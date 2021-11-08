Селюк: «Яя Туре пора становиться главным тренером»

Дмитрий Селюк, агент бывшего футболиста «Барселоны» и «Манчестер Сити» , рассказал, что его клиент собирается стать главным тренером.

Яя улетел стажироваться в Кардифф для получения лицензии A примерно на 10 дней — с восьмое по семнадцатое число. С его будущим будем смотреть — возможны какие-то предложения зимой. Яя уже такого калибра человек, что ему пора уже быть главным тренером самому. Были проблемы с лицензиями, но сейчас всё идет нужным ходом — заканчивает обучение на категорию А, в июне пойдет учиться на категорию PRO. Когда будут все документы — он возглавит какой-нибудь клуб, как это сделал Патрик Виейра.

Планирует ли Яя уход из «Ахмата» зимой? Может быть. Ему пора уже самому становиться главным тренером — он много знает и самое время начинать двигаться самостоятельно.