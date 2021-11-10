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Марио Фернандес: «Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере»

вчера, 22:21

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, в каком клубе хочет закончить карьеру.

Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере, хотел бы здесь закончить свои выступления. Но, опять же, повторюсь: это только моё мнение. Может быть, завтра меня вызовет руководство клуба и скажет: «Всё, ты нам больше не нужен».

Честно скажу, мне хотелось бы один матч сыграть за мою родную команду в Бразилии, «Сан-Каэтано», потому что я там не поднялся в профессионалы и закончил свое выступление в детско-юношеском футболе. Последний, прощальный, за мою родную команду.

Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:42
Респект тебе, Марио.....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:06
Марио настоящий боец к тому же преданный, патриот клуба, но мне кажется рано задают ему такие вопросы.
112910415
112910415
сегодня в 06:02
правильный парень !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:34
Удивительная преданность клубу.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:28, ред.
Марио заслуживает уважения. Парень не жалея сил отдавался игре за армейский клуб в течении девяти лет. Стал трехкратным чемпионом, выиграл кубок, три раз становился обладателем суперкубка. Закончить карьеру в ЦСКА он давно хотел. Будем надеяться что так и будет.
Здоровья Марио, и желательно без травм, которые сильно допекали его в последнее время, что вынудило его отказаться от вызова в сборную.
Уверен, что Марио не раз еще порадует армейских болельщиков своей игрой.
Всем здоровья.
Конь 666
Конь 666 ответ Конь 666 (раскрыть)
вчера в 23:06
Или пусть пылит фланг, пока шестая не выйдет))
Конь 666
Конь 666 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:03
Да, если только так.. Или на пятой плойке:)
makkie
makkie
вчера в 23:03
Преданный конь, заслуживает уважения!
stanichnik
stanichnik ответ Конь 666 (раскрыть)
вчера в 22:46
Доброго Здоровья, Конь!
Можно попытаться организовать с помощью Play Station-4.
beefs
beefs
вчера в 22:43
Желания сбываются, все зависит от тебя...
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:26, ред.
И мы хотим чтоб последним клубом твоим был ЦСКА. Неплохая идея прощального матча - ЦСКА:Сан-Каэтано. Но нереальная в наших реалиях...
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