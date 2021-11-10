«Бенфика» может арендовать Умтити у «Барселоны» зимой

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити заинтересовал «Бенфику».
Журналист Педру Альмейда сообщает, что лиссабонцы хотят арендовать 27-летнего французского игрока в январе, они видят в нем замену Лукасу Вериссимо, выбывшему до конца сезона из-за травмы.
«Бенфика» может провести переговоры по Умтити в Барселоне, где португальская команда 23 ноября сыграет с каталонцами в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Умтити еще ни разу не выходил на поле.
Недавно Самюэль высказался о своей ситуации в команде.