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Биатлонист Тихонов — о Губерниеве: «Он идиот законченный»

вчера, 21:59

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева, который ранее оскорбил экс-футболиста «Спартака» Романа Павлюченко.

Он идиот законченный. Вы можете себе представить слова в прямом эфире о том, что все прошлые чемпионы мира, Олимпийских игр и Европы – это фуфло? Веденин ушел из жизни – герой Саппоро! Человечище! Пример для подрастающего поколения. И такое сказать?

Губерниев уже и тренеров учит... А сам говорит, что не пошел на тренировку, потому что дождь и холодно. Мы же с Ведениным пахали под дождем! Пахали на обыкновенной дороге!

И сколько в его адрес еще было мата за все его высказывания? Миллионы. Поэтому Павлюченко прав абсолютно.

Ответ Губерниева, что он позовет его в студию только мыть полы? Ну, болван! Я не знаю ни одного человека, который бы сказал в его адрес хорошее слово. В футболе разбирается, в биатлоне лучше Тихонова... Он дождется, и лоб кто-нибудь ему, дураку, прихватит.

Это же лицо телеканала! Все комментаторы прошлого просто перевернулись: Озеров, Сурков и все подряд. Полы за нас вымоют, а язык надо прикусить.

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Все комментарии
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
сегодня в 13:40
Согласен с Тихоновым на 100%
galem72
galem72
сегодня в 12:10
Что за дешманская сетевая войнушка? Как же нужно низко опуститься, чтобы обращать внимание на подобные глупости. Может, их всех четверых (+ орлуша) к малахову на прайм-тайм?
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:57
РФПЛ - просто олицетворение грязи. Новости за прошедшие сутки:

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Биатлонист Тихонов — о Губерниеве: «Он идиот законченный»

Люди занимаются всем, чем угодно, но только не футболом. Позор.
Тишка
Тишка
сегодня в 09:38
Даня Милохин не его сын?
David Young
David Young ответ Triem (раскрыть)
сегодня в 09:30
Я не согласен. Особенно с тем что человек оскорбил другого, да ещё и через средства массовой информации. Такого нельзя допускать, это одна из проблем современного общества в целом - люди слишком часто позволяют себе говорить такие вещи которые им не следует говорить в принципе.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:28
Психиатр нужен
Triem
Triem
сегодня в 09:11
И о чём тут спорить? А кто не согласен с Тихоновым?
МапС
МапС
сегодня в 07:21
Палата №6
112910415
112910415
сегодня в 06:59
конечно, поддержим Тихонова !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:55
Неприятный тип, не должно быть таких комментаторов на телевидении
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:44
Тут уж личная неприязнь так и прёт
YVG
YVG
сегодня в 04:54
Тихонов сказал то, о чем думает 99.99 процентов зрителей.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 03:40
Губерниев хам и полный идиот.
Тихонов абсолютно прав!!! Респект ветерану!!!
8d5sfrpwcbqd
8d5sfrpwcbqd
сегодня в 03:18
Прав абсолютно ветеран
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:56
Павлюченко зря начал "войнушку" с губером. Связавшись с Овном, сам таким станет. Потом останется только в лоб бить.. Такова жизнь, но, это уже чревато. Нервы, здоровье. Оно, этого стоит!?
berda2003
berda2003
сегодня в 01:42
молодец Тихонов, сказал то, за что миллионы россиян готовы подписаться под любым его словом в адрес этого вечно кричащего урода, провокатора и главное - 56А!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:15
Человек идиот,что-то возомнил!!!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:10
Губерниев это клоун, сплетник. Он и будет 94 дальше и говорить дичь, чтобы запомниться. Потому что по уходу на пенсию, чтобы не быть забытым комментатором, ему нужен будет хлеб, и этот хлеб будет его раскрученные аккаунты
4RT
4RT
сегодня в 00:49
Сейчас и кретинизм и хамство в моде,
Засилье бездарей,воров и торгашей,
И все они с засаленною мордой,
Нас учат разбираться в логике вещей
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 00:39
всё верно
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 00:30
Какое начальство, такие и сотрудники. Не зря многие футбольные комментаторы оттуда ушли при первой возможности и продолжают уходить.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:28, ред.
Губер это современная модель комментатора и телеведущего - наглый, самоуверенный и охреневающий от своей безнаказанности типок. На нашем ТВ в кого не плюнь - все однотипные, как под копирку, не зависимо от пола.
О времена, о нравы!
Vintaje
Vintaje
вчера в 23:52
Мерзкий наглый самовлюбленный кретин. А такие у нас всегда популярны и пробиваются наверх
ABir
ABir
вчера в 23:47
Губера стало мало биатлона и гребли
ZjzoRe
ZjzoRe ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 23:40
потому что он пукину и его друзьям корпоративы ведет
bacek15
bacek15
вчера в 23:28
Позволяет себе иногда лишнего, но в целом, как комментатор и ведущий он не плохой.
makkie
makkie
вчера в 23:24
Респект Тихонову!
Есть вообще такие, кому нравится Губерниев? По-моему, этот оратор хуже Черданцева стал - в каждой бочке затычка, еще и остальных поучает.
Впрочем, на Матч ТВ только такой контингент и обитает, а нормальные уходят.
Ironigor
Ironigor ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 23:17
Ну или просто палата 6 ☝😉
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:14
Ставлю 100000+ лайков этого биатлонисту!!))) В народный обозреватель его))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:14
Тут нужен экзорцист
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