«Ювентус» намерен продать Рабьо и Рэмзи

«Ювентус» планирует продать некоторых игроков команды в январе, чтобы освободить место для других подписаний, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «бьянконери» готовы расстаться с полузащитником Адриеном Рабьо, так как он не смог произвести впечатление на тренера Массимилиано Аллегри.
Также в клубе надеются избавиться от Аарона Рэмзи из-за его высокой зарплаты.
На сегодняшний день бывшая звезда «Арсенала» за «Ювентус» сыграла 70 матчей за два с половиной года, забив 6 голов и сделав 6 передач. Рэмзи не смог добиться успеха в Турине, часто борясь с травмами и нехваткой игрового времени.
У него были яркие пятна формы при бывшем боссе «Ювентуса» Андреа Пирло, но после возвращения Массимилиано Аллегри ему отводили роль разогревателя скамейки запасных. Рэмзи провел чуть более 100 минут футбольных матчей во всех соревнованиях этой кампании, что многое говорит о его второстепенной роли в «Ювентусе».
Ранее в этом месяце поступали сообщения о том, что «Ювентус» рассматривает возможность расторжения его контракта из-за отчаяния, но при нынешних обстоятельствах талантливый валлийский полузащитник остается на рынке. И его необычная ситуация привлекла внимание клубов со всего континента, особенно из Премьер-лиги.
Множество английских клубов, включая «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед», готовы предоставить валлийцу выход, позволяющий ему вернуться в Премьер-лигу, где он наслаждался лучшими годами своей футбольной карьеры.
Почти то же самое с Адриеном Рабьо - большая зарплата...
На сегодняшний день бывшая звезда «Арсенала» за «Ювентус» сыграла 70 матчей за два с половиной года, забив 6 голов и сделав 6 передач. Рэмзи не смог добиться успеха в Турине, часто борясь с травмами и нехваткой игрового времени.
У него были яркие пятна формы при бывшем боссе «Ювентуса» Андреа Пирло, но после возвращения Массимилиано Аллегри ему отводили роль разогревателя скамейки запасных. Рэмзи провел чуть более 100 минут футбольных матчей во всех соревнованиях этой кампании, что многое говорит о его второстепенной роли в «Ювентусе».
Ранее в этом месяце поступали сообщения о том, что «Ювентус» рассматривает возможность расторжения его контракта из-за отчаяния, но при нынешних обстоятельствах талантливый валлийский полузащитник остается на рынке. И его необычная ситуация привлекла внимание клубов со всего континента, особенно из Премьер-лиги.
Множество английских клубов, включая «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед», готовы предоставить валлийцу выход, позволяющий ему вернуться в Премьер-лигу, где он наслаждался лучшими годами своей футбольной карьеры.
Почти то же самое с Адриеном Рабьо - большая зарплата...