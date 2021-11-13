«Реал» хочет подписать Ндиди

Полузащитник «Лестера» Вилфрид Ндиди может продолжить карьеру в Испании, пишет Mundo Deportivo.
К 24-летнему футболисту проявляет интерес «Реал». Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 млн евро.
Контракт хавбека рассчитан до лета 2024 года. Недавно слухи связывали Ндиди с английским грандом.
В сообщениях из Испании утверждалось, что испанский гигант «Реал Мадрид» заинтересован в центральном полузащитнике, который зарекомендовал себя как один из лучших опорных полузащитников Премьер-лиги с момента его приезда из Генка в 2017 году и, по данным, его состояние оценивается примерно в 54 миллиона фунтов стерлингов.
Соперникам «Сити» по Премьер-лиге «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» также приписывают интерес к Ндиди, у которого контракт на стадионе «Кинг Пауэр» до конца сезона 2023-24, подписал продление контракта три года назад.
Брендан Роджерс также представляет интерес для «Юнайтед», и фанаты «Олд Траффорда» надеются, что, если бывший босс «Ливерпуля» переедет в Манчестер, он приведет с собой Ндиди.
Здесь трудно сказать - где ему будет лучше... Но, все-таки думаю в Реале.
В сообщениях из Испании утверждалось, что испанский гигант «Реал Мадрид» заинтересован в центральном полузащитнике, который зарекомендовал себя как один из лучших опорных полузащитников Премьер-лиги с момента его приезда из Генка в 2017 году и, по данным, его состояние оценивается примерно в 54 миллиона фунтов стерлингов.
Соперникам «Сити» по Премьер-лиге «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» также приписывают интерес к Ндиди, у которого контракт на стадионе «Кинг Пауэр» до конца сезона 2023-24, подписал продление контракта три года назад.
Брендан Роджерс также представляет интерес для «Юнайтед», и фанаты «Олд Траффорда» надеются, что, если бывший босс «Ливерпуля» переедет в Манчестер, он приведет с собой Ндиди.
Здесь трудно сказать - где ему будет лучше... Но, все-таки думаю в Реале.