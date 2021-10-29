Тихонов: «Готовлю футболистов я, но на игре буду на трибуне»

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вчера, 19:30

Наставник «Астаны» , которого дисквалифицировала Казахстанская федерация футбола за нарушение регламента, прокомментировал ситуацию:

Готовлю футболистов я, но на игре буду на трибуне. По поводу апелляции мы сейчас думаем.

Ранее федерация футбола Казахстана отстранила Тихонова на два года после того, как он в концовке первого тайма поединка против «Кайрата» (0:1) увел игроков с поля из-за несогласия с решениями судьи. Через несколько минут игроки вернулись и доиграли матч.

Тихонов тренирует «Астану» с октября 2020 года.