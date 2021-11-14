Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос журналистов о своём будущем.
Контракт француза истекает летом 2022 года, однако он ещё не подписал новую сделку. В переходе Мбаппе заинтересован «Реал».
Моё будущее? Я ещё ничего не решил. Сейчас я выступаю за ПСЖ. Я уже говорил, что провёл здесь пять особенных лет, я наслаждался каждым моментом и продолжаю делать это.
А все заинтересованные стороны ещё раз поджали свои причиндалы от напряжения и непредсказуемости :)
А все заинтересованные стороны ещё раз поджали свои причиндалы от напряжения и непредсказуемости :)
Поэтому и спрашивать не имеет смысла
Поэтому и спрашивать не имеет смысла
Но зачем об этом говорить сейчас, играя за ПСЖ, тем более, что ни к чему хорошему эти разговоры не привели, несмотря на то, что хотел и хочет, он отрабатывает свой контракт до 2022 года...
Но зачем об этом говорить сейчас, играя за ПСЖ, тем более, что ни к чему хорошему эти разговоры не привели, несмотря на то, что хотел и хочет, он отрабатывает свой контракт до 2022 года...