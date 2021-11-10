ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Нигматуллин: «Миранчуку надо уходить из „Аталанты“ зимой»

вчера, 23:37

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Алексею Миранчуку, несомненно, надо уходить зимой. В «Аталанте» есть тупик под названием Гасперини. У меня такая же ситуация была. Не знаю с чем связано, наверное, итальянский стиль таков – приглашать российских игроков, а потом игнорировать. Кокорина не беру в расчёт: он больше находится в расположении медицинского штаба, а не на футбольном поле.

А Миранчук – что ни выход на поле, то результативное действие. Но это ему не помогает. Наверное, скромность ему мешает. Если он хочет остаться в Италии, нужно на ступеньку вниз спуститься и там о себе заявить.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:15
Вопрос – куда?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:20
Может и надо,но кто решится взять материальную ответственность за Лёшины требования по материальному благополучию???
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:19
Уже ясно: игрок чахнет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:02
Три в прошлом ярких игрока РПЛ - законсервированы в Европе без видимых вариантов ....

Ну и смысл в европы хаживать...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:56
Лыжи 🎿уже смазанны , спортсмен на старте ⛷ !!!)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 03:27
Это уже настолько очевидно, что не нужно быть гением, что бы это увидеть. Да и эта тема набила оскомину. И природная скромность Миранчука здесь ни при чём. Есть природное самодурство Гасперини. Эдакий феодал, распоряжающийся судьбой своих вассалов. Ну или рабовладелец.
Одним словом: Вали, Алексей, из Аталанты!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:45
Не думаю, что здесь имела место дискриминация российских игроков. В последнее время у Алексея получалось неважно, порой он признавался худшим игроком матча, в общем, он просто проиграл конкуренцию. Сейчас многое зависит от упорства самого Миранчука - способен ли он будет стать примой в команде послабее или опять не блеснет и понурив голову поедет доигрывать в сытную и ленивую РПЛ. Талант у парня несомненно присутствует, еще бы больше стараний приложить.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:37
На пол-года, до конца сезона аренда в другом клубе
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:19
У Миранчука есть тупик под названием Миранчук!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:06
ну не сидеть же все время в запасе !
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