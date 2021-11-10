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«Бенфика» может арендовать Умтити у «Барселоны» зимой

вчера, 08:53

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити заинтересовал «Бенфику».

Журналист Педру Альмейда сообщает, что лиссабонцы хотят арендовать 27-летнего французского игрока в январе, они видят в нем замену Лукасу Вериссимо, выбывшему до конца сезона из-за травмы.

«Бенфика» может провести переговоры по Умтити в Барселоне, где португальская команда 23 ноября сыграет с каталонцами в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Умтити еще ни разу не выходил на поле.

Недавно Самюэль высказался о своей ситуации в команде.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:46
Хоть так Барселона разгрузит зарплатную ведомость.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:23
Было бы хорошо если Бенфика избавит Барселону от этого балласта.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:22
Руководству клуба виднее.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:06
А купить слабо?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:59
Отличное решение,, классный игрок!
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