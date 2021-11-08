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Селюк: «Яя Туре пора становиться главным тренером»

вчера, 13:00

Дмитрий Селюк, агент бывшего футболиста «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, рассказал, что его клиент собирается стать главным тренером.

Яя улетел стажироваться в Кардифф для получения лицензии A примерно на 10 дней — с восьмое по семнадцатое число. С его будущим будем смотреть — возможны какие-то предложения зимой. Яя уже такого калибра человек, что ему пора уже быть главным тренером самому. Были проблемы с лицензиями, но сейчас всё идет нужным ходом — заканчивает обучение на категорию А, в июне пойдет учиться на категорию PRO. Когда будут все документы — он возглавит какой-нибудь клуб, как это сделал Патрик Виейра.

Планирует ли Яя уход из «Ахмата» зимой? Может быть. Ему пора уже самому становиться главным тренером — он много знает и самое время начинать двигаться самостоятельно.

Напомним, что в июне этого года Яя Туре вошёл в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Ахмате». Всю свою зарплату ивуариец переводит в благотворительный фонд детям Чечни.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 17:59
Если сам Селюк сказал, то : я я , толк будет, только как В.И.Ленин писал: учиться, учиться и еще раз учиться, и меньше слушать селюков разных
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:35
СелЬДюк-фабрика по производству футбольных гениев.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:33
Поймал Селюк за хвост Золотую рыбку в виде Яя Туре.
Bombardier
Bombardier
вчера в 13:13
А не пора ли Яя свалить от Селюка? 🤔
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:04
Ну если Селюк сказал, то пора)
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