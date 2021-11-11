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Марио Фернандес: «Думаю, у меня будет какое-то дело, когда закончу играть»

вчера, 08:21

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, чем хочет заниматься после завершения игровой карьеры.

Мы сейчас с женой пытаемся определиться, чем заниматься в дальнейшем. Думаю, у меня будет какое-то дело, достаточно интересное, не столь трудоемкое, чтобы можно было как можно больше времени проводить с семьей.

Может быть, что-то имеющее отношение к футболу. Может быть, мини-футбол на площадках с синтетическим покрытием. Или волейбол. Или что-то вместе с ЦСКА по линии детско-юношеского футбола организуем.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:17
Всё закончится,как у всех бывших футболёров,рестораном с наёмным вороватым управляющим и персоналом.Иди лучше в пасторы,коли богобоязнен,там можно всех учить,но самому грешить.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:08
Было бы желание, а дело "найдётся"...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:00
Удачи тебе в любом случае.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:23
Он уже должен был заработать столько, что бы просто жить на проценты.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:23
Купить жильё и сдавать в аренду.
ОПС
ОПС
вчера в 09:17
Если в России, то самое главное это овладеть русским языком. Наконец то.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:15
Даже не сомневаюсь,с его то деньгами
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:31
Дело связаное с футболом!
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