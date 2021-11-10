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Канчельскис: «Есть доля вины Дзюбы, что он не получил вызов в сборную»

вчера, 20:12

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не получил вызов в национальную команду.

Это решение тренерского штаба. Раньше был один тренерский штаб, там было одно видение, сейчас другой тренерский штаб, соответственно, другое мнение. Какое бы решение ни приняли, я думаю, что правильно понимать, что это их решение.

У Дзюбы тоже есть доля вины, нужно было приезжать на второй сбор, а не отказываться. Приезжать и доказывать. Но это решение тренерского штаба, мы ничего не можем сказать, правильно или нет, посмотрим в дальнейшем. Тренерская доля — очень тяжела и неблагодарна, возможно, сейчас все хорошо может быть, а через месяц плохо.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:20
Размер доли - 100 %.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:35
А это кто,я уже подзабыл???
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:09
Пригласив в состав сборной на отборочные матчи нашей главной команды в октябре месяце, Карпин переступив через свое эго, первым сделал шаг навстречу примирения с Дзюбой. Но Артём ответил отказом, объясняя это якобы плохой своей физической формой, тем самым только сильнее навлёк на себя негативное отношение болельщиков и дважды оскорбил Валерия Георгиевича. Во-первых показал всей футбольной общественности, что не желает никакого примирения и во-вторых не признаёт Карпина, как Главного тренера Сборной. Даже, если ты не готов физически, это же не травма, чтобы не ехать на сбор, это можно было обсудить с тренером тет-а-тет непосредственно накануне поединка и остаться в запасе, не выходя на поле, но Дзюба посчитал иначе, допустив очередную глупость. Тепрерь, как говорится мяч на стороне Карпина, но что-то мне подсказывает что, game is over!
David Young
David Young ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:04
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:01, ред.
Вина – это чувство сожаления о каких-либо действиях...
В данном случае это не к месту...ибо все при своих....

Дзюба - без "лишних" встреч с "другом" Карпиным....который в отличии от Семака может требовать невозможного....и даже попросить бегать...а не ходить по полю...
Карпин же - без "лишних" думок...кого ставить...Дзюбу или Заболотного...)))
Заболотный - без лишнего конкурента...
Семак - без отлучения лучшего голеадора всех галактик и времён из команды....
Зрители - без созерцаний лишних 6-7 оффсайдов, навесов и бессмысленных подпрыгиваний, которые почему то наши комментаторы продолжают называть "верховой борьбой"...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:44
Есть доля его языка и доля правой руки, но первая тяжелее, она и перевесила
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:23
То что, Дзюба не попал в сборную - есть доля вины Дзюбы, как любит говорить сам Дзюба, львиная доля.
ДСА
ДСА
вчера в 20:14
Эта доля равна сто процентов
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