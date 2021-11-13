ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Челси» предлагает «Реалу» 40 млн евро за Милитао

вчера, 18:53

«Челси» сделал заявку в размере 40 миллионов евро по трансферу защитника «Реала» Эдера Милитао, однако мадридский клуб не хочет продавать бразильца, сообщает El Nacional.

В этом сезоне Эдер демонстрирует хорошую форму под руководством Карло Анчелотти, вызвав интерес со стороны множества европейских клубов. Тем не менее «Реал» не намерен отпускать 23-летнего игрока и планирует предложить ему новый контракт с солидной неустойкой, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей.

Милитао перешел в «Реал» летом 2019 года из «Порту» за 50 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

Все новости
СлухиКонте отказался от идеи трансфера Азара в «Тоттенхэм»
Сегодня, 09:24 Комментарии3
Слухи«Манчестер Юнайтед» установил цену за Лингарда
Сегодня, 08:37 Комментарии8
СлухиХавбек «Баварии» Рока может вернуться в Испанию
Вчера, 23:34 Комментарии2
СлухиЙович готов покинуть «Реал», если клуб устроит предложение
Вчера, 21:24 Комментарии11
Слухи«Ювентус» намерен продать Рабьо и Рэмзи
Вчера, 20:50 Комментарии9
Слухи«Реал» хочет подписать Ндиди
Вчера, 20:05 Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:56
Не думаю, что такой не особо надёжный защитник вообще нужен Тухелю.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:28
Согласно сообщениям, Томас Тухель назвал защитника «Реала» Эдера Милитао потенциальной мишенью, подходящей для его тактики.

«Челси» до сих пор добивался успеха под руководством Тухеля на прочной защите, обычно основанной на трех защитниках. Но личности игроков, вписывающихся в эту систему, могут измениться. Антонио Рудигер, Андреас Кристенсен, Сезар Аспликуэта и Тьяго Силва разорвали контракты летом.

Особые опасения вызывает уход Рудигера из клуба, хотя уже было ясно, что Сильва не будет долгосрочным решением, несмотря на его впечатляющие способности.

Что бы ни случилось, им нужно будет восстановить свою заднюю линию, если некоторые из этих игроков все-таки уйдут. По мере приближения январского трансферного окна, с которого, игроки не закончившие контракт могут подписывать предконтрактные соглашения с иностранными клубами - это станет более приоритетным.

В результате ряд защитников уже были связаны с переходами на «Стэмфорд Бридж». Но новое имя в кадре - Милитао.

Бразилец перешел в «Реал Мадрид» в результате трансфера из «Порту» на 50 миллионов евро в 2019 году. Ему приходилось терпеливо использовать возможности, но летние отъезды Серхио Рамоса и Рафаэля Варана открыли для него больше возможностей.

Милитао остается в контракте с Мадридом до 2025 года. Однако, поскольку он по-прежнему на тех же условиях, на которые он согласился при вступлении в клуб - одна из самых низких зарплат в команде, есть ощущение, что он заслуживает лучшего предложения.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:24
Он косячник. Но немного прибавил. Поэтому учитывая возраст, не стоит продавать дешевле, чем брали.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 20:17, ред.
Нечего там пересматривать. Ошибка на ошибке. Даже если бы было по другому, что полсезона сразу увеличивают его стоимость до 80 млн?
Gelious
Gelious ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 20:12
Тогда пересмотрите вторую половину сезона
Сантус
Сантус
вчера в 20:03
Грановской стоит пошарить в другом месте...)Купили за 50(игрок основы!) отдать за 40....арифметика...)
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 19:49
Как днище полное(прям как Вася) играл весь прошлый сезон. Какие 80 могут быть за это чудо?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:28
какие хорошие деньги или опять слухи.
Gelious
Gelious
вчера в 19:01
Ну это едва ли правда. Мало того, что очевидно нежелание Мадрида расставаться с Милитао (как и игрока), так еще и цена должна быть раза в 2 выше. Слишком хорошо показал себя в прошлом сезоне, и в этом разыгрался наконец.
beefs
beefs
вчера в 18:56
все понятно, сделка не состоится...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100