Аршавин: «Надеюсь, Семак и Дзюба разберутся, кто и где должен находиться»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о выступлении нападающего команды Артёма Дзюбы в текущем сезоне. Недавно Дзюба забил 144-й гол в лиге и обошел по этому показателю Олега Веретенникова, установив рекорд национальных первенств.
После гола Дзюба, вышедший на поле на 66-й минуте, предположительно, крикнул в сторону скамейки, что должен играть в стартовом составе.
В чем феномен Дзюбы как бомбардира? Он рано начал, долго играет. Последние четыре года играет в лучшей команде, которая много забивает. Плюс мастерство при нем.
Как ситуация с Дзюбой скажется на Семаке? Это в любом случае вызов для тренера. Я надеюсь, что эти эмоции где зародились, там и умрут. Надеюсь, что они не повлияют на отношения Сергея Богдановича с Артёмом и они разберутся, кто и где должен находиться. Мне тоже не нравилось, когда я сидел на скамейке в «Зените» или «Арсенале». Мне тогда тоже было 31-32, в «Зените» я еще старше был. Главное слово должно оставаться за тренером.
Ты в школе что прогуливал...Зенитоведение и Дзюбологию ???
Биографию Дзюбы не знаешь ???
Ты в школе что прогуливал...Зенитоведение и Дзюбологию ???
Биографию Дзюбы не знаешь ???
Дзюба на лавку, Семака на мостик ГТ.
Каждому свой шесток!)
Дзюба на лавку, Семака на мостик ГТ.
Каждому свой шесток!)