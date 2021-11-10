Р. Билялетдинов: «России нельзя валять дурака в матче против Кипра»

Российский тренер поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против сборной Кипра.

Кипр обыграем. Но самая главная игра будет с хорватами.

Потери Захаряна и Самошникова для сборной не критические. Эти футболисты хорошо заявили о себе, но нельзя сказать, что они незаменимые. Я не припомню, чтобы в сборной России или в сборной СССР когда-то были незаменимые игроки.

Кипр считается серьезным соперником не без основания. Им действительно всегда не хватало звезд. Но подножку подставить может. Здесь нельзя валять дурака, но надо приберечь сверхусилия на матч с хорватами. Важно, чтобы наши футболисты не травмировались в этом матче. Но, прогуливаясь по полю, киприотов обыграть не получится. В этом матче необходимы и борьба, и скорость.