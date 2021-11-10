Дани Алвес хочет вернуться в «Барсу». Он встретится с руководством клуба

1636522262

вчера, 08:31

Бывший защитник «Барселоны» хочет вернуться в каталонский клуб.

Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что переговоры между 38-летним игроком и «Барсой» уже идут, встреча назначена на ближайшие дни. По мнению тренера и руководства, Алвес мог бы передать опыт молодым игрокам.

Последним клубом Дани был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре.