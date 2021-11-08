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Радченко: «Я поддерживаю решение Карпина вызвать Кругового в сборную»

вчера, 14:27

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и защитник «Рубина» Илья Самошников не помогут сборной России в матчах отбора к ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии, а защитник «Зенита» Данил Круговой получил первый вызов в национальную команду.

Это, конечно, плохо, но зато привлекаются новые игроки в сборную, такие как Данил Круговой. Выходя на замену за «Зенит», он вносил вклад в игру команды. Очень приятно, что воспитанник петербургского футбола принесет пользу сборной, я поддерживаю решение Карпина.

Захарян? Было много примеров, когда мы слишком рано начинали петь дифирамбы молодым игрокам. Сыграли пару матчей хорошо, но, с другой стороны, надо продолжать работать и работать. Такая нагрузка, которая выпала на него в РПЛ, может сыграть с ним злую шутку. Это может быть не только физическая усталость, но и психологическая.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:39
Сборная очень обновилась.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:48
В сборную ни когда не рано а вот поздно иногда бывает.
YVG
YVG
вчера в 14:36
Нужно вернуть Кутепова, последний матч хорошо провел и спартак на подъеме.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:29
Рано ему ещё в сборную,но раз вызвали,то пусть старается!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:28
Это дело тренера...
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