Ловрен: «„Зенит“ провёл один из худших таймов за всю мою карьеру»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:0).
Первая половина получилась ужасной для нашей команды! Один из худших первых таймов за всю мою карьеру. В перерыве у нас состоялся хороший разговор в раздевалке, и мы начали вторую половину с хорошим настроем, но почти сразу же, к сожалению, случилась красная карточка Клаудиньо. Несмотря на удаление, думаю, что вдесятером мы играли лучше, чем в полном составе.
надо вас с Семаком гнать и чем быстрее ,тем лучше!!!
надо вас с Семаком гнать и чем быстрее ,тем лучше!!!
Рано или поздно сольют Семака.
Рано или поздно сольют Семака.