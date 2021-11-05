«Спартак» о высказывании Смородской: «За эти слова придётся отвечать»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб не оставит без внимания высказывание бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской. Она обвинила в расизме игроков «Спартака», которые не преклонили колено перед матчем Лиги Европы против «Лестера»:
Клуб не оставит без внимания этот момент. Это серьезное обвинение, за эти слова придется отвечать. Будем работать над этим в рамках закона.
Ну а фанатам изготовить банеры на матчи про Смородину, ведь она сама добивались, чтоб её не забывали.))
Ну а фанатам изготовить банеры на матчи про Смородину, ведь она сама добивались, чтоб её не забывали.))
Клуб не оставит без внимания этот момент. Это серьезное обвинение, за эти слова придется отвечать. Будем работать над этим в рамках закона.
Смородская получила пол года исправительных работ в любимом РЖД !!! Язык до Колымы довёл !!!)))
Клуб не оставит без внимания этот момент. Это серьезное обвинение, за эти слова придется отвечать. Будем работать над этим в рамках закона.
Смородская получила пол года исправительных работ в любимом РЖД !!! Язык до Колымы довёл !!!)))
http://img.6/i/article/42/18/74218_b12932177301485964104.jpg
http://img.6/i/article/42/18/74218_b12932177301485964104.jpg
За дурной язык, причём публичный, надо отвечать по всей строгости закона.
Да свершится правосудие!Пусть перед Промесом и Мозесом на коленях постоит.
За дурной язык, причём публичный, надо отвечать по всей строгости закона.
Да свершится правосудие!Пусть перед Промесом и Мозесом на коленях постоит.
Пускай в суде за особый спартаковский расизм поясняет.
Пускай в суде за особый спартаковский расизм поясняет.