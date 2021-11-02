Мостовой: «При Карпине Дзюба не поедет в сборную и правильно сделает»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о конфликте между нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой и главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
Почему Дзюба не поехал в сборную? Потому что у них конфликт. Я знаю хорошо Карпина. Всю жизнь с ним играл. Немного я знаю Артёма.
В чем конфликт? Один не пойдет на поводу у другого, и второй так же. Один пиханул другого, другой пиханул третьего. Один послал на три буквы другого, а второй послал третьего. Поэтому Артём поступил правильно. При Карпине Дзюба не поедет в сборную и правильно сделает.
Интересы сборной России прежде всего. Многие Люди конфликтуют, но проходит время и забывают о конфликте, прощают друг друга, находят "точки соприкосновения"...
Мужчины в возрасте 52-х лет В.Карпин, и А.Дзюба - 33 года, прежде всего должны думать о сборной России, о многочисленных болельщиках, о престиже на международной арене страны, в которой они живут...
Жаль, что бывший игрок сборной России в своём интервью вместо того, чтобы призвать к примирению двух взрослых мужчин в интересах сборной, говорит такие речи, которые способствую к продолжению конфликта...
Хочется надеяться и верить в то, что здравый смысл преобладает и В.Карпин и А.Дзюба "перевернут страницу прошлого", и начнут свои отношения с "чистого листа"... Не зря мудрые люди говорят:
"ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ВОЙНЫ" или ссоры...
Интересы сборной России прежде всего. Многие Люди конфликтуют, но проходит время и забывают о конфликте, прощают друг друга, находят "точки соприкосновения"...
Мужчины в возрасте 52-х лет В.Карпин, и А.Дзюба - 33 года, прежде всего должны думать о сборной России, о многочисленных болельщиках, о престиже на международной арене страны, в которой они живут...
Жаль, что бывший игрок сборной России в своём интервью вместо того, чтобы призвать к примирению двух взрослых мужчин в интересах сборной, говорит такие речи, которые способствую к продолжению конфликта...
Хочется надеяться и верить в то, что здравый смысл преобладает и В.Карпин и А.Дзюба "перевернут страницу прошлого", и начнут свои отношения с "чистого листа"... Не зря мудрые люди говорят:
"ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ВОЙНЫ" или ссоры...