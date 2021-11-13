ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Йович готов покинуть «Реал», если клуб устроит предложение

вчера, 21:24

Форвард Лука Йович готов покинуть «Реал», если поступит подходящее предложение, сообщает As.

Сербский нападающий почти не выступал за «Мадрид» в этом сезоне. По информации источника, Лука готов отказаться от своей мечты добиться успеха в «Реале», он согласится перейти в другую команду.

Ранее сообщалось, что Йовичем интересуются в АПЛ.

Все новости
Реал  Йович Лука
Перевод с as.com
СлухиКонте отказался от идеи трансфера Азара в «Тоттенхэм»
Сегодня, 09:24 Комментарии3
Слухи«Манчестер Юнайтед» установил цену за Лингарда
Сегодня, 08:37 Комментарии8
СлухиХавбек «Баварии» Рока может вернуться в Испанию
Вчера, 23:34 Комментарии2
Слухи«Ювентус» намерен продать Рабьо и Рэмзи
Вчера, 20:50 Комментарии9
Слухи«Реал» хочет подписать Ндиди
Вчера, 20:05 Комментарии2
Мечта Кейна, Вернер для «Барселоны» и рабство Икарди. Знаменитые футболисты готовятся сменить клубы зимой
Вчера, 19:28Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии10
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 05:19
Не ту команду он выбрал.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:42
Нападающий сборной Сербии Лука Йович настаивает на уходе из «Реала» в январе на фоне растущего разочарования относительно возможностей игрового времени.

Без Ромелу Лукаку и Тимо Вернера, Кай Хаверц - единственный нападающий, который смог заменить их в период их отсутствия после первой победы над «Мальмё» на «Стэмфорд Бридж».

Следовательно, после недавних сообщений о том, что Томас Тухель ищет запасного нападающего в январе, чтобы обеспечить прикрытие, этот трансфер теперь стал один из вариантов для Тухеля и Челси.

Таким образом, 23-летний футболист мог бы стать идеальным игроком для достойной поддержки, и ожидается, что Реал Мадрид даже не будет командовать слишком большим гонораром для данного нападающего, поскольку они стремятся собрать средства для предприятий в будущем.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:31
С Другой стороны, он играл за Реал. Видел великих игроков рядом. Уже будет что вспомнить в старости.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:30
Уже стоит всего 20 лямов.
David Young
David Young
вчера в 22:05
Не задалось на данном этапе футбольной карьеры, такое бывает.
Bombardier
Bombardier
вчера в 22:04
Детская мечта превратилась в грустную быль.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:56, ред.
Все понятно,что Реал это большой, великий клуб, и от предложений таких больших клубов трудно отказаться, но Йович не стал учиться на чужих ошибках, а решил воспользоваться подарком судьбы и принял, как оказалось, не особо верное решение, так как не имеет постоянной игровой практики. Конечно для перезагрузки карьеры Луке лучше уйти из Реала в более скромный клуб. Он еще молодой, и при желании может выйти на тот уровень который показывал в Айнтрахте!
Doping87
Doping87
вчера в 21:43
А вот Бейла всё устраивает в Реале. Лавка очень даже мягкая и тёплая.
beefs
beefs
вчера в 21:43
правильно пора играть...
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:38
Кто же откажется от выгодного предложения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:31
Что будет то будет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100