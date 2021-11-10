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Р. Билялетдинов: «России нельзя валять дурака в матче против Кипра»

вчера, 19:07
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипр20:00 Не начался

Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против сборной Кипра.

Кипр обыграем. Но самая главная игра будет с хорватами.

Потери Захаряна и Самошникова для сборной не критические. Эти футболисты хорошо заявили о себе, но нельзя сказать, что они незаменимые. Я не припомню, чтобы в сборной России или в сборной СССР когда-то были незаменимые игроки.

Кипр считается серьезным соперником не без основания. Им действительно всегда не хватало звезд. Но подножку подставить может. Здесь нельзя валять дурака, но надо приберечь сверхусилия на матч с хорватами. Важно, чтобы наши футболисты не травмировались в этом матче. Но, прогуливаясь по полю, киприотов обыграть не получится. В этом матче необходимы и борьба, и скорость.

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Все комментарии
suiw
suiw
вчера в 23:28
Так дурака валять некому, Дзюба не в команде
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:35
"Надо будет выигрывать игру".
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:16
Всё и так ясно без слов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:11
Должны легко набрать 3 очка вторым составом! 😜
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