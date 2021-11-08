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Адамов: «В жизни Карпин не такой, каким мы видим его в СМИ»

вчера, 11:50

Защитник «Урала» Арсен Адамов поделился мнением о том, что он не попал в итоговый состав сборной России на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года, которые пройдут в ноябре.

Я очень хотел снова поехать в сборную России. Но я болел больше недели и не мог встать с кровати. Вот только три дня назад вышел на тренировку. Возможно, это повлияло на то, что меня не вызвали. Думаю, у меня еще будет шанс сыграть за нашу национальную команду. Буду работать и стараться.

Когда я попал в сборную впервые, меня очень впечатлила атмосфера в команде и тренировочный процесс. Всё на высшем уровне. Я не думал, что у нас будет настолько дружный коллектив. Административный штаб, медицинский, игроки, тренеры — все как одна семья. Лично я особенно сблизился с Бакаевым, Агаларовым, Ахметовым и Джикией. У нас была такая четверка.

Валерий Георгиевич — очень сильный специалист и прекрасный человек. Мне понравилось работать с ним. На самом деле, в жизни он не такой, каким мы видим его в СМИ. Карпин очень простой человек. Может с каждым пообщаться, пошутить.

Надеюсь, наша сборная сможет выиграть ноябрьские матчи. Потому что состав позволяет. Мы просто обязаны проходить дальше. Надеюсь на это и верю в команду.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:40
Почему же, знаю, в данном случае понял что Вы имели ввиду данное значение, просто решил таким образом отметить что если брать другое значение то более верным будет сказать "не математик".
Союзник противников
Союзник противников ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:38
Вы,очевидно,не из России,коли не знаете,что такое «ботаник»в школе? В отличие от спортсмена.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:49
Карпин в жизни далеко не такой умный, каким пытается казаться.
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 13:46
Тогда уж не математик.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:44
Да он и в сборной прост насколько это возможно. И не боится брать ответственность на себя в отличие от прошлых деятелей:
Союзник противников
Союзник противников ответ vitechechek (раскрыть)
вчера в 13:39, ред.
Он же футболист,а не ботаник.С другой сторонесть повод разобраться,кого из пятерых он нулём считает.ы
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:38
Видели,пляшет и поёт во время всяких там запретов на сборища. Минское «Динамо» и «Салават Юлаев» уже в ауте,а этим всё сме...ки.
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:29
Какого-то странного Карпина видит в СМИ Адамов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:25
Может у него получится вывести нас на ЧМ
Bombardier
Bombardier
вчера в 12:40
В жизни мы все другие 😅
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:31
Это СМИ делают его героем.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 12:17
Мда 4 +1 у него 4
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:00
Какой в жизни мы не знаем, но какого видим - такой и есть...
vitechechek
vitechechek
вчера в 11:55
С арифметикой туговато у Арсена)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:53
Он добрый и пушистый...
drug01
drug01
вчера в 11:52
В жизни лучше
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