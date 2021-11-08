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Агент Кругового: «Вызов Данила в сборную — это большой аванс»

вчера, 15:27

Кирилл Ливанов, агент защитника «Зенита» Данила Кругового, прокомментировал вызов своего клиента в сборную России.

Вызов Кругового в сборную — это большой аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Но при этом все понимают, что конкуренция, с которой Данил столкнулся в «Зените» в лице лучшего игрока лиги Дугласа Сантоса — двигатель прогресса. Футбол строится из использования шансов и возможностей, которые предоставляются игроку. Круговой — это пример работы и терпения для результата на дистанции. Я очень горд за него. Хочу пожелать сборной России удачи в оставшихся матчах. Надеюсь, увидимся в Катаре.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 16:06
Давай дерзай!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:48
А тренер говорит что в бой пойдут одни старики.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:29
Вызвали посидеть на банке
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