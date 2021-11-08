Радченко: «Я поддерживаю решение Карпина вызвать Кругового в сборную»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и защитник «Рубина» Илья Самошников не помогут сборной России в матчах отбора к ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии, а защитник «Зенита» Данил Круговой получил первый вызов в национальную команду.
Это, конечно, плохо, но зато привлекаются новые игроки в сборную, такие как Данил Круговой. Выходя на замену за «Зенит», он вносил вклад в игру команды. Очень приятно, что воспитанник петербургского футбола принесет пользу сборной, я поддерживаю решение Карпина.
Захарян? Было много примеров, когда мы слишком рано начинали петь дифирамбы молодым игрокам. Сыграли пару матчей хорошо, но, с другой стороны, надо продолжать работать и работать. Такая нагрузка, которая выпала на него в РПЛ, может сыграть с ним злую шутку. Это может быть не только физическая усталость, но и психологическая.