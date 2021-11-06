«Спартак» опроверг информацию о переговорах с Гаттузо

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что москвичи не ведут переговоров с итальянским специалистом Дженнаро Гаттузо.
В итальянских СМИ сегодня сообщили, что «Спартак» готов предложить 43-летнему наставнику контракт на три года.
Главный тренер «Спартака» — Руй Витория. Мы не ведем переговоров ни с Гаттузо, ни с другими тренерами.
Было бы интересно посмотреть на этого доброго интеллигентного человека в РПЛ....
Было бы интересно посмотреть на этого доброго интеллигентного человека в РПЛ....
Как этот Руй уже достал !
Как этот Руй уже достал !
Федун - наш владелец. Не ведем переговоров ни с шейхами, ни с другими потенциальными инвесторами.
Зарема - наш талисман. Не ведем переговоров ни с Бузовой, ни с другими потенциальными женами.
Ларссон - наш нападающий. Не ведем переговоров ни с Сапоговым, ни с другими потенциальными форвардами.
Федун - наш владелец. Не ведем переговоров ни с шейхами, ни с другими потенциальными инвесторами.
Зарема - наш талисман. Не ведем переговоров ни с Бузовой, ни с другими потенциальными женами.
Ларссон - наш нападающий. Не ведем переговоров ни с Сапоговым, ни с другими потенциальными форвардами.