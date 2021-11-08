Ловрен: «„Зенит“ провёл один из худших таймов за всю мою карьеру»

Защитник «Зенита» прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:0).

Первая половина получилась ужасной для нашей команды! Один из худших первых таймов за всю мою карьеру. В перерыве у нас состоялся хороший разговор в раздевалке, и мы начали вторую половину с хорошим настроем, но почти сразу же, к сожалению, случилась красная карточка Клаудиньо. Несмотря на удаление, думаю, что вдесятером мы играли лучше, чем в полном составе.