Нигматуллин: «Миранчуку надо уходить из „Аталанты“ зимой»

Бывший голкипер сборной России поделился мнением о ситуации полузащитника в «Аталанте».

Алексею Миранчуку, несомненно, надо уходить зимой. В «Аталанте» есть тупик под названием Гасперини. У меня такая же ситуация была. Не знаю с чем связано, наверное, итальянский стиль таков – приглашать российских игроков, а потом игнорировать. Кокорина не беру в расчёт: он больше находится в расположении медицинского штаба, а не на футбольном поле.

А Миранчук – что ни выход на поле, то результативное действие. Но это ему не помогает. Наверное, скромность ему мешает. Если он хочет остаться в Италии, нужно на ступеньку вниз спуститься и там о себе заявить.