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«Манчестер Юнайтед» установил цену на Лингарда

вчера, 08:37

«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с полузащитником Джесси Лингардом.

Текущий контракт игрока истекает летом 2022 года, однако футболист не планирует продлевать соглашение, потому что хочет перейти в клуб, где будет получать больше времени на поле. «Красные дьяволы» готовы продать Лингарда за 10 млн фунтов стерлингов в январе. Среди главных претендентов на полузащитника фигурирует «Эвертон».

В нынешнем сезоне Лингард провёл 8 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 14:09
Они ценник на него раз в неделю по моему выставляют... Толку никакого
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:00
Норм цена,не много и не мало!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:43, ред.
У «Юнайтед» есть несколько игроков на последнем году действия контракта, и ни один из них не так заметен, как Погба.

У француза нет недостатка в поклонниках, так как ПСЖ, Реал Мадрид и Ювентус продолжают связываться, и он может начать предконтрактные переговоры с командами за пределами Англии с 1 января.

Несмотря на отличное начало сезона, в котором он набрал семь передач всего в четырех играх лиги, форма Погба резко упала за последние недели, и он оказался в немилости под руководством Сульшера, начав лишь один из последних пяти матчей лиги.

Январь может быть идеальным временем для «Юнайтед», чтобы заработать, а не потерять его ни за что летом, и он по-прежнему может требовать значительного гонорара.

Лингард находится в аналогичном положении и в конце сезона сможет покинуть «Олд Траффорд» даром.

Это еще один игрок, на которого «Юнайтед» может попытаться собрать немного средств, вместо того, чтобы позволить ему уйти бесплатно, поскольку он, похоже, не соответствует требованиям.

Это нехорошо для Лингарда, который вернулся в «Юнайтед» в отличной форме, которую он нашел в аренде в «Вест Хэме» в прошлом сезоне, и забил решающие голы, когда появлялся на скамейке запасных.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть стартовое место в команде, поэтому «Юнайтед» может позволить ему уйти - за определенную плату, чтобы он мог вернуться к игре снова.
Gahi
Gahi
вчера в 09:48, ред.
Если только получится договориться с "Эвертоном", но претендентом остаётся "Вест Хэм", Лингард уже играл до этого в клубе находясь в аренде. А также на хавбека имеет свой интерес и "Ньюкасл" который располагает нужными средствами чтобы сделку оформить в зимние трансферное окно. Но сам Лингард предпочтет вновь играть за "Вест Хэм", учитывая его успехи в текущем сезоне и удачный опыт в прошлом у 28-летнего футболиста есть желания и мотивация чтобы проявить себя на поле, то игровое время что ему предоставляют в клубе "Манчестер Юнайтед" для Джесси слишком мало чтобы реализовать себя. У него большое желание сыграть на чемпионате мира в Катаре, поэтому ему нужна команда в которой он будет выходить чаще на поле, и доказывать игрой своё стремление играть за сборную команду. Так что у Джесси Лингарда впереди главный вопрос его спортивной карьеры, сделать правильный выбор клуба в котором он будет играть. Чтобы реализовать свой потенциал и постараться попасть на чемпионат мира в составе сборной команды своей страны. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:41
Недёшевы нынче холопи - миллионеры.
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:16
Найдется хорошая конторка
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:10
Лучше продать пока бесплатно не ушёл.
shlomo
shlomo
вчера в 09:07
Посмотрим где окажется....
Artemon9
Artemon9
вчера в 08:50
В Ньюкасл
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:48
Вот видно, что парень хочет играть.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 08:42
Цена такая из-за истечения срока контракта. Летом бесплатно уйдёт
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:40
Раз такая цена, то его квалификация вызывает сомнение.
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