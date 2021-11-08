Агент Сафонов рассказал, почему Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

1636371689

вчера, 14:41

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, почему нападающий «Зенита» не получил вызов в сборную России на ближайшие матчи отбора к ЧМ -2022.

Есть в этом футбольная логика. Сборной предстоят решающие матчи отборочного цикла, на кону — участие в чемпионате мира. За эти два месяца, что Карпин руководит командой, в ней сложился микроклимат, который тренер стремиться оберегать и избавить команду от всех потенциально провокационных тем. Дело не только в том, что у Дзюбы с кем-то из игроков может возникнуть конфликт или кому-то не понравится вызов Артема после отказа приехать в прошлый раз.