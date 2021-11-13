«Ювентус» намерен продать Рабьо и Рэмзи

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вчера, 20:50

«Ювентус» планирует продать некоторых игроков команды в январе, чтобы освободить место для других подписаний, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «бьянконери» готовы расстаться с полузащитником , так как он не смог произвести впечатление на тренера Массимилиано Аллегри.

Также в клубе надеются избавиться от из-за его высокой зарплаты.