Дани Алвес хочет вернуться в «Барсу». Он встретится с руководством клуба

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес хочет вернуться в каталонский клуб.
Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что переговоры между 38-летним игроком и «Барсой» уже идут, встреча назначена на ближайшие дни. По мнению тренера и руководства, Алвес мог бы передать опыт молодым игрокам.
Последним клубом Дани был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре.
Вот что память человеческая делает.
Ребята, не будет он в 38 «лучше Деста», это глупости. Давайте посмотрим как Дест с настоящим тренером поработает и уже выводы будем делать
Вот что память человеческая делает.
Ребята, не будет он в 38 «лучше Деста», это глупости. Давайте посмотрим как Дест с настоящим тренером поработает и уже выводы будем делать