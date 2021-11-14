«Вильярреал» хочет подписать Кварацхелию

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия продолжает привлекать внимание европейских клубов.
Издание fichajes утверждает, что ещё одним претендентом на подписание грузинского футболиста стал «Вильярреал». Казанский клуб готов продать своего игрока за 25 млн евро.
В нынешнем сезоне Хвича провёл 14 матчей за «Рубин», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.
ибо игрок перестал прогрессировать
ибо игрок перестал прогрессировать
Лишь бы не затянули с продажей, а то вместо игрока с горящими глазами и желанием можно получить потухшего и немотивированного футболиста.
Лишь бы не затянули с продажей, а то вместо игрока с горящими глазами и желанием можно получить потухшего и немотивированного футболиста.