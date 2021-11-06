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«Спартак» опроверг информацию о переговорах с Гаттузо

сегодня, 00:31

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что москвичи не ведут переговоров с итальянским специалистом Дженнаро Гаттузо.

В итальянских СМИ сегодня сообщили, что «Спартак» готов предложить 43-летнему наставнику контракт на три года.

Главный тренер «Спартака» — Руй Витория. Мы не ведем переговоров ни с Гаттузо, ни с другими тренерами.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:17
Жаль.....
Было бы интересно посмотреть на этого доброго интеллигентного человека в РПЛ....
beefs
beefs
сегодня в 06:52
А Гаттузо мог бы помочь Спартаку...
particular
particular
сегодня в 06:09
Переговоры не ведут, но поиск похоже ведётся... Дыма без огня не бывает...
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 05:30
Это изначально понятно было. Такие дела с кондачка не решаются даже у Федуна...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 05:10
Ну и зря! Гаттузо бы заставил их пахать на поле. Руй слишком мягкий тренер.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:29
А в другом издании пишут что Спартак договаривается с Раньери ....
Как этот Руй уже достал !
war4ar
war4ar
сегодня в 02:11, ред.
Собственно а чего достиг Гатузо на тренерском мостике, что бы его сюда звать ? Вроде бы как его в Италии ото всюду выгнали. Витория сильнее Гаттузо как тренер тактик, но слабее как мотиватор. Спартаку нужен тренер с симбиозом этих качеств , не зря добивались успехов каррера и тедеско?, ведь у Спартака топовые игроки это люди хорошего среднего европейского уровня возможно на пике свой карьеры, атакующий футбол портагальского гранда тут не с кем строить . Такого как Виторио надо в зенит , он знает как строить атакующую игру с исполнирелямт высокого уровня в отличае от Семака , который учится на своих ошибках уже который год.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 02:09
Ну раз опровергли - значит точно договариваются.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:40
Ну и идиоты ,что не ведёте . По-моему ,только у нас главным танцем считается танец на граблях !
brooks
brooks
сегодня в 01:32
После 7 ноября посмотрим. Если СПАРТАК опрофанится в дерби, то Руй точно наверняка на выход. Слухи неспроста, дыма без огня не бывает
YVG
YVG
сегодня в 01:16
Такого гениального тренера, как Руй нельзя никому отдавать, он только начал победное хождение по Европе.
протон
протон
сегодня в 01:12
Витория - наш тренер. Не ведем переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами.

Федун - наш владелец. Не ведем переговоров ни с шейхами, ни с другими потенциальными инвесторами.

Зарема - наш талисман. Не ведем переговоров ни с Бузовой, ни с другими потенциальными женами.

Ларссон - наш нападающий. Не ведем переговоров ни с Сапоговым, ни с другими потенциальными форвардами.
Бруталтразз
Бруталтразз
сегодня в 00:50
Руй не доработает до следующего года, однозначно 🤔😉🤣
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:49
Ну как так то? Руй проводит свой лучший матч в "Спартаке" с "Лестером", а тут переговоры, да с самим Гаттузо!
Futurista
Futurista
сегодня в 00:36
Распускают слухи итальянские СМИ)...
drug01
drug01
сегодня в 00:34
Жаль очень жаль
Cat01
Cat01
сегодня в 00:32
Эх эти разговоры....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:32
Недолго пришлось ждать опровержение
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