«Спартак» о высказывании Смородской: «За эти слова придётся отвечать»

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вчера, 19:59

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб не оставит без внимания высказывание бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской. Она обвинила в расизме игроков «Спартака», которые не преклонили колено перед матчем Лиги Европы против «Лестера»: