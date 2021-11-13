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Мечта Кейна, Вернер для «Барселоны» и рабство Икарди. Знаменитые футболисты готовятся сменить клубы зимой

13 ноября 2021, 19:28
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Бэйл Гарет
Бэйл Гарет
Нападающий
Азар Эден
Азар Эден
Нападающий
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
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Не у всех задался старт сезона.

У Кейна 1 гол в 10 матчах АПЛ

Позади одиннадцать туров, Харри вышел на поле в десяти из них, но ушел с одним забитым мячом в ворота «Ньюкасла». Для человека, который привык к десяткам мячей за чемпионат, это провал. Но мячи в еврокубках и в составе сборной Англии – редкий для «Трех львов» идеальный хет-трик Албании, напоминают, насколько это классный форвард. Конте захочет его сохранить, но «Манчестер Сити» до зимы может понять свою ошибку, как и Леви. У «Тоттенхэма» солидные долги, у Гвардиолы – атаки без завершающего удара. Кейн просился на выход, его удержали силой. Судя по настрою, совершили ошибку, которую правильно нивелировать в январе. Хотя знаем Леви, может сорвать сделку снова. Как сказал Рой Кин – Харри не привык к страданиям, ведь играет за «Тоттенхэм». А если отставить шутки, то остается 28-летний выдающийся форвард, которому пора пойти туда, где выигрывают трофеи. «Манчестер Сити» не готов платить столько, как запросят за Холанда, а Кейн – живая опция.

Стерлинг и Марез хотят играть

А вот здесь ответ, где «горожане» возьмут деньги на столь крупную сделку зимой. Кейн обойдется в кругленькую сумму, но у «Манчестер Сити» в составе видные резервисты. Если Зинченко, учитывая рождение дочери и хорошие отношения с Гвардиолой, скорее остается, а о новом клубе из-за формы Канселу задумается следующим летом, то Стерлинг подтверждал мысли об уходе. Рахим любит играть, но лишь в трех турах АПЛ вышел в основе. Жезус, Грилиш и Ферран Торрес моложе. Фоден более универсальный футболист, поэтому на месте ложного форварда Стерлинга необязательно увидим. «Барселона» не хочет платить сумму, которую запрашивает «Манчестер Сити», но если Френки де Йонг хочет в АПЛ – можем увидеть занятный обмен. А тридцатилетним Марезом заинтересуется тот же «Ньюкасл». Шейхи мечтают о крутом составе, и кандидатов туда набралось немало.

Скучающие Пулишич и Вернер

«Парень в зеркале» из сборной США забил команде Мексики после выхода на замену и представленной надписью на футболке ответил Очоа. Вратарь до матча заявил, что мексиканский футбол более развитый, а американцы хотят отражаться в нем, как в зеркале, многое копируя. В сборной Пулишич светился, но у него мало игровой практики в «Челси». Мешают и травмы, и конкуренты. А вот Вернер здоров, забивает за сборную Германии, но в клубе получил в конкуренты Лукаку. Стиль Тимо, поговаривают, нравится Хави. Когда испанец увидел в деле Люка де Йонга, то сразу влюбился в футбол немца? А если без иронии, то у «Челси» немало недовольных. Сауль рискует пролететь мимо заявки Испании на ЧМ. Кепа без практики, а Зиеш присмотрел себе будущий клуб – «Боруссию» из Дортмунда.

Жуль Кунде – цель грандов

В «Севилье» футболисты меняются часто, как листва на деревьях. Поэтому факт, что команда Хулена Лопетеги в чемпионской борьбе, не помешает «Белой Андалусии» отдать своего темнокожего брата Жуля за огромные деньги в другой клуб. Поскольку любимец скаутов Кулибали решил остаться в Неаполе, где суровые местные жители за него горой, то гранды переключились на другого франкоговорящего защитника. Кунде может перейти в МЮ, где у Варана травмы, а Магуайр лишен самоиронии – праздновал гол в ворота Албании, закрыв уши, как делают, передавая привет критикам. Харри, тебя ругают не за игру у чужих ворот, очнись! Защитник сборной Франции Кунде точно интересен МЮ, «Челси» и не только. Тот же Конте может наслушаться о его плюсах от Льориса.

Мыльная опера Мауро Икарди

Классические мыльные оперы связаны с американским телевиденьем, но в российских краях жанр ассоциируется с латиноамериканским продуктом до турецкой эпохи. Клепать сериалы «о любви» с красивыми актерами не перестали. Ванда Нара и Мауро Икарди стали героями своего. Их историю все знают. Нет смысла повторяться, зато важно напомнить содержание свежих серий. Аргентинская модель рассылала интимные видео с собой в главной роли футболистам сборной Скалони. Парочке хватило ума с ней встретиться лично. Икарди изменил жене и матери двух его дочерей. Дальше Ванда простила, не простила, снова простила. Говорят, Мауро предложил Наре подписать тридцатилетний контракт – отдал права на образ, доходы от рекламы и активы, чтобы подтвердить намерение сохранить брак. Это явно не самая разумная пара в футболе. Вероятно, завершится все плохо. Но ПСЖ надо думать о футболе, а Икарди искать клуб, где давления меньше. Этим и займется ближайшей зимой под присмотром агента Ванды, которой вроде как продался в рабство.

Бэйл и Азар стали обузой

Прекрасные футболисты, но мелкие травмы стали их вечными попутчиками. Проблема Бэйла – в голове. Не любит футбол, любит деньги и гольф, а с возрастом нежелание тренироваться сказалось на форме. Выдающиеся мышцы ног были результатом работы природы и генетики, о чем сам валлиец не раз рассказывал. Анчелотти явно хотел бы избавиться от Бэйла, ведь Гарет может быть капризной звездой, а с такими команде Винисиуса, Крооса, Каземиро и Бензема не по пути. Азар же станет жертвой трансфера Мбаппе. Если не зимой, так летом француз попадет в Мадрид. Играет с оттяжкой на левый фланг, куда любит захаживать бельгиец. Эдена в «Реале» морально убивают травмы, и хотя его вряд ли примут обратно в «Челси», где у Тухеля новая команда, есть клубы с деньгами. Там выдающийся плеймейкер попробует перезапустить карьеру. Иногда травмы преследуют игроков ровно до перехода в новую команду – мистическое совпадение, но нередкое. Азар не был «хрустальным», но стал таковым в Мадриде.

Учитывая, что у Гарета и Эдена огромные оклады. Пересу выгодно убрать их из заявки уже зимой. Для начала обсудят возможность аренд, ведь несолидно звездам такого уровня сидеть на скамейке в Мадриде. И Марсело может уйти, и Йович с Иско. У «Реала» привычно немало людей в составе, которые не получают игровую практику и явно мечтают о большем. Или же выходят на поле чуть чаще, чем Бэйл – примерно как Азар, но не собирают голы, как молодой Винисиус. У бразильца сейчас больше шансов стать третьим в связке с Бензема и Мбаппе, чем у возрастных именитых напарников. Бельгийца активно заманивают в АПЛ.

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Stalker-ato
Stalker-ato
14 ноября в 14:12
Аргентинская модель рассылала интимные видео с собой в главной роли футболистам сборной Скалони. Парочке хватило ума с ней встретиться лично. Икарди изменил жене и матери двух его дочерей. Дальше Ванда простила, не простила, снова простила. Говорят, Мауро предложил Наре подписать тридцатилетний контракт – отдал права на образ, доходы от рекламы и активы, чтобы подтвердить намерение сохранить брак.
Икарди куколд года.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 ноября в 22:16
Азара и Бэйла точно надо убирать.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Nazi (раскрыть)
13 ноября в 21:44
Рабы потому, что игроки звёздного уровня играют из-за бабла только, в скучной лиге, с обычным тренером. Из интересного только ЛЧ. Так сказать не хочется, а играть надо
David Young
David Young ответ Nazi (раскрыть)
13 ноября в 21:40, ред.
Всем бы такими "рабами" быть, или хотя бы многим, было бы сразу много проблем решено. А то ”бедных футболистов" прямо "мучают" тем что платят огромные деньги за игру в одном из пяти топовых чемпионатов Европы, притом за сильнейших на данный момент клуб Франции и мировой футбольный топ-клуб. Я считаю поменьше стоит парижанам держаться за некоторых таких футболистов. Можно найти более надёжные и менее затратные, и даже вкупе с этим более перспективные, варианты.
Nazi
Nazi
13 ноября в 21:34
Все кто в Париже все рабы :) Мбаппе раб, Икарди раб... Все поголовно рабы... Прям балдею от этой логики. Да сам автор этой статьи был бы рад стать рабом в ПСЖ хоть на месяц. И я тоже честно говоря. Да и любой соккерчанин, у которого до лимона не хватает 999 000 евро... Хватит уже а..
rubin kazzzan
rubin kazzzan
13 ноября в 20:16
Вернер в барсу??? Не знаю что это за ход
Roger Young
Roger Young
13 ноября в 20:14
Посмотрим, будет интересно.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
13 ноября в 20:00
Ну раз Икарди отдал всё Ванде.
То это неразумно
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
13 ноября в 20:00
Кунде наслушается от Льориса а не Конте
112910415
112910415
13 ноября в 19:52
пусть повезёт Кейну, пусть Реал освободится от лишних ...
а судьбу Мауро определит хозяйка
shlomo
shlomo
13 ноября в 19:45
Спасибо за такую статью...
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