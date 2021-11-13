«Челси» предлагает «Реалу» 40 млн евро за Милитао

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вчера, 18:53

«Челси» сделал заявку в размере 40 миллионов евро по трансферу защитника «Реала» , однако мадридский клуб не хочет продавать бразильца, сообщает El Nacional.

В этом сезоне Эдер демонстрирует хорошую форму под руководством Карло Анчелотти, вызвав интерес со стороны множества европейских клубов. Тем не менее «Реал» не намерен отпускать 23-летнего игрока и планирует предложить ему новый контракт с солидной неустойкой, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей.

Милитао перешел в «Реал» летом 2019 года из «Порту» за 50 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.