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Клаудиньо: «Извиняюсь перед Адамовым. Не хотел играть против него грубо»

вчера, 11:08
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал своё удаление в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:0).

Тяжёлый матч. Соперник был очень закрыт. Из-за этого найти пространство на чужой половине оказалось не просто. И, конечно, расстроен и результатом, и тем, что получил красную карточку. Мы должны были брать три очка. Но, увы, не получилось, тем более, что второй тайм играли вдесятером. Сейчас главное немного отдохнуть, набраться сил, потом вернуться в чемпионат и побеждать.

Фол с моей стороны был. Но, конечно, не хотел сыграть так грубо. И даже пытался убрать ногу. Но получилось так, как получилось. К слову, это было моё первое нарушение в игре, поэтому была мысль, что судья поступил со мной слишком жестко. Честно говоря, думал желтая, но точно не красная. В любом случае хотел бы извиниться перед Адамовым. Скажу ещё раз — не хотел играть против него грубо, нанести ему травму. Пытался сыграть в мяч, но получилось так, что я поднял ногу и попал в ногу Адамова.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
вчера в 22:52
Чтобы много не впаяли, или скостили немного, вот и вся история 🧐
протон
протон
вчера в 20:16
Адамов:
прошу прощения у Екатеринбургского государственного театрального института, что пошёл не туда, а в Урал
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:54
Хорошо ещё не покалечил Адамова.....
Про-сто болель-щик
Про-сто болель-щик
вчера в 13:42
Не припомню, что бы из наших недофутболистов кто то приносил извинение. В любом случае респект!
Союзник противников
Союзник противников ответ batog (раскрыть)
вчера в 13:27
Он хотел убрать ногу,но верх с низом перепутал...Или преисподнюю с раем.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:23
Не пали фирму,представители которой вторые сутки утверждают,что фола не было вообще. А тут ты даже жёлтую великодушно себе выписал!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:20
Очень достойный поступок от Клаудиньо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ислам0926 (раскрыть)
вчера в 13:17
А ты уверен, что его не заставили, или точнее, не порекомендовали. И версию даже подсказали "пытался убрать ногу" На повторе этого не видно.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:16
Ты молодец!
batog
batog
вчера в 13:15, ред.
Вот и ясненько все стало. Без извинений апелляцию нет смысла подавать. Бомжовские юристы все просчитали. Извинение, апелляция Зенита, и заява Григорянца в течении часа - вот так все делается. А то мужик, мужик, мужик......Надо было видеть его личико когда он бил по ноге(специально - нога была поднята).
Bombardier
Bombardier
вчера в 13:15
По-мужски 👌
Брулин
Брулин
вчера в 12:36
Пересмотрел повтор, там не было нарушения на КК, максимум ЖК, есть мнение что он не коснулся даже.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:26
Извенился, ну и молодец!
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 12:20
Всякое бывает в пылу борьбы ,извинился значит осознал свою ошибку
112910415
112910415
вчера в 11:24
хорошо, что извинился
видно, правильный парень
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 11:18
По мужски, достойно. Было бы все равно, промолчал бы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:17
После боя кулаками не машут.
beefs
beefs
вчера в 11:12
бывает и хуже, молодец что хватило мужества признать свою ошибку...
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