Канчельскис: «Есть доля вины Дзюбы, что он не получил вызов в сборную»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не получил вызов в национальную команду.
Это решение тренерского штаба. Раньше был один тренерский штаб, там было одно видение, сейчас другой тренерский штаб, соответственно, другое мнение. Какое бы решение ни приняли, я думаю, что правильно понимать, что это их решение.
У Дзюбы тоже есть доля вины, нужно было приезжать на второй сбор, а не отказываться. Приезжать и доказывать. Но это решение тренерского штаба, мы ничего не можем сказать, правильно или нет, посмотрим в дальнейшем. Тренерская доля — очень тяжела и неблагодарна, возможно, сейчас все хорошо может быть, а через месяц плохо.
В данном случае это не к месту...ибо все при своих....
Дзюба - без "лишних" встреч с "другом" Карпиным....который в отличии от Семака может требовать невозможного....и даже попросить бегать...а не ходить по полю...
Карпин же - без "лишних" думок...кого ставить...Дзюбу или Заболотного...)))
Заболотный - без лишнего конкурента...
Семак - без отлучения лучшего голеадора всех галактик и времён из команды....
Зрители - без созерцаний лишних 6-7 оффсайдов, навесов и бессмысленных подпрыгиваний, которые почему то наши комментаторы продолжают называть "верховой борьбой"...
В данном случае это не к месту...ибо все при своих....
Дзюба - без "лишних" встреч с "другом" Карпиным....который в отличии от Семака может требовать невозможного....и даже попросить бегать...а не ходить по полю...
Карпин же - без "лишних" думок...кого ставить...Дзюбу или Заболотного...)))
Заболотный - без лишнего конкурента...
Семак - без отлучения лучшего голеадора всех галактик и времён из команды....
Зрители - без созерцаний лишних 6-7 оффсайдов, навесов и бессмысленных подпрыгиваний, которые почему то наши комментаторы продолжают называть "верховой борьбой"...