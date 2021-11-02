Мостовой: «При Карпине Дзюба не поедет в сборную и правильно сделает»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о конфликте между нападающим «Зенита» и главным тренером национальной команды .

Почему Дзюба не поехал в сборную? Потому что у них конфликт. Я знаю хорошо Карпина. Всю жизнь с ним играл. Немного я знаю Артёма.

В чем конфликт? Один не пойдет на поводу у другого, и второй так же. Один пиханул другого, другой пиханул третьего. Один послал на три буквы другого, а второй послал третьего. Поэтому Артём поступил правильно. При Карпине Дзюба не поедет в сборную и правильно сделает.