«Бенфика» может арендовать Умтити у «Барселоны» зимой

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вчера, 08:53

Защитник «Барселоны» заинтересовал «Бенфику».

Журналист Педру Альмейда сообщает, что лиссабонцы хотят арендовать 27-летнего французского игрока в январе, они видят в нем замену Лукасу Вериссимо, выбывшему до конца сезона из-за травмы.

«Бенфика» может провести переговоры по Умтити в Барселоне, где португальская команда 23 ноября сыграет с каталонцами в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Умтити еще ни разу не выходил на поле.

Недавно Самюэль высказался о своей ситуации в команде.