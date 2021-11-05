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«Спартак» о высказывании Смородской: «За эти слова придётся отвечать»

вчера, 19:59

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб не оставит без внимания высказывание бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской. Она обвинила в расизме игроков «Спартака», которые не преклонили колено перед матчем Лиги Европы против «Лестера»:

Клуб не оставит без внимания этот момент. Это серьезное обвинение, за эти слова придется отвечать. Будем работать над этим в рамках закона.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 00:33, ред.
Руководству "Спартака" надо запретить этой особи вход на стадион и обратиться к остальным клубам, кто разделяет их мнение, присоединиться к этой акции.
Ну а фанатам изготовить банеры на матчи про Смородину, ведь она сама добивались, чтоб её не забывали.))
Гриша Смирнов
Гриша Смирнов ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 23:38
Да этой "девушке" по указу оленевода из дома запрещено выходить по возрасту в пандемию
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:45
Старуха уже заднюю передачу включила 🤣
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:41
У Оли крыша хорошая,в обиду не дадут!
4RT
4RT
вчера в 21:42
Будешь проводницей в Магадане.Там на коленях настоишься
альсато
альсато
вчера в 21:31
дура...точнее-кюУШ..ка!...Олечка-тупорылая!..это не твоя Война!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:18
Нихрена спартак не сделает с олей.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:15
За клевету к ответу.....
ДСА
ДСА
вчера в 21:11
На кол её, пусть протрезвеет.
112910415
112910415
вчера в 21:08
придётся извиняться девушке, без вариантов
ABir
ABir
вчера в 21:02
А может Ольга Юрьевна сама постаивает перед кем-нибудь на коленях?
Девижн
Девижн
вчера в 21:01
Зря сказала. Теперь, скорее всего, придётся отвечать. Нужно было учиться на чужих ошибках. Например, на ошибках одного блогера "ФФ".
ABir
ABir
вчера в 21:00
Невостребованность, ограниченый воспалённый разум, желание напомнить о себе привели Смородскую за грань правового поля. Надо обязательно привлекать к ответственности за такие перлы на всю страну
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:52, ред.
«Спартак» о словах Смородской про расизм: «За эти слова придется отвечать» .
Клуб не оставит без внимания этот момент. Это серьезное обвинение, за эти слова придется отвечать. Будем работать над этим в рамках закона.
Смородская получила пол года исправительных работ в любимом РЖД !!! Язык до Колымы довёл !!!)))
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:38
Дальше традиционно, я не я и хата не моя, меня неправильно поняли, я не то имела ввиду, слова вырвали из контеста, это всего лишь мое личное мнение и.т.п...
makkie
makkie
вчера в 20:34
О Смородской красноречиво говорили фанаты Локомотива

http://img.6/i/article/42/18/74218_b12932177301485964104.jpg
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:34
Смородскую линчевать как негра.
beefs
beefs
вчера в 20:31
Смородская куда то не туда дует...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:21
Смородскую посадят...)
протон
протон ответ морозз (раскрыть)
вчера в 20:18
Интересно, если дойдёт до суда, Смородская будет принципиально отстаивать свою заранее проигрышную позицию или сразу скажет, что она не то имела в виду?
протон
протон
вчера в 20:18
Тетка увлеклась ,отмечая вчера день примирения и согласия ... ну и ляпнула не подумав по пьяни. Там всё в кучу : нефть, газ, вставание с колен, китайцы ... Поток похмельного бреда
За дурной язык, причём публичный, надо отвечать по всей строгости закона.
Да свершится правосудие!Пусть перед Промесом и Мозесом на коленях постоит.
протон
протон
вчера в 20:17
Справедливо. Зенит и Локо также не преклонялись (собственно, как и все адекватные восточноевропейские клубы), но хайпануть решила лишь на Спартаке.
Пускай в суде за особый спартаковский расизм поясняет.
морозз
морозз
вчера в 20:17
Идиотка
протон
протон
вчера в 20:17
И тут тётя Оля поняла, что похмеляться надо правильно )
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 20:10
Пусть Смородская сама на колени перед неграми становится. Видать у неё фетиш такой.
старина
старина
вчера в 20:09
Смородская это червиченко в юбке.Даже формами похожи.Не знают уже,как о себе напомнить
YVG
YVG
вчера в 20:09
Смородская без скандалов жить не может.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:08
Найдите нападающего, а бабушку оставьте Крицюку
Futurista
Futurista
вчера в 20:07
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:06
И следует укусить, чтобы прежде думала и только потом рот открывала.
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