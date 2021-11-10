Марио Фернандес: «Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, в каком клубе хочет закончить карьеру.
Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере, хотел бы здесь закончить свои выступления. Но, опять же, повторюсь: это только моё мнение. Может быть, завтра меня вызовет руководство клуба и скажет: «Всё, ты нам больше не нужен».
Честно скажу, мне хотелось бы один матч сыграть за мою родную команду в Бразилии, «Сан-Каэтано», потому что я там не поднялся в профессионалы и закончил свое выступление в детско-юношеском футболе. Последний, прощальный, за мою родную команду.
Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
Здоровья Марио, и желательно без травм, которые сильно допекали его в последнее время, что вынудило его отказаться от вызова в сборную.
Уверен, что Марио не раз еще порадует армейских болельщиков своей игрой.
Всем здоровья.
Здоровья Марио, и желательно без травм, которые сильно допекали его в последнее время, что вынудило его отказаться от вызова в сборную.
Уверен, что Марио не раз еще порадует армейских болельщиков своей игрой.
Всем здоровья.