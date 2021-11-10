Б. Игнатьев: «России нужно сделать всё, чтобы не проиграть Хорватии»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы национальной команды выйти на ЧМ-2022 с первого места в группе.
Я думаю, что шансы на выход на чемпионат мира [с первого места] равные [у России и Хорватии]. Но у нас есть небольшое преимущество: мы обыгрываем киприотов, они — мальтийцев, и нам можно сыграть вничью. Это далеко не та команда, которая была на чемпионате мира 2018 года, многие футболисты перешли рубеж молодости и юности, потеряли свою стать, некое умение. Игровой тонус далеко не тот, при этом ничейный результат нас вполне устроит.
Я бы не стал делать упор на заболевания игроков [Захаряна, Самошникова и Жемалетдинова], конечно, в какой-то степени это ослабляет команду, но здесь важна общая компоновка и направленность всех игроков, а их достаточно, чтобы сделать выбор для победы над киприотам. Мы с нетерпением ждем игру и прекрасно понимаем, что всякое может случиться, но большинство из нас представляет, что если мы рассчитываем на выход с первого места, то нужно обыгрывать команду Кипра. Думаю, что уровень индивидуального и командного мастерства у наших футболистов выше, чем у киприотов, к тому же мы играем дома, все вкупе дает основания сказать, что мы добьемся победы.
Что касается матча со сборной Хорватии, то здесь сложнее, это другая команда и другой уровень. Понятно, что это команда, сотканная из мастеров, которые играют на самом высоком уровне в лучших европейских командах. Когда играешь дома и прекрасно понимаешь, что между нами будет решаться, кто выйдет на чемпионат мира, появляются ощутимые сложности. Но при этом нужно пробовать, делать все возможное, чтобы добиться любого результата, кроме поражения.
Хорватии надо сделать всё, чтобы выиграть у России.
Будет ничья...
Хорватии надо сделать всё, чтобы выиграть у России.
Будет ничья...