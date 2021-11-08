Адамов: «В жизни Карпин не такой, каким мы видим его в СМИ»

Защитник «Урала» поделился мнением о том, что он не попал в итоговый состав сборной России на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года, которые пройдут в ноябре.

Я очень хотел снова поехать в сборную России. Но я болел больше недели и не мог встать с кровати. Вот только три дня назад вышел на тренировку. Возможно, это повлияло на то, что меня не вызвали. Думаю, у меня еще будет шанс сыграть за нашу национальную команду. Буду работать и стараться.

Когда я попал в сборную впервые, меня очень впечатлила атмосфера в команде и тренировочный процесс. Всё на высшем уровне. Я не думал, что у нас будет настолько дружный коллектив. Административный штаб, медицинский, игроки, тренеры — все как одна семья. Лично я особенно сблизился с Бакаевым, Агаларовым, Ахметовым и Джикией. У нас была такая четверка.

Валерий Георгиевич — очень сильный специалист и прекрасный человек. Мне понравилось работать с ним. На самом деле, в жизни он не такой, каким мы видим его в СМИ . Карпин очень простой человек. Может с каждым пообщаться, пошутить.

Надеюсь, наша сборная сможет выиграть ноябрьские матчи. Потому что состав позволяет. Мы просто обязаны проходить дальше. Надеюсь на это и верю в команду.