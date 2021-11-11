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Милонов: «Нужно заковывать в наручники тех, кто нажился на „Газпром Арене“»

вчера, 09:48

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на информацию о том, что следователи объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены» единственного учредителя «Группы компаний» Охрана» Алексея Кобыщу.

Очень круто. Только необходимо не объявлять в розыск, а сразу заковывать в наручники. Все, кто несправедливо нажился на строительстве «Зенит Арены», должны понести наказание. Так не должно быть. Потому что на те деньги, которые были украдены, можно было бы построить аналогичный спортивный объект. Может быть, не такой масштабный, но тем не менее. Можно было бы направить эти деньги на развитие детского спорта. Но средства были украдены. Украдены у людей, то есть у нас. Поэтому пусть виновные отвечают за свои деяния.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:32
депутат - самопиарщик везде поспел
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:51
Нимб над головой скоро у депутата Милонова засветится
Mi6
Mi6
вчера в 21:11
И не боится, что его поймают с лосем...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:35
Вспомнил.
LevaSamara
LevaSamara
вчера в 18:49
Единорос говорит о воровстве.
stachel
stachel
вчера в 18:49
Лучше в кандалы - ручные и ножные. И на бессрочную каторгу. Силу сибири 2 строить!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:45
Вот и нашли "стрелочника"!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:12
Как будто сам милонов не нажился просто этот кобыща в какой то момент киданул их.
Слайш
Слайш
вчера в 16:07
Вор кричит: "Держите вора!!!"
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:56
Что-то слишком рано спохватились.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:41
Так что париться, строил и постоянно скрывал сроки Трансстрой Дерипаски, пока город со второго раза не оторвал его от кормушки, давай, балабол, сажай одного из олигархов. Или нет, лучше стрелочника посадить?
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:25
По хорошему, сразу расстрелять!
sv_1969
sv_1969 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 13:51
Согласен!Это везде!
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 13:27
"...заковать в наручники и плеткой, плеткой окаянного!" - все более возбуждаясь приговаривал Милонов.
Про-сто болель-щик
Про-сто болель-щик
вчера в 13:25
О, ничосси - это дрово-гомо-сек уже в Госдуму пролез?? Я думал в Питере сидит...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 12:57
Ну, а чё? Я может тоже такие очки хочу..).
David Young
David Young ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 12:48
.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:40
Как там мадам с золотыми очками называли в девичестве? Чё то со стаканом связано). Она ещё с главным газовиков прыгала, крича:
"Гей, гей, гей! Сине-бело-голубые! Гей, гей, гей!"
В ее же бытность начиналось, велось строительство Арены. Под ее чутким вниманием, контролем. Разве не так?).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 12:37, ред.
В газете "Правда", если бы таковая продолжала издаваться в наше время, ваш комментарий просто обязан был стать передовицей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:29
Если всех кто нажился на данной территории в данное "нескучное" время заковывать в наручники....
То в стране останется одно предприятие...."Завод по производству наручников им. депутата Милонова"....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:25
А что он так разошелся,ему ничего не перепало.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 11:55
Но те кто нажился-это властьимущие ,там случайных людей нет.
санек002
санек002 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:49
ЭТО НЕ ПОДХОДИТ!ТУТ БОЛЬШЕ НАРОДУ ПОВЯЗАНО!
galem72
galem72
вчера в 11:47
Не удивлюсь, что даже сам милонов там приложил свою истеричную ручонку. ))
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:47
Во оо и здеся милон пропиарился..
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:45
Как бы по сути всё правильно. Только не Милонову про наручники заикаться.
BDA81
BDA81 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 11:40
Сидеть голосовать (делать умный вид и весь такой занятой) и сидеть при кормушки малость разные вещи )))
beefs
beefs
вчера в 11:31
а цепей хватит?
ОПС
ОПС
вчера в 11:28, ред.
И тех кто с ними.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:24
Милонов: «Нужно заковывать в наручники тех, кто нажился на „Газпром Арене“».
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