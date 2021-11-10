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«Только победа». Тихонов — о шансах России в матче против Кипра

вчера, 23:20
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипр20:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды в отборе к ЧМ-2022 против сборной Кипра.

Какие шансы у сборной РФ в матче с Кипром? Только победа, какие тут шансы. Я думаю, что у сборной России не возникнет проблем. Не помешает ли Карпину череда травм, которая вновь возникла в преддверии матчей национальной сборной? Думаю, что любом составе нужно обыгрывать команду Кипра.

Выйдет ли сборная России в финальную стадию чемпионата мира? Обязаны выходить.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 13:39
...Андрюха, хоть и прямолинейно, но бился бы до конца, если что и в калитку стал бы, это Тихон, это боец-кровь из носа, таких уже не делают, здоровья!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:39
Почему "только победа" ? Можно и вничью сыграть, а у хорватов выиграть...
cska1948
cska1948
сегодня в 11:04
Если не побеждать Кипр, то зачем тогда ехать на ЧМ?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:23
Это пожелание,а не оценка шансов. Поставил бы на кон свой профессионализм и прямо сказал :Россия сто процентов победит.Нет,боятся,всё "рака за камень заводят"...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:18
Только победа, только хардкор!
ДСА
ДСА
сегодня в 06:35
Уж этих точно должны побеждать.
112910415
112910415
сегодня в 06:26
в этом матче шансы хорошие, прямо отличные ...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:53
Другого результата не ждём
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:38
В матче с Кипром надо забивать два гола и спокойно доводить матч до победы. Но отнестись максимально серьезно, в Европе понятий "футбольный карлик" стало несколько размыто, любой кажется ранее проходимый аутсайдер способен дать бой и отобрать очки. Но основные силы поберечь на Хорватия - это матч можно считать финалом всего отборочного цикла - и главный экзамен новой сборной и Карпина.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:25
А другого исхода и не может быть !!!
Верим в Валеру , Верим в Победу !!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:23
Без догматов должны победить.
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