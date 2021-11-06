«Спартак» опроверг информацию о переговорах с Гаттузо

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сегодня, 00:31

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что москвичи не ведут переговоров с итальянским специалистом .

В итальянских СМИ сегодня сообщили, что «Спартак» готов предложить 43-летнему наставнику контракт на три года.