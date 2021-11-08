Агент Сафонов рассказал, почему Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, почему нападающий «Зенита» Артём Дзюба не получил вызов в сборную России на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022.
Есть в этом футбольная логика. Сборной предстоят решающие матчи отборочного цикла, на кону — участие в чемпионате мира. За эти два месяца, что Карпин руководит командой, в ней сложился микроклимат, который тренер стремиться оберегать и избавить команду от всех потенциально провокационных тем. Дело не только в том, что у Дзюбы с кем-то из игроков может возникнуть конфликт или кому-то не понравится вызов Артема после отказа приехать в прошлый раз.
Окажись Дзюба на сборе, главного тренера стали бы спрашивать об отношениях между ними. Исчерпан ли между ними конфликт, тепло ли они поздоровались, пожелали друг другу приятного аппетита? Да, по футбольным качествам Артем сборной подходит. Он превосходит Заболотного и в технике, и в понимании игры. Но Карпин решил, что сохранение атмосферы сейчас важнее потенциальных футбольных плюсов. Во всяком случае, я тренера понимаю.
Заголовок новостей,почему Артемка не в сборной?)))))))
Заголовок новостей,почему Артемка не в сборной?)))))))
но момент заиграли, и хватит об этом
но момент заиграли, и хватит об этом