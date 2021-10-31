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Аршавин: «Надеюсь, Семак и Дзюба разберутся, кто и где должен находиться»

вчера, 19:17

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о выступлении нападающего команды Артёма Дзюбы в текущем сезоне. Недавно Дзюба забил 144-й гол в лиге и обошел по этому показателю Олега Веретенникова, установив рекорд национальных первенств.

После гола Дзюба, вышедший на поле на 66-й минуте, предположительно, крикнул в сторону скамейки, что должен играть в стартовом составе.

В чем феномен Дзюбы как бомбардира? Он рано начал, долго играет. Последние четыре года играет в лучшей команде, которая много забивает. Плюс мастерство при нем.

Как ситуация с Дзюбой скажется на Семаке? Это в любом случае вызов для тренера. Я надеюсь, что эти эмоции где зародились, там и умрут. Надеюсь, что они не повлияют на отношения Сергея Богдановича с Артёмом и они разберутся, кто и где должен находиться. Мне тоже не нравилось, когда я сидел на скамейке в «Зените» или «Арсенале». Мне тогда тоже было 31-32, в «Зените» я еще старше был. Главное слово должно оставаться за тренером.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:49
Современная история Зенита как бы этого не хотелось завязана на тухленьких продавливаниях Дзюбы))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:42
Какого Зенита ??
Ты в школе что прогуливал...Зенитоведение и Дзюбологию ???
Биографию Дзюбы не знаешь ???
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:48
Конечно разберутся.
Дзюба на лавку, Семака на мостик ГТ.
Каждому свой шесток!)
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 21:41
Спортсмены вообще народ не простой. Тренировки, соперничество на тренировке и в игре. Привычны к борьбе, не боятся силовых вариантов. В футбольном клубе их 25 согласно заявке. И все со своим я. Для нормального тренера это не вызов, так, рабочая ситуация. И Дзюба остынет и Семак поймет. Опасны системные противоречия, длинные по времени. А здесь так на эмоциях, поискрили и забыли.
pomor45
pomor45
вчера в 21:38
Дзюбу, чтобы был в тонусе, надо завести. Вот Семак его и заводит: подержит на скамейке для заводки и выпускает. Работает, однако.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:40
Просто Дзюбы стало очень много, даже чересчур - а ведь по идеи он годен только в довесок))
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 20:40
Ну,ни дня,что-бы буратину не помянули..))))
ABir
ABir
вчера в 20:17
Для Дзюбы все тренеры - тренеришки, а он звезда. Отсюда и все его проблемы
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:53
Находитесь вы хоть где в своём газовом гнезде.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:52
Одно слово воспитанник спартака.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:50
Зародыш Зенита
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:47
Неизвестно, где Дзюба должен находится, но вся страна знает, куда он должен идти.
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