Канчельскис: «Есть доля вины Дзюбы, что он не получил вызов в сборную»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о том, что нападающий «Зенита» не получил вызов в национальную команду.

Это решение тренерского штаба. Раньше был один тренерский штаб, там было одно видение, сейчас другой тренерский штаб, соответственно, другое мнение. Какое бы решение ни приняли, я думаю, что правильно понимать, что это их решение.

У Дзюбы тоже есть доля вины, нужно было приезжать на второй сбор, а не отказываться. Приезжать и доказывать. Но это решение тренерского штаба, мы ничего не можем сказать, правильно или нет, посмотрим в дальнейшем. Тренерская доля — очень тяжела и неблагодарна, возможно, сейчас все хорошо может быть, а через месяц плохо.