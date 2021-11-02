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Мостовой: «При Карпине Дзюба не поедет в сборную и правильно сделает»

вчера, 13:49

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о конфликте между нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой и главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

Почему Дзюба не поехал в сборную? Потому что у них конфликт. Я знаю хорошо Карпина. Всю жизнь с ним играл. Немного я знаю Артёма.

В чем конфликт? Один не пойдет на поводу у другого, и второй так же. Один пиханул другого, другой пиханул третьего. Один послал на три буквы другого, а второй послал третьего. Поэтому Артём поступил правильно. При Карпине Дзюба не поедет в сборную и правильно сделает.

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Все комментарии
Даниил Корохов
Даниил Корохов
вчера в 21:48
Ну так откровенно завидовать уже должно быть стыдно...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:42
Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться. Ф.Ницше.
Это про Мостового.
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
вчера в 21:31, ред.
Да чё вы дое...лись?! И без Дзюбы есть, кому играть! И после Карпина будет сборная! И другие журналисты и иксперды придут взамен нынешних!!! Вот уроды, чесслово!!! Чё, других тем нет?! Иди, Мостовой, потренеруй кого, штоле... Делом займись!
Сп62
Сп62
вчера в 20:41
Не факт, что Дзюба даже находясь в приличной спортивной форме будет сегодня полезен нашей сборной. После его демонстративного отказа от игр за первую команду моральный облик Артёма естественно упал и присутствие в коллективе такого человека явно снизит боевой дух остальных игроков. Психолог это подтвердит. Необходимо время, чтобы восстановить статус-кво Артёма.
13 RUS
13 RUS
вчера в 20:38
Опять мостик забухал...
GrimlocK
GrimlocK
вчера в 20:22
как будто Дзюбу туда позвали... не поедет он...
и без него пока справляется Валера, меня он как тренер сборной пока устраивает
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:12
Баба з возу - кобыле легче!
Tostao
Tostao ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 19:57
"Хочется надеяться и верить в то, что здравый смысл преобладает."
Скажем, относительно Карпина это возможно, а вот Дзюба с его характером - нет. Вся игровая карьера этого болтуна изобилует скандалами.
Вам нужна эта напряжёнка в сборной?
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:45, ред.
Отказавь Дзюба от приглашения Карпина в сборную он закончил карьеру в сборной если Россия попадает в чемпионат мира.
Alexnvr
Alexnvr ответ barca200885 (раскрыть)
вчера в 19:30
"Хорошо" это понятие относительное. Здесь просто факты - играли с "ним" и без "него". Результат очевиден. С этой "Хорошей" игрой ясен пень что не обыграют Бразилию, но то, что не проигрывают - очевидный факт.
d_fincher
d_fincher
вчера в 19:15
Как все-таки хорошо Мостовой мстит своему бывшему одноклубнику. Просто учебник яростной зависти, плещущей словно понос. И это перед двумя самыми важными матчами. Браво, Александр!
barca200885
barca200885 ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 19:13
Хорошо играют?
lobsterdam
lobsterdam ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 19:07
и слава Богу, что не будет этого ... в сборной! Не могу понять, что в нем такого, что о нем тоскуют разные личности и целыми днями трещат из всех утюгов и соковыжималок про него? Мало-мальски разбирающийся в футболе человек понимает, что удел этого деятеля - любительская лига где-нибудь в небольшом городке да и возраст уже далеко не юношеский (еле передвигается по полю), пора на печку, ноги в валенки с галошами и кефир, клистир и теплый сортир.. И причем здесь сборная?
edubokom
edubokom ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:04
Великолепно! Я почему-то читал это с интонацией резидента камеди клаб
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 18:38
Если Дзюба ставит свои амбиции выше сборной ,грош ему цена.Когда он был главным звеном в сборной, сегодня он там не нужен.Карпин правильно и сделал что послал его.
d1metras
d1metras
вчера в 18:36
Не знаю почему,но мне кажется что Мостовой токсик еще тот...
Бруталтразз
Бруталтразз ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 18:15
Это другое 😉🤣
Бруталтразз
Бруталтразз
вчера в 18:09
У многих, смотрю, с хронологией заморочки)
Напрягаем память, и вспоминаем про самый первый сбор при болоныче
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 18:01
Мостовой и ДЗюба это рыбак, рыбака видит издалека.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 17:54
Налейте кто нибудь сто граммов газированной воды что б очнулся Постовой.Эх ты Постовой.)))
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:50
Как хорошо,что я больше не увижу Рукаку в сборной.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:49
Карпин не лицемер,как Мостовой.
Мостик сам же признается что всю жизнь играл с Карпиным и слова его против Карпина
С Бревно все ясно,он не далекого ума,даже по лицу видно,поэтому его ждут депутаты ДУМЫ в парламете после футбольной карьеры,такие нужны стране-Валуев,Дзюба,Роднина и скорее всего и Александр Емельяненко,Хабиб тоже будут заседать в Думе.
А Мостовой не хороший,лживый,не легальный человек.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:48
как ведёт себя баклан Тёма, то пора ему заканчивать играть в футбол..
Futurista
Futurista
вчера в 17:41
Дзюба косит под Фалькао)...
meruzhan1950hakobyan
meruzhan1950hakobyan
вчера в 17:32
Карпин пригласил,но Дзюба не пожал руку.А на счёт три буквы,Мостовой пусть идёт вместе с Дзюбой!
artr-90
artr-90
вчера в 17:14
Дзюба это прошлое. И ничего плохого в этом не вижу.
Mi6
Mi6
вчера в 17:11
Бредятина
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:09
У Артёма интеллекта не хватит это признать, Карпин пытался пойти на перемирие, но Артёмка решил взбрыкнуть, ну и фиг с ним! По мне сейчас борная не нуждается так сильно в Дзюбе, да и он пока реально не в лучшей форме, да и в лучшей форме игрок, среднего уровня и для ЛЧ не тянет, что Семак и показывает, а сборная сейчас тоже играет по другому и те качества которые есть у Артёма, нужны только для плана Б...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:08
Не нужен он в сборной. Пускай дальше форму набирает.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:05
Если есть конфликт,то конечно!!! Незаменимых нет!!
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