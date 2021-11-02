Украинского футболиста могут наказать за оскорбление ЛГБТ-сообщества

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировала на скандальные высказывания форварда киевского «Динамо» Артёма Беседина о людях с нетрадиционной ориентацией.
Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия.
Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения – неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре.
Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии – узнать больше о людях, которые его окружают в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием.
Ранее Беседин заявил, что «людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть».