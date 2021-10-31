Аршавин: «Надеюсь, Семак и Дзюба разберутся, кто и где должен находиться»

1635697070

вчера, 19:17

Бывший полузащитник «Зенита» высказался о выступлении нападающего команды в текущем сезоне. Недавно Дзюба забил 144-й гол в лиге и обошел по этому показателю Олега Веретенникова, установив рекорд национальных первенств.

После гола Дзюба, вышедший на поле на 66-й минуте, предположительно, крикнул в сторону скамейки, что должен играть в стартовом составе.