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Ловрен: «„Зенит“ провёл один из худших таймов за всю мою карьеру»

вчера, 12:03
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:0).

Первая половина получилась ужасной для нашей команды! Один из худших первых таймов за всю мою карьеру. В перерыве у нас состоялся хороший разговор в раздевалке, и мы начали вторую половину с хорошим настроем, но почти сразу же, к сожалению, случилась красная карточка Клаудиньо. Несмотря на удаление, думаю, что вдесятером мы играли лучше, чем в полном составе.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 22:37
Великий Зенит был пожалуй лишь при Адвокате
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 22:37
Этот Зенит худший что я видел, тренер дно, игроки посредственные, игры нет есть только разочарование
протон
протон
вчера в 15:53
Ещё 1,5 года он у нас, нда уж.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:06
После матча с Ювентусом в Лиге чемпионов конечно тяжело переключиться на игру чемпионата с Уралом отсюда и такой невнятный первый тайм.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:25
Прекрасно видно, что сам Ловрен, видимо разобравшись, куда попал, с каждым матчем играет всё хуже и хуже.
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:44
Ловрен дровина сам. По сравнению с Ивановичем - палка, которая даже не стреляет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:32
Наоборот,сыграли по-европейски привычно.Ну как бы выглядели сегодня против «Баварии».
njc 595
njc 595
вчера в 13:31
Ловрен ты и есть слабое звено! один из худших...
надо вас с Семаком гнать и чем быстрее ,тем лучше!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:11
Лаврен: Зенит один из худших клубов в моей карьере
YVG
YVG ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 13:08
Спартак, цска и Локо на своем уровне, куда им еще выходить?
Брулин
Брулин
вчера в 13:08
Как у тебя получается чувствовать разницу?😁
112910415
112910415
вчера в 12:47
отмечали юбилейный матч Азмуна, причём начали с утра ?
Bombardier
Bombardier
вчера в 12:42
Не проиграли же!
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 12:42
Ловрен здесь не причем-это Зенит провел самый худший тайм,да и вообще всю игру...)))
berda2003
berda2003
вчера в 12:38
видно не таймы ты смотрел или участвовал...
ЧиП
ЧиП
вчера в 12:33
Хочеться пожелать стабильности и не отклонятся от заданного курса. 🤞
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 12:31
Ну да, с Юве, Брюгге, Динамо )Минск) и.т.д. конечно же играли лучше!)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:29
Если не проиграли тайм, значит не все так плохо.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:20
Пока он дает результат в РПЛ его не сольют! А вот когда (если) Спартак, ЦСКА или Локо выйдут на свой уровень, Семак станет не нужен!
Futurista
Futurista
вчера в 12:17
Зенит или ты?)...
makkie
makkie
вчера в 12:10
Мутный матч какой-то.
Рано или поздно сольют Семака.
ОПС
ОПС
вчера в 12:06
Не надо расстраиваться, все в жизни бывает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:06
Тут он прав...
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