Йович готов покинуть «Реал», если клуб устроит предложение

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вчера, 21:24

Форвард готов покинуть «Реал», если поступит подходящее предложение, сообщает As.

Сербский нападающий почти не выступал за «Мадрид» в этом сезоне. По информации источника, Лука готов отказаться от своей мечты добиться успеха в «Реале», он согласится перейти в другую команду.