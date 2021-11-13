«Челси» предлагает «Реалу» 40 млн евро за Милитао

«Челси» сделал заявку в размере 40 миллионов евро по трансферу защитника «Реала» Эдера Милитао, однако мадридский клуб не хочет продавать бразильца, сообщает El Nacional.
В этом сезоне Эдер демонстрирует хорошую форму под руководством Карло Анчелотти, вызвав интерес со стороны множества европейских клубов. Тем не менее «Реал» не намерен отпускать 23-летнего игрока и планирует предложить ему новый контракт с солидной неустойкой, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей.
Милитао перешел в «Реал» летом 2019 года из «Порту» за 50 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.
«Челси» до сих пор добивался успеха под руководством Тухеля на прочной защите, обычно основанной на трех защитниках. Но личности игроков, вписывающихся в эту систему, могут измениться. Антонио Рудигер, Андреас Кристенсен, Сезар Аспликуэта и Тьяго Силва разорвали контракты летом.
Особые опасения вызывает уход Рудигера из клуба, хотя уже было ясно, что Сильва не будет долгосрочным решением, несмотря на его впечатляющие способности.
Что бы ни случилось, им нужно будет восстановить свою заднюю линию, если некоторые из этих игроков все-таки уйдут. По мере приближения январского трансферного окна, с которого, игроки не закончившие контракт могут подписывать предконтрактные соглашения с иностранными клубами - это станет более приоритетным.
В результате ряд защитников уже были связаны с переходами на «Стэмфорд Бридж». Но новое имя в кадре - Милитао.
Бразилец перешел в «Реал Мадрид» в результате трансфера из «Порту» на 50 миллионов евро в 2019 году. Ему приходилось терпеливо использовать возможности, но летние отъезды Серхио Рамоса и Рафаэля Варана открыли для него больше возможностей.
Милитао остается в контракте с Мадридом до 2025 года. Однако, поскольку он по-прежнему на тех же условиях, на которые он согласился при вступлении в клуб - одна из самых низких зарплат в команде, есть ощущение, что он заслуживает лучшего предложения.
«Челси» до сих пор добивался успеха под руководством Тухеля на прочной защите, обычно основанной на трех защитниках. Но личности игроков, вписывающихся в эту систему, могут измениться. Антонио Рудигер, Андреас Кристенсен, Сезар Аспликуэта и Тьяго Силва разорвали контракты летом.
Особые опасения вызывает уход Рудигера из клуба, хотя уже было ясно, что Сильва не будет долгосрочным решением, несмотря на его впечатляющие способности.
Что бы ни случилось, им нужно будет восстановить свою заднюю линию, если некоторые из этих игроков все-таки уйдут. По мере приближения январского трансферного окна, с которого, игроки не закончившие контракт могут подписывать предконтрактные соглашения с иностранными клубами - это станет более приоритетным.
В результате ряд защитников уже были связаны с переходами на «Стэмфорд Бридж». Но новое имя в кадре - Милитао.
Бразилец перешел в «Реал Мадрид» в результате трансфера из «Порту» на 50 миллионов евро в 2019 году. Ему приходилось терпеливо использовать возможности, но летние отъезды Серхио Рамоса и Рафаэля Варана открыли для него больше возможностей.
Милитао остается в контракте с Мадридом до 2025 года. Однако, поскольку он по-прежнему на тех же условиях, на которые он согласился при вступлении в клуб - одна из самых низких зарплат в команде, есть ощущение, что он заслуживает лучшего предложения.