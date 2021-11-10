«Только победа». Тихонов — о шансах России в матче против Кипра

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды в отборе к ЧМ-2022 против сборной Кипра.
Какие шансы у сборной РФ в матче с Кипром? Только победа, какие тут шансы. Я думаю, что у сборной России не возникнет проблем. Не помешает ли Карпину череда травм, которая вновь возникла в преддверии матчей национальной сборной? Думаю, что любом составе нужно обыгрывать команду Кипра.
Выйдет ли сборная России в финальную стадию чемпионата мира? Обязаны выходить.
Верим в Валеру , Верим в Победу !!!
Верим в Валеру , Верим в Победу !!!