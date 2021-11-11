Милонов: «Нужно заковывать в наручники тех, кто нажился на „Газпром Арене“».

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на информацию о том, что следователи объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены» единственного учредителя «Группы компаний» Охрана» Алексея Кобыщу.

Очень круто. Только необходимо не объявлять в розыск, а сразу заковывать в наручники. Все, кто несправедливо нажился на строительстве «Зенит Арены», должны понести наказание. Так не должно быть. Потому что на те деньги, которые были украдены, можно было бы построить аналогичный спортивный объект. Может быть, не такой масштабный, но тем не менее. Можно было бы направить эти деньги на развитие детского спорта. Но средства были украдены. Украдены у людей, то есть у нас. Поэтому пусть виновные отвечают за свои деяния.