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«Ювентус» намерен продать Рабьо и Рэмзи

вчера, 20:50

«Ювентус» планирует продать некоторых игроков команды в январе, чтобы освободить место для других подписаний, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «бьянконери» готовы расстаться с полузащитником Адриеном Рабьо, так как он не смог произвести впечатление на тренера Массимилиано Аллегри.

Также в клубе надеются избавиться от Аарона Рэмзи из-за его высокой зарплаты.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:15
Рэмзи уехал из Северного Лондона в Турин летом 2019 года, надеясь на новый старт и более заметную роль в одном из крупнейших клубов Италии. Но все сложилось не так, как планировалось для обеих сторон. Бьянконери уже отчаянно пытаются найти решение, чтобы убрать его изрядную зарплату со своих счетов, чтобы освободить место для появления новых лиц на зимнем рынке.

На сегодняшний день бывшая звезда «Арсенала» за «Ювентус» сыграла 70 матчей за два с половиной года, забив 6 голов и сделав 6 передач. Рэмзи не смог добиться успеха в Турине, часто борясь с травмами и нехваткой игрового времени.

У него были яркие пятна формы при бывшем боссе «Ювентуса» Андреа Пирло, но после возвращения Массимилиано Аллегри ему отводили роль разогревателя скамейки запасных. Рэмзи провел чуть более 100 минут футбольных матчей во всех соревнованиях этой кампании, что многое говорит о его второстепенной роли в «Ювентусе».

Ранее в этом месяце поступали сообщения о том, что «Ювентус» рассматривает возможность расторжения его контракта из-за отчаяния, но при нынешних обстоятельствах талантливый валлийский полузащитник остается на рынке. И его необычная ситуация привлекла внимание клубов со всего континента, особенно из Премьер-лиги.

Множество английских клубов, включая «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед», готовы предоставить валлийцу выход, позволяющий ему вернуться в Премьер-лигу, где он наслаждался лучшими годами своей футбольной карьеры.

Почти то же самое с Адриеном Рабьо - большая зарплата...
BDA81
BDA81 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 23:13
ну травматичный парень согласен , но покрайней мере мог бы играть лучше, но то что показал в Сериале это просто ... нет слов.... . В Англий бы играл, явно кто нить с руками оторавл бы в основу его. А вот с Сериала теперь трудно будет найти клуб , з/п завышена и мало кто потянет , разве кто из владельцев клуба ради имиджа и Ньюкастл возьмёт ))
juvenale
juvenale ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 23:06
играл бы или лечился?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 22:07
Рабьо 26 лет! Это что по нынешним меркам ушёл старый мешок?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:05
Эти не пропадут!
David Young
David Young ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 21:29
Рабьо не стар по футбольным меркам и в целом хорош, с Рэмзи сложнее будет.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:28
Вряд ли найдется желающий вешать на себя эти два престарелых мешка. Уж больно зарплаты у них высокие, а игра не впечатляет.
BDA81
BDA81
вчера в 21:00
Рэмзи жаль, хорший игрок был и за чем потянулся в Сериал. Играл бы и играл в своём Арсенале. А теперь даже не знаю кто захочет брать с его з/п .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:53
уже стали лишними.
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