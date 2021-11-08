Клаудиньо: «Извиняюсь перед Адамовым. Не хотел играть против него грубо»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал своё удаление в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:0).

Тяжёлый матч. Соперник был очень закрыт. Из-за этого найти пространство на чужой половине оказалось не просто. И, конечно, расстроен и результатом, и тем, что получил красную карточку. Мы должны были брать три очка. Но, увы, не получилось, тем более, что второй тайм играли вдесятером. Сейчас главное немного отдохнуть, набраться сил, потом вернуться в чемпионат и побеждать.

Фол с моей стороны был. Но, конечно, не хотел сыграть так грубо. И даже пытался убрать ногу. Но получилось так, как получилось. К слову, это было моё первое нарушение в игре, поэтому была мысль, что судья поступил со мной слишком жестко. Честно говоря, думал желтая, но точно не красная. В любом случае хотел бы извиниться перед Адамовым. Скажу ещё раз — не хотел играть против него грубо, нанести ему травму. Пытался сыграть в мяч, но получилось так, что я поднял ногу и попал в ногу Адамова.