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Дани Алвес хочет вернуться в «Барсу». Он встретится с руководством клуба

вчера, 08:31

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес хочет вернуться в каталонский клуб.

Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что переговоры между 38-летним игроком и «Барсой» уже идут, встреча назначена на ближайшие дни. По мнению тренера и руководства, Алвес мог бы передать опыт молодым игрокам.

Последним клубом Дани был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:31
Интересный факт: сейчас Алвеса в комментах хвалят и любят, а в последний сезон - ругали за лень и бессмысленные и бесполезные навесы.

Вот что память человеческая делает.

Ребята, не будет он в 38 «лучше Деста», это глупости. Давайте посмотрим как Дест с настоящим тренером поработает и уже выводы будем делать
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:31
Возвращался бы тренером. В помощь Хави.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:03
Это авантюра конечно же.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 10:51
Не потащит фланг свои 38.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:51
Может и возьмут на пару лет,всеже 38лет.
112910415
112910415
вчера в 09:39
нормальное, грамотное " собирание своих " !
drug01
drug01
вчера в 09:27
Неужели вернётся
ОПС
ОПС
вчера в 09:25
Может еще и сможет принести какую нибудь пользу.
beefs
beefs
вчера в 09:21
к другу на поклон...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:15
Потом и Месси приедет за хлеб играть
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:12
А надо ли?
wmy5x56ks2qv
wmy5x56ks2qv
вчера в 09:11
Хорошим помощником для Хави будет
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:59
Ещё не наигрался?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:44
Похоже он согласен играть практически бесплатно.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:37
Скоро и гном начнёт просится
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