉
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:35
"люди, которые умеют поставить игру, умеют показать результат." То есть возглавить команду, которая до этого шесть лет подряд была бессменным чемпионом и завоевать с ней бронзу и серебро это уметь показать результат? Абсолютно ничего не имею против А.В Тихонова, с уважением к нему отношусь как к футболисту, но по поводу тренерских талантов господин Е.И. Титов слегонца преувеличивает на мой сугубо субъективный взгляд. Хотя безусловно это его мнение и он переживает за близкого друга.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:34
В перспективе Спартак.
beefs
beefs
вчера в 19:26
Что опять интриги?
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