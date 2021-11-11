Марио Фернандес: «Думаю, у меня будет какое-то дело, когда закончу играть»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, чем хочет заниматься после завершения игровой карьеры.
Мы сейчас с женой пытаемся определиться, чем заниматься в дальнейшем. Думаю, у меня будет какое-то дело, достаточно интересное, не столь трудоемкое, чтобы можно было как можно больше времени проводить с семьей.
Может быть, что-то имеющее отношение к футболу. Может быть, мини-футбол на площадках с синтетическим покрытием. Или волейбол. Или что-то вместе с ЦСКА по линии детско-юношеского футбола организуем.