«Вильярреал» хочет подписать Кварацхелию

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вчера, 16:48

Полузащитник «Рубина» продолжает привлекать внимание европейских клубов.

Издание fichajes утверждает, что ещё одним претендентом на подписание грузинского футболиста стал «Вильярреал». Казанский клуб готов продать своего игрока за 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Хвича провёл 14 матчей за «Рубин», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.