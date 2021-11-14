ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Вильярреал» хочет подписать Кварацхелию

вчера, 16:48

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия продолжает привлекать внимание европейских клубов.

Издание fichajes утверждает, что ещё одним претендентом на подписание грузинского футболиста стал «Вильярреал». Казанский клуб готов продать своего игрока за 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Хвича провёл 14 матчей за «Рубин», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» собирается продать Хендерсона и купить Облака
Сегодня, 16:28 Комментарии4
Агент Тиля прокомментировал слух о переходе игрока «Спартака» в «Рейнджерс»
Сегодня, 15:37 Комментарии7
Слухи«Арсенал» хочет подписать Иско
Сегодня, 15:21 Комментарии1
Слухи«Ньюкасл» и «Вест Хэм» заинтересовала цена за трансфер Лингарда
Сегодня, 14:58 Комментарии3
Слухи«Ньюкасл» хочет подписать Аке
Сегодня, 13:25 Комментарии3
Слухи«Арсенал» может отдать Балогуна в аренду
Сегодня, 12:32 Комментарии1
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:27
ещё немного, и прекратятся эти разговоры,
ибо игрок перестал прогрессировать
Nazi
Nazi
вчера в 22:48
Уже 25 лимонов. Хватит набивать цену Рубин, иначе и клуб и футболист останутся у разбитого корыта.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:16
Вильярреал хочет, но не может.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:04
мечтать не вредно - главное, чтоб деньги были...
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:23
Ещё и много будет)
makkie
makkie
вчера в 18:21
Рано или поздно Хвича уйдет из Рубина.
Лишь бы не затянули с продажей, а то вместо игрока с горящими глазами и желанием можно получить потухшего и немотивированного футболиста.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:59
Слишком много за него просят.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:54
Очень приятно, Но до этого тоже было их много подписчиков !!!)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:59
Почему бы и нет
beefs
beefs
вчера в 16:55
ну что цена по нашим меркам отличная, пора продавать, а то уйдет бесплатно...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:54
Не слишком ли высокая цена?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100