Радченко: «Я поддерживаю решение Карпина вызвать Кругового в сборную»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» и защитник «Рубина» не помогут сборной России в матчах отбора к ЧМ -2022 против Кипра и Хорватии, а защитник «Зенита» получил первый вызов в национальную команду.

Это, конечно, плохо, но зато привлекаются новые игроки в сборную, такие как Данил Круговой. Выходя на замену за «Зенит», он вносил вклад в игру команды. Очень приятно, что воспитанник петербургского футбола принесет пользу сборной, я поддерживаю решение Карпина.