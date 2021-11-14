«Манчестер Юнайтед» установил цену на Лингарда

«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с полузащитником Джесси Лингардом.
Текущий контракт игрока истекает летом 2022 года, однако футболист не планирует продлевать соглашение, потому что хочет перейти в клуб, где будет получать больше времени на поле. «Красные дьяволы» готовы продать Лингарда за 10 млн фунтов стерлингов в январе. Среди главных претендентов на полузащитника фигурирует «Эвертон».
В нынешнем сезоне Лингард провёл 8 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.
У француза нет недостатка в поклонниках, так как ПСЖ, Реал Мадрид и Ювентус продолжают связываться, и он может начать предконтрактные переговоры с командами за пределами Англии с 1 января.
Несмотря на отличное начало сезона, в котором он набрал семь передач всего в четырех играх лиги, форма Погба резко упала за последние недели, и он оказался в немилости под руководством Сульшера, начав лишь один из последних пяти матчей лиги.
Январь может быть идеальным временем для «Юнайтед», чтобы заработать, а не потерять его ни за что летом, и он по-прежнему может требовать значительного гонорара.
Лингард находится в аналогичном положении и в конце сезона сможет покинуть «Олд Траффорд» даром.
Это еще один игрок, на которого «Юнайтед» может попытаться собрать немного средств, вместо того, чтобы позволить ему уйти бесплатно, поскольку он, похоже, не соответствует требованиям.
Это нехорошо для Лингарда, который вернулся в «Юнайтед» в отличной форме, которую он нашел в аренде в «Вест Хэме» в прошлом сезоне, и забил решающие голы, когда появлялся на скамейке запасных.
Однако этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть стартовое место в команде, поэтому «Юнайтед» может позволить ему уйти - за определенную плату, чтобы он мог вернуться к игре снова.
У француза нет недостатка в поклонниках, так как ПСЖ, Реал Мадрид и Ювентус продолжают связываться, и он может начать предконтрактные переговоры с командами за пределами Англии с 1 января.
Несмотря на отличное начало сезона, в котором он набрал семь передач всего в четырех играх лиги, форма Погба резко упала за последние недели, и он оказался в немилости под руководством Сульшера, начав лишь один из последних пяти матчей лиги.
Январь может быть идеальным временем для «Юнайтед», чтобы заработать, а не потерять его ни за что летом, и он по-прежнему может требовать значительного гонорара.
Лингард находится в аналогичном положении и в конце сезона сможет покинуть «Олд Траффорд» даром.
Это еще один игрок, на которого «Юнайтед» может попытаться собрать немного средств, вместо того, чтобы позволить ему уйти бесплатно, поскольку он, похоже, не соответствует требованиям.
Это нехорошо для Лингарда, который вернулся в «Юнайтед» в отличной форме, которую он нашел в аренде в «Вест Хэме» в прошлом сезоне, и забил решающие голы, когда появлялся на скамейке запасных.
Однако этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть стартовое место в команде, поэтому «Юнайтед» может позволить ему уйти - за определенную плату, чтобы он мог вернуться к игре снова.