Б. Игнатьев: «России нужно сделать всё, чтобы не проиграть Хорватии»

Бывший главный тренер сборной России оценил шансы национальной команды выйти на ЧМ -2022 с первого места в группе.

Я думаю, что шансы на выход на чемпионат мира [с первого места] равные [у России и Хорватии]. Но у нас есть небольшое преимущество: мы обыгрываем киприотов, они — мальтийцев, и нам можно сыграть вничью. Это далеко не та команда, которая была на чемпионате мира 2018 года, многие футболисты перешли рубеж молодости и юности, потеряли свою стать, некое умение. Игровой тонус далеко не тот, при этом ничейный результат нас вполне устроит.

Я бы не стал делать упор на заболевания игроков [Захаряна, Самошникова и Жемалетдинова], конечно, в какой-то степени это ослабляет команду, но здесь важна общая компоновка и направленность всех игроков, а их достаточно, чтобы сделать выбор для победы над киприотам. Мы с нетерпением ждем игру и прекрасно понимаем, что всякое может случиться, но большинство из нас представляет, что если мы рассчитываем на выход с первого места, то нужно обыгрывать команду Кипра. Думаю, что уровень индивидуального и командного мастерства у наших футболистов выше, чем у киприотов, к тому же мы играем дома, все вкупе дает основания сказать, что мы добьемся победы.

Что касается матча со сборной Хорватии, то здесь сложнее, это другая команда и другой уровень. Понятно, что это команда, сотканная из мастеров, которые играют на самом высоком уровне в лучших европейских командах. Когда играешь дома и прекрасно понимаешь, что между нами будет решаться, кто выйдет на чемпионат мира, появляются ощутимые сложности. Но при этом нужно пробовать, делать все возможное, чтобы добиться любого результата, кроме поражения.