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Агент Сафонов рассказал, почему Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

вчера, 14:41

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, почему нападающий «Зенита» Артём Дзюба не получил вызов в сборную России на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022.

Есть в этом футбольная логика. Сборной предстоят решающие матчи отборочного цикла, на кону — участие в чемпионате мира. За эти два месяца, что Карпин руководит командой, в ней сложился микроклимат, который тренер стремиться оберегать и избавить команду от всех потенциально провокационных тем. Дело не только в том, что у Дзюбы с кем-то из игроков может возникнуть конфликт или кому-то не понравится вызов Артема после отказа приехать в прошлый раз.

Окажись Дзюба на сборе, главного тренера стали бы спрашивать об отношениях между ними. Исчерпан ли между ними конфликт, тепло ли они поздоровались, пожелали друг другу приятного аппетита? Да, по футбольным качествам Артем сборной подходит. Он превосходит Заболотного и в технике, и в понимании игры. Но Карпин решил, что сохранение атмосферы сейчас важнее потенциальных футбольных плюсов. Во всяком случае, я тренера понимаю.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:38
Что сказал бы Фрейд об этом агенте и его аналогиях
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 18:45
2050 год...
Заголовок новостей,почему Артемка не в сборной?)))))))
порт
порт
вчера в 16:51
Пора уже сборной забыть Дзюбу, И Дзюбе забыть о сборной.
cska1948
cska1948
вчера в 16:50
Сафонов все правильно говорит. Остается добавить, что игру Дзюбы наши соперники изучили досконально, а вот появление новых лиц будет для них головоломкой.
112910415
112910415
вчера в 16:43
прав агент
но момент заиграли, и хватит об этом
Bombardier
Bombardier
вчера в 16:16
Какой смысл мурыжить эту тему? Спрос за результат с ГТ. Выведет сборную на ЧМ – никто и не вспомнит про эту Дзюбу.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:28
С невызовом Артема и так было понятно - жертвуем небольшим преимуществом в классе одного нападающего, но сохраняем цельный микроклимат в команде и избегаем лишних конфликтов. Оно того стоит.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:25
Всё и так знают ответ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:13
Зачем рукатый нужен сборной, какой он "лев" мы видели вчера.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:58
Да он и в Зените уже редко появляется. Закончился Дзюбинушка , как и всё в этом мире 🌍.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:54
Сафонов прав на все сто. Да и Сергеев интереснее... Лишь бы не стушевался.
Серж 129
Серж 129
вчера в 14:51
нам онанисты не нужны в команде
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:43
Ну не вызвал и не вызвал... Он главный тренер, он отвечает за результат, ему и решать...
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