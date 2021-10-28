Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева, который ранее оскорбил экс-футболиста «Спартака» Романа Павлюченко.
Он идиот законченный. Вы можете себе представить слова в прямом эфире о том, что все прошлые чемпионы мира, Олимпийских игр и Европы – это фуфло? Веденин ушел из жизни – герой Саппоро! Человечище! Пример для подрастающего поколения. И такое сказать?
Губерниев уже и тренеров учит... А сам говорит, что не пошел на тренировку, потому что дождь и холодно. Мы же с Ведениным пахали под дождем! Пахали на обыкновенной дороге!
И сколько в его адрес еще было мата за все его высказывания? Миллионы. Поэтому Павлюченко прав абсолютно.
Ответ Губерниева, что он позовет его в студию только мыть полы? Ну, болван! Я не знаю ни одного человека, который бы сказал в его адрес хорошее слово. В футболе разбирается, в биатлоне лучше Тихонова... Он дождется, и лоб кто-нибудь ему, дураку, прихватит.
Это же лицо телеканала! Все комментаторы прошлого просто перевернулись: Озеров, Сурков и все подряд. Полы за нас вымоют, а язык надо прикусить.
Орлов: «„Спартак“ — идиоты»
Павлюченко — о Губерниеве: «Пускай не лезет в футбол»
Губерниев — о Павлюченко: «Глупый и никому не нужный человек»
Биатлонист Тихонов — о Губерниеве: «Он идиот законченный»
Люди занимаются всем, чем угодно, но только не футболом. Позор.
Орлов: «„Спартак“ — идиоты»
Павлюченко — о Губерниеве: «Пускай не лезет в футбол»
Губерниев — о Павлюченко: «Глупый и никому не нужный человек»
Биатлонист Тихонов — о Губерниеве: «Он идиот законченный»
Люди занимаются всем, чем угодно, но только не футболом. Позор.
https://youtu.be/G1-Lpy14v8Y
Тихонов абсолютно прав!!! Респект ветерану!!!
Тихонов абсолютно прав!!! Респект ветерану!!!
Засилье бездарей,воров и торгашей,
И все они с засаленною мордой,
Нас учат разбираться в логике вещей
Засилье бездарей,воров и торгашей,
И все они с засаленною мордой,
Нас учат разбираться в логике вещей
О времена, о нравы!
О времена, о нравы!
Есть вообще такие, кому нравится Губерниев? По-моему, этот оратор хуже Черданцева стал - в каждой бочке затычка, еще и остальных поучает.
Впрочем, на Матч ТВ только такой контингент и обитает, а нормальные уходят.
Есть вообще такие, кому нравится Губерниев? По-моему, этот оратор хуже Черданцева стал - в каждой бочке затычка, еще и остальных поучает.
Впрочем, на Матч ТВ только такой контингент и обитает, а нормальные уходят.