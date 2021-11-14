«Манчестер Юнайтед» установил цену на Лингарда

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вчера, 08:37

«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с полузащитником .

Текущий контракт игрока истекает летом 2022 года, однако футболист не планирует продлевать соглашение, потому что хочет перейти в клуб, где будет получать больше времени на поле. «Красные дьяволы» готовы продать Лингарда за 10 млн фунтов стерлингов в январе. Среди главных претендентов на полузащитника фигурирует «Эвертон».

В нынешнем сезоне Лингард провёл 8 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.