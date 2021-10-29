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Тихонов: «Готовлю футболистов я, но на игре буду на трибуне»

вчера, 19:30

Наставник «Астаны» Андрей Тихонов, которого дисквалифицировала Казахстанская федерация футбола за нарушение регламента, прокомментировал ситуацию:

Готовлю футболистов я, но на игре буду на трибуне. По поводу апелляции мы сейчас думаем.

Ранее федерация футбола Казахстана отстранила Тихонова на два года после того, как он в концовке первого тайма поединка против «Кайрата» (0:1) увел игроков с поля из-за несогласия с решениями судьи. Через несколько минут игроки вернулись и доиграли матч.

Тихонов тренирует «Астану» с октября 2020 года.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:27
Так два года не может продолжаться.
David Young
David Young ответ sbk (раскрыть)
вчера в 19:42
Здравствуйте. Никто не снимал очки ни одной из Ваших команд вручную. Если изначально было больше то значит система сначала неправильно посчитала очки какого-то футболиста или нескольких футболистов и затем это было исправлено.
ДСА
ДСА
вчера в 19:38
Если судья не прав, то Тихонова отстранили несправедливо, а если прав - то справедливо.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:34
Так и должно быть в его случае
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