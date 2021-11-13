Йович готов покинуть «Реал», если клуб устроит предложение

Форвард Лука Йович готов покинуть «Реал», если поступит подходящее предложение, сообщает As.
Сербский нападающий почти не выступал за «Мадрид» в этом сезоне. По информации источника, Лука готов отказаться от своей мечты добиться успеха в «Реале», он согласится перейти в другую команду.
Ранее сообщалось, что Йовичем интересуются в АПЛ.
Без Ромелу Лукаку и Тимо Вернера, Кай Хаверц - единственный нападающий, который смог заменить их в период их отсутствия после первой победы над «Мальмё» на «Стэмфорд Бридж».
Следовательно, после недавних сообщений о том, что Томас Тухель ищет запасного нападающего в январе, чтобы обеспечить прикрытие, этот трансфер теперь стал один из вариантов для Тухеля и Челси.
Таким образом, 23-летний футболист мог бы стать идеальным игроком для достойной поддержки, и ожидается, что Реал Мадрид даже не будет командовать слишком большим гонораром для данного нападающего, поскольку они стремятся собрать средства для предприятий в будущем.
Без Ромелу Лукаку и Тимо Вернера, Кай Хаверц - единственный нападающий, который смог заменить их в период их отсутствия после первой победы над «Мальмё» на «Стэмфорд Бридж».
Следовательно, после недавних сообщений о том, что Томас Тухель ищет запасного нападающего в январе, чтобы обеспечить прикрытие, этот трансфер теперь стал один из вариантов для Тухеля и Челси.
Таким образом, 23-летний футболист мог бы стать идеальным игроком для достойной поддержки, и ожидается, что Реал Мадрид даже не будет командовать слишком большим гонораром для данного нападающего, поскольку они стремятся собрать средства для предприятий в будущем.