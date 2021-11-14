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Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем

вчера, 13:24

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос журналистов о своём будущем.

Контракт француза истекает летом 2022 года, однако он ещё не подписал новую сделку. В переходе Мбаппе заинтересован «Реал».

Моё будущее? Я ещё ничего не решил. Сейчас я выступаю за ПСЖ. Я уже говорил, что провёл здесь пять особенных лет, я наслаждался каждым моментом и продолжаю делать это.

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ПСЖ  Мбаппе Килиан
Перевод с as.com Фото: skysports.com
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Все комментарии
Forever77
Forever77
вчера в 19:16
1 января 2022 года...
3ton
3ton ответ Lexx1k (раскрыть)
вчера в 18:35
Ньюкасл
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 17:34
если хочет достичь величия, то нужно идти в один из английских грандов...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:02
Парень, только Реал...
berda2003
berda2003
вчера в 16:43
какой реал, что он мучается? в спартак, только в спартак... у нас всё: борьба с настоящими соперниками в 20...25 играх, справедливые судьи, классные болельщики...
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 16:01
Он уже понял, что ПСЖ команда без борьбы! Очень легкий чемпионат и в сезон 3-4 игры со стоящим соперником. Что бы стать великим, нужно уходить!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:44
Какой нерешительный. Никак не может определиться. Скорее всего просто контракт пожирнее себе выбивает.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:38
    particular
    particular
    вчера в 15:36, ред.
    Между словами восхищения и преклонения сквозит загадочность и интрига...
    А все заинтересованные стороны ещё раз поджали свои причиндалы от напряжения и непредсказуемости :)
    112910415
    112910415
    вчера в 15:31
    надо пореже спрашивать
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 15:10
    Это не ответ, а так...Банальщина.
    Поэтому и спрашивать не имеет смысла
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    вчера в 14:59
    уйдет как пить дать
    Брулин
    Брулин
    вчера в 14:50
    Тьерри Анри: «Не сравниваю себя с Мбаппе, ненавижу это, но очень ценю его. Не понимаю, почему Килиана критиковали»
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 14:11
    Правильно, карты заранее не стоит раскрывать.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 13:59
    Эта канитель с переходом похоже до лета тянуться будет.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 13:58, ред.
    Всё он решил, о чём говорил неоднократно, он хочет играть за "Реал"...
    Но зачем об этом говорить сейчас, играя за ПСЖ, тем более, что ни к чему хорошему эти разговоры не привели, несмотря на то, что хотел и хочет, он отрабатывает свой контракт до 2022 года...
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 13:57
    В Камерун на Родину родителей,а то прижился во Франции!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:55
    Реал, однозначно !!! Удачи !!!
    GrimlocK
    GrimlocK
    вчера в 13:47
    да все он решил, просто не хочет, чтобы ПСЖ ставило палки в колеса, вот и молчит
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 13:39
    Что ПСЖ что Реал один хрен.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:34
    Пора уже определяться.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 13:29
    Когда же он примет решение.?
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